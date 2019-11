Die HSV-News am Sonnabend, den 16. November 2019:

Jairo Samperio träumt von Tor im Volksparkstadion

Seinen bisher einzigen Saisontreffer erzielte Jairo Samperio beim 4:2-Sieg des HSV beim Karlsruher SC. Nun will der Spanier auch endlich mal vor den eigenen Fans treffen. "Ich möchte unbedingt ein Tor im Volksparkstadion schießen“, sagte Jairo dem Stadionmagazin „HSV live". Der lange am Knie verletzte Profi möchte sich bei seinen Anhängern für deren Support während seiner Leidenszeit bedanken: „Ich habe im vergangenen Jahr gemerkt, wie sehr der HSV und die Fans hinter mir standen und mich bedingungslos unterstützt haben. Dafür möchte ich mich bei den Fans mit mindestens einem Heimtor bedanken und gemeinsam mit ihnen feiern. Das ist mein persönliches Ziel für diese Saison und wäre ein echter Traum für mich.“

Letschert kann sich Verbleib in Hamburg vorstellen

Seinen vorläufigen Höhepunkt als HSV-Spieler erlebte Timo Letschert am vergangenen Spieltag. Bei Holstein Kiel rettete der im Sommer verpflichtete Innenverteidiger mit seinem späten Tor zum 1:1 einen Punkt im Nordderby. Geht es nach dem Niederländer, werden noch viele Highlights im deutschen Fußball folgen. "Ich finde diesen Club echt toll und bin sehr glücklich hier“, sagte Letschert in einem Interview mit der „HSV live“ und ergänzte: „Die ganze Fußball-Kultur in Deutschland ist vielleicht die beste in ganz Europa. Das ist nicht mit den Niederlanden oder Italien vergleichbar. Von daher kann ich mir schon vorstellen, meine restliche Karriere in Deutschland zu verbringen.“

HSV-Konkurrent Bielefeld gewinnt Test gegen Braunschweig

Der bisher überragende Tabellenführer Arminia Bielefeld hat einen Geheimtest gegen den Drittligaclub Eintracht Braunschweig mit 1:0 gewonnen. Das Tor für die Ostwestfalen erzeilte Stephan Salger. Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus musste aufgrund von Krankheit und Verletzungen personell improvisieren, deshalb freute sich der Coach besonders über den Testspielerfolg. Nach der Länderspielpause will Bielefeld im Heimspiel gegen den SV Sandhausen die Tabellenspitze verteidigen und den Verfolger HSV weiter auf Distanz halten.

HSV verabschiedet Bayern-Präsident Hoeneß mit einem Tweet

Am späten Freitagabend endete beim FC Bayern München die Ära Uli Hoeneß. Der langjährige Manager, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende ist ab sofort Fußball-Rentner. Der HSV würdigte das Lebenswerk von Hoeneß via Twitter mit einem Foto des 67-Jährigen, der gemeinsam mit Ex-Stürmer Karsten Bäron sowie dem ehemaligen Sportdirektor Holger Hieronymus posiert. Die Bayern hatten in den 1990er-Jahren großes Interesse an dem damaligen Supertalent Bäron, der den Bayern dem Vernehmen nach gleich drei Absagen erteilte. Wenig später musste der heute 47-Jährige seine Karriere wegen anhaltenden Knieproblemen beenden.

Lieber Uli, danke für alles, was du in den vergangenen Jahrzehnten für den deutschen Fußball geleistet hast! Es gab große Gesten und unvergessene Emotionen.



Genieße ab jetzt deinen Ruhestand, wir wünschen dir dafür alles Gute!



In Hamburg sagt man Tschüs 👋🏼#nurderHSV #Hoeness pic.twitter.com/rUfmkCvZUI — Hamburger SV (@HSV) November 15, 2019

Hoeneß hatte sich in all den Jahren immer mal wieder bei den Hamburgern bedient. So wechselten der aktuelle Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Niko Kovac und Daniel van Buyten von der Elbe an die Isar.