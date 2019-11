Hamburg/Genk. Sechs Monate nach seinem Aus beim HSV könnte Hannes Wolf bald an die Seitenlinie zurückkehren. Wie belgische Zeitungen berichten, ist der 38-Jährige einer von drei Kandidaten für den vakanten Trainerposten beim KRC Genk. Wolf soll sich am Donnerstag mit Vertretern des belgischen Meisters getroffen haben.

Genk hatte sich am Dienstag von Trainer Felice Mazzù getrennt. Der Club war in der belgischen Liga ins Mittelfeld abgerutscht und hatte in der Champions League nach Niederlagen gegen Liverpool und Salzburg die Chance aufs Achtelfinale verspielt.

HSV könnte sechsstelligen Betrag für Wolf sparen

Für Wolf spricht, dass er bei Borussia Dortmund erfolgreich Jugendmannschaften trainiert hat – für Genk ein wichtiger Bestandteil des Anforderungsprofils. Den VfB Stuttgart führte der junge Trainer 2017 zurück in die Bundesliga. Mit dem HSV verpasste er dagegen als Nachfolger von Christian Titz vergangene Saison den Aufstieg und musste im Mai gehen.

Seither ist Wolf offiziell beurlaubt. Sein Vertrag gilt allerdings noch bis Saisonende. Sollte Wolf nun bei einem anderen Club unterkommen, würde der HSV einen sechsstelligen Betrag einsparen. Wolf soll in Hamburg 500.000 Euro pro Jahr verdient haben, etwa halb so viel wie sein Nachfolger Dieter Hecking.

Dass der Club jeden Euro brauchen kann, wurde am Donnerstag noch einmal offensichtlich. In der Jahresbilanz für die vergangene Saison hat der HSV im neunten Jahr in Folge einen Fehlbetrag ausgewiesen.