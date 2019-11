Schlägt der HSV im Winter auf dem Transfermarkt zu, um die Aufstiegschancen zu erhöhen? Der Verein hält sich die Option, neue Spieler zu verpflichten, weiterhin offen. Sportdirektor Michael Mutzel wird deshalb die Länderspielpause nutzen, um nach Portugal und in die Schweiz zu fliegen, wie er im "Sportplatz" bei NDR 90,3 sagte.

"Dort sind relativ spannende Junioren-Länderspiele. Das Ziel ist es, den Markt mit Spielern, die nah am Profibereich dran sind oder dort auch schon zum Einsatz kommen, im Blick zu behalten", sagte Mutzel.

Mutzel scoutet Spieler bei Schweiz vs. Frankreich

Nach Abendblatt-Informationen wird sich der Manager zunächst am Montag das Freundschaftsspiel der deutschen U-20-Auswahl in Portugal (19.30 Uhr) im Stadion Aveiro Municipal ansehen. Dabei will er aber vor allem HSV-Verteidigertalent Jonas David sowie die aktuelle verliehenen Angreifer Manuel Wintzheimer (Bochum) und Aaron Opoku (Rostock) beobachten.

Am Dienstag fliegt Mutzel weiter nach Neuenburg in den Westen der Schweiz, wo er im Stade de la Maladière das EM-Qualifikationsspiel der Schweizer U21 gegen Frankreichs Nachwuchs verfolgen wird. Welche Spieler bei diesem Duell in seinem Fokus stehen, ließ Mutzel allerdings offen. "Es gibt ein paar Spieler, die ich schon kenne, weil wir sie schon länger verfolgen", sagte er. Um Namen zu nennen, sei es aber "noch zu früh".