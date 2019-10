Bielefeld. Tut er's, oder tut er's nicht? HSV-Trainer Dieter Hecking hat nach seinen sehr speziellen Ansagen zu seinen Stürmern Lukas Hinterseer und Bobby Wood eine Möglichkeit gar nicht ins Spiel gebracht vor dem Topspiel der Zweiten Liga bei Arminia Bielefeld. Hecking könnte auf Martin Harnik als vorderste Offensivkraft setzen und seine Startelf so umbauen, dass Hinterseer und Wood beide "von der Bank kommen", wie es so schön heißt. Bedeutet: Beide wären zunächst nur Ersatz.

Hecking muss sich was einfallen lassen. Denn die Bielefelder sind die beste Zweitligamannschaft saisonübergreifend im Jahr 2019. Das sagte Hecking auch am Sonntag unumwunden. Die Bilanz des HSV mit Arminia Bielefeld ist natürlich etwas "gefärbt" durch die lange Zeit des HSV an der Bundesliga-Spitze in den vergangenen Jahrzehnten. So hat der HSV insgesamt 21-mal gewonnen, neunmal unentschieden gespielt und achtmal verloren. In Bielefeld sah die Bilanz auf der Alm aber anders aus: 7 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen.

Arminia Bielefeld vs. HSV live im Ticker

In diesem Jahr verlor der HSV im Februar mit 0:2 bei Arminia. Das war sicherlich auch der frühen Roten Karte (12. Minute) für Gotuku Sakai geschuldet. Aber die Bielefelder spielten zu der Zeit eher gegen den Abstieg als um den Aufstieg! Das hat sich fundamental gedreht.

HSV: Die Termine in der Saison 2019/2020 bis zur Winterpause

21.10.: HSV in Bielefeld (Montag, 20.30 Uhr)

26.10.: HSV gegen Stuttgart (Sonnabend, 13 Uhr)

29.10.: DFB-Pokal HSV gegen Stuttgart (Dienstag, 18.30 Uhr)

3.11.: HSV in Wiesbaden (Sonntag, 13.30 Uhr)

9.11.: HSV in Kiel (Sonnabend, 13 Uhr)

23.11.: HSV gegen Dresden (Sonnabend, 13 Uhr)

29.11.: HSV in Osnabrück (Freitag, 18.30 Uhr)

6.12.: HSV gegen Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr)

15.12.: HSV in Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr)

21.12.: HSV in Darmstadt (Sonnabend, 13 Uhr)

Am Sonnabend startet die Spätzle-Woche für den HSV. Erst geht es gegen den VfB Stuttgart in der Liga, dann am Dienstag im DFB-Pokal. Die Schwaben schwächelten zuletzt. Doch angeschlagene Zweitligisten kommen oft überraschend zurück.