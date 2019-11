Hamburg. Überpünktlich betrat die Mannschaft des HSV schon einige Minuten vor 10 Uhr den Trainingsplatz am Volksparkstadion. Mit dabei waren am heutigen Mittwoch auch Sonny Kittel, der am Vortag noch kürzertreten musste, und Dieter Hecking. Der HSV-Coach war der Einheit am Dienstag wegen neuer Knieprobleme ferngeblieben und wurde stattdessen im UKE untersucht. Die Auswertung der MRT-Bilder ergab nun einen Schaden im Innenmeniskus.

Wie Heckings Knieschaden behandelt wird

"Die Verletzung ist sehr misslich, man will sich natürlich lieber bewegen. Aber das geht momentan nur eingeschränkt", sagte Hecking am Mittwoch nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz. Mit Spritzen und einer Bewegungstherapie soll der Knieschaden vorerst konservativ behoben werden. Bringen diese Maßnahmen keinen Erfolg, muss der 55-Jährige operiert werden.

Heckings Knieprobleme haben durchaus eine Vorgeschichte. 2012 zog er sich als damaliger Nürnberg-Trainer einen Knorpelschaden zu. Auch diesmal wurde eine ähnliche Verletzung vermutet, doch der Verdacht bestätigte sich nicht. "Mein Knie ist nicht mehr jungfräulich, ich habe häufiger Probleme. Das ist jetzt nichts Frisches. Aber jetzt gab es ein Ereignis, bei dem es etwas mehr wehgetan hat", schildert Hecking, wie er den Meniskusschaden bemerkt hat.