Hamburg. Timo Letschert ist ein Familienmensch. Deswegen fuhr der HSV-Verteidiger über das Wochenende in die Heimat nach Holland, um dort den vierten Geburtstag seines Sohnes Dani zu feiern. Zudem durfte sich der ehemalige Nationalspieler am Sonnabend darüber freuen, dass sich die Niederlande erstmals seit 2014 wieder für ein großes Turnier qualifiziert hat. Im Interview mit dem Abendblatt macht der 26-Jährige deutlich, dass ihn viel mehr interessiert als nur seine Fußball-Karriere.

Hamburger Abendblatt: Herr Letschert, Sie durften sich über ein trainingsfreies Wochenende freuen. Haben Sie am Sonnabend das Länderspiel der Niederlande gegen Nordirland von der Couch aus verfolgt?

Timo Letschert: Klar. Ich war mit meiner Familie in der Heimat und habe mir das Spiel angeschaut, schließlich ging es um die EM-Qualifikation.

Dann konnten Sie Anschauungsunterricht beim weltbesten Innenverteidiger nehmen.

Letschert: Ja, Virgil van Dijk ist unglaublich. 2016 wurde ich zweimal für die Nationalmannschaft nominiert und durfte ein paar Mal mit ihm trainieren. Es ist schon bemerkenswert, wie gut van Dijk seitdem geworden ist.

Er ist neben Matthijs de Ligt der teuerste Innenverteidiger der Welt. Ist er auch der beste Abwehrmann Hollands Geschichte?

Letschert: Das ist für mich Jaap Stam. Wobei ich einräumen muss, dass ich ihn wahrscheinlich auch deswegen so stark fand, weil er bei Ajax spielte und ich großer Ajax-Fan war. Ich spielte im Nachwuchs in Amsterdam und durfte Balljunge bei den Spielen sein. Ich war dann Jaap Stams Balljunge. Mehr geht doch nicht.

Früher haben die Niederlande Flügelstürmer in Serie produziert. Warum sind derzeit Abwehrspieler made in Netherlands so gut?

Letschert: Gute Frage. In den Niederlanden wird ganz anders verteidigt als beispielsweise in Italien. Dort herrscht eine ganz andere Mentalität. Es geht nicht nur darum, zu zerstören. Sondern auch sauber und ansehnlich von hinten heraus das Spiel aufzubauen. Die Abwehr soll nicht nur effektiv sein, sondern auch hübsch anzuschauen. Das ist in Italien, wo ich ja auch gespielt habe, schon anders.

Nämlich wie?

Letschert: In Sassuolo haben wir zweimal pro Woche intensiv die Laufwege in der Abwehr studiert. Alles war viel taktischer. Wenn der Ball auf der linken Angriffsseite des Gegners war, hat beispielsweise nur der linke Innenverteidiger die Kommandos gegeben und umgekehrt. Es gab keinen klaren, sondern immer einen situativen Abwehrchef. Alles musste perfekt sein. Jeder Laufweg, jedes Kommando.

Sie können auch von sich behaupten, mit Cannavaro zusammengespielt zu haben…

Letschert: Das stimmt (lacht). Mit Paolo Cannavaro, dem Bruder von Weltmeister Fabio Cannavaro. Aber der war auch richtig gut. Einmal haben wir übrigens seinen Bruder getroffen. Er war in China Trainer und spielte mit seiner Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen uns. Es gab dann eine Rauferei, an der drei seiner chinesischen Spieler beteiligt waren. Nach dem Schlusspfiff tauchte Fabio Cannavaro mit den Spielern bei uns in der Kabine auf. Die drei mussten sich tief verbeugen und sich entschuldigen.

Kurz nach Ihrem Wechsel zum HSV hat man Sie ab und an auf dem Platz noch italienisch rufen gehört.

Letschert: Die italienischen Fußballworte hatten sich einfach bei mir eingeprägt. „Sali“ zum Beispiel. Das heißt: „Rausrücken“. Oder „scappa“. „Zurück“. „Libero“ sagt man, wenn man frei ist. Am Anfang habe ich einen Mix aus Italienisch, Englisch, Niederländisch und Deutsch gesprochen. Aber mittlerweile klappt Deutsch ganz gut. Auch fußballerisch gefällt mir Deutschland.

Wen sehen Sie von den Nationalmannschaften derzeit vorne?

Letschert: Ich war beim Länderspiel der Niederlande in Hamburg gegen Deutschland. Da waren wir klar besser, oder? (lacht)

…einigen wir uns auf „besser“...

Letschert: Es war jedenfalls ein Hochgenuss, Frenkie de Jong live im Stadion zu sehen. Er ist ein ganz besonderer Fußballer. Er spielt ganz simpel – und doch so schön. Frenkie ist nie im Stress, ist zudem sehr schnell.

Ziemlich schnell hat sich auch Holland vom Nicht-WM-Qualifikanten zum EM-Geheimtipp entwickelt.

Letschert: Wir haben eine wirklich gute Mannschaft, das stimmt. Vor allem unser Zentrum ist richtig stark: van Dijk, de Ligt, de Jong, Georginio Wijnaldum, dazu noch Memphis Depay. Alle anderen können an diesen Superspielern wachsen. Wir sind vielleicht nicht der kommende EM-Favorit, aber unmöglich ist ein Überraschungserfolg auch nicht.

Würde Sie eigentlich der Wechsel von Ajax-Trainer Erik ten Hag zu Bayern München überraschen?

Letschert: Das kann ich nicht beurteilen, aber ich verfolge Ajax immer noch sehr gerne. Ajax ist mein Familienverein. Meine Eltern sind immer im Stadion. Erik ten Hag kenne ich noch aus Utrecht. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis.

Trauen Sie ihm den Bayern-Job zu?

Letschert: Er ist ein richtig guter Trainer. Was er mit Ajax macht, ist unfassbar. Er kann auch sehr gut deutsch sprechen.

Warum sind holländische Trainer so populär?

Letschert: Ich glaube, das liegt zu großen Teilen an der Philosophie. Holländische Trainer denken immer offensiv, weil du in Holland auch immer den Zuschauern etwas bieten willst und musst. Da kannst du mal 5:2 gewinnen, aber auch mal 2:5 verlieren. Es muss immer etwas passieren. Das ist wichtig bei uns.

Können Sie sich selbst vorstellen, Trainer zu werden?

Letschert: Nein, das ist nichts für mich. Wenn ich meine aktive Fußballerkarriere beende, will ich etwas ganz anderes machen.

Was planen Sie stattdessen?

Letschert: Ich möchte nächstes Jahr ein Wirtschaftsstudium beginnen. Wir haben gute Universitäten in Holland, die mir ein Studium von zu Hause ermöglichen. Ich habe einen guten Abschluss, daher stehen mir viele Türen offen. Ich möchte mir in meinem Leben noch etwas anderes neben dem Fußball aufbauen.

Ihre Schwester arbeitet bei den UN in New York. Wie sieht es mit Politik aus?

Letschert: Meine Schwester arbeitet in der Terrorismusbekämpfung. Das ist spannend, aber nichts für mich. Wirtschaft gefällt mir besser. Ich finde es interessant, mich mit Investitionen zu beschäftigen, auch wenn ich noch keine Aktien habe. Ein Freund von mir hat Ökonometrie studiert. Wir können uns vorstellen, nach meiner Karriere zusammenzuarbeiten.

Dann lesen Sie in der Zeitung zunächst den Wirtschaftsteil?

Letschert: Im Moment noch den Sportteil (lacht). Aber ich lese auch gerne über Wirtschaft und Politik. Seit ich 16 bin, gab es bei mir nur Fußball. Ich habe nun Lust, mehr zu machen, auch etwas anderes zu sehen und über den Tellerrand zu schauen.

Wo wollen Sie nach der Karriere leben?

Letschert: Am liebsten in Amsterdam, auch wenn meine Frau lieber ruhiger wohnen würde. Für mich ist das die schönste Stadt.

Und wie gefällt Ihnen Hamburg?

Letschert: Hamburg ist top. Wir wohnen in Rissen, dort ist es schön ruhig. Ich habe vorher drei Monate in Eppendorf gewohnt. Das war auch fantastisch. Und der HSV ist ein toller Club. Die Fans sind unglaublich. Sie sind einfach überall. Jedes Auswärtsspiel fühlt sich wie ein Heimspiel an. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier langfristig wohlfühlen kann. Meine Familie und ich sind sehr glücklich.

Warum fühlen sich Holländer beim HSV immer so wohl?

Letschert: Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es hängt viel mit der Sprache zusammen. Von Holland nach Deutschland zu wechseln, ist vergleichsweise einfach. Die Mentalität ist aber etwas anders. Holländer sind im Vergleich zu den Deutschen ab und an aufmüpfiger und sagen auch gerne „Ja, aber..“.

Sie auch?

Letschert: Ja, aber ich habe mich verändert (lacht). Früher war ich auch so. Wenn der Trainer etwas gesagt hat, habe ich immer „Ja, aber..“ gesagt. Damit kannst du Trainer nerven.

Haben Sie vor Ihrem Wechsel zum HSV eigentlich mit Khalid Boulahrouz oder Joris Mathijsen gesprochen?

Rick van Drongelen ist der emotionale Anführer beim HSV.

Foto: imago / Jan Huebner

Letschert: Nein, nur mit Rick van Drongelen. Ich kannte ihn bis dahin gar nicht, aber er hat Kontakt zu mir aufgenommen und mir gesagt, wie schön Hamburg ist und dass der HSV ein richtig toller Verein ist. Rick liebt den HSV wirklich. Er ist für den HSV schon extrem wichtig. Ein guter Junge. Es ist nicht einfach, so jung hier Vize-Kapitän zu sein.

Trauen Sie van Drongelen zu, auch mal A-Nationalspieler zu werden?

Letschert: Die Konkurrenzsituation in der A-Nationalmannschaft ist richtig hoch, da wird es sicher schwer. Aber er ist ein richtig guter und immer noch junger Fußballer. Nach der EM kann alles passieren.

Hätten Sie Lust, mit ihm gemeinsam für den HSV in der Bundesliga zu verteidigen?

Letschert: Es macht großen Spaß, mit ihm zu spielen. Er hat sich im Sommer bewusst dafür entschieden, in Hamburg zu bleiben. Natürlich will jeder Spieler Bundesliga spielen, aber wir haben noch einen langen und schweren Weg vor uns.