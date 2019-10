Die HSV-News am Dienstag, den 1. Oktober 2019:

HSV-Training: Schweinsteiger und Rahn springen ein

Jonas David als Ersatz für Gideon Jung?

Hamburg Towers fühlen mit dem HSV

Schweinsteiger und Rahn übernehmen

Schietwetter zum Geburtstag – da blieb Jubilar Dirk Bremser doch lieber gleich drinnen. Der Co-Trainer, der heute seinen 54. Geburtstag feiert, sollte am Dienstag eigentlich Dieter Hecking vertreten, dessen Vater Wilfried beigesetzt wurde.

Doch bei der Einheit am Vormittag sprang stattdessen Tobias Schweinsteiger ein, die Jacke mit den Bremser-Initialen streifte sich wiederum Christian Rahn über. Der 40 Jahre alte Ex-Profi ist eigentlich Co-Trainer des Oberligisten HSV III.

Tobias Schweinsteiger und Christian Rahn (in Rot, v.l.) instruieren die dezimierte HSV-Trainingsgruppe am Dienstagvormittag.

Foto: Witters

In ihrer ungewohnten Rolle im Rampenlicht ließen die Assistenten 14 Profis bei strömendem Regen für einen Spiel-Mix aus Rugby und Handball von der Leine.

Die Nationalspieler Adrian Fein, Lukas Hinterseer, Rick van Drongelen, Jeremy Dudziak, Josha Vagnoman und Jonas David, die in der vergangenen Länderspielpause die Laktattests verpasst hatten, durften diese währenddessen nachholen.

Gleiches galt für die Langzeitverletzten Ewerton und Christoph Moritz.

Im strömenden Hamburger Regen startet der #HSV in die Vorbereitung auf Greuther Fürth. Immerhin drei Zuschauer verfolgen die Einheit im Volkspark. pic.twitter.com/3PWXly1QNC — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) October 1, 2019

Jonas David als Ersatz für Gideon Jung?

Apropos Verletzte: In der Innenverteidigung spitzt sich die Situation zu. Nach der Verletzung von Gideon Jung, bei dem am Montag eine Oberschenkelzerrung diagnostiziert wurde, stehen für das Spiel gegen Greuther Fürth am Sonnabend (13 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) momentan nur noch zwei Ersatzkandidaten zur Verfügung.

Es kann nur einen geben: Timo Letschert (l.) und Jonas David konkurrieren um den frei gewordenen Platz in der Innenverteidigung des HSV.

Foto: Witters

Timo Letschert allerdings, der gegen Jahn Regensburg nach seinem Außenbandriss im Knie gerade überhaupt erst seine ersten Minuten absolviert hatte, ist körperlich wohl noch nicht für einen Startelfeinsatz parat. Jonas David wiederum hat aus der vergangenen Saison gerade einmal 45 Minuten Zweitliga-Erfahrung auf dem Buckel.

Dieter Hecking hätte dennoch kein Problem damit, den 19 Jahre alten deutschen Junioren-Nationalspieler an der Seite von Rick van Drongelen aufzubieten – und das, obwohl David eigentlich eher im defensiven Mittelfeld zuhause ist. "Wenn es nicht anders geht, werfen wir eben den nächsten Jungen rein", wird der HSV-Trainer in der Bild-Zeitung zitiert.

Geprügelte Towers denken an den HSV

Beim HSV freut man sich sehr über die jüngsten Erfolge der Hamburg Towers. Schließlich haben die Basketballer das vorgemacht, was den Fußballern nun endlich auch wieder gelingen soll: Der Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Lehrstunde in München: Die Hamburg Towers um Heiko Schaffartzik (v.l.), Justus Hollatz und Coach Mike Taylor gingen am Montag gegen die Bayern unter.

Foto: Imago/Jan Hübner

Den Auftakt haben die Towers dort allerdings gründlich verpatzt. Bei der 55:111-Klatsche erfuhren die Wilhelmsburger am Montagabend prompt eine Lehrstunde durch den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München.

Was bei den Basketballern direkt Erinnerungen hervorrief an die Fußball-Kollegen aus der Heimat. "Nun wissen wir, wie ihr euch in München immer gefühlt habt, lieber HSV", twitterten die Towers noch während des Spiels.

Aaron Hunt (l.) und Josha Vagnoman bei einer der vorerst letzten Pleiten in München – am 10. März 2018 gab es ein 0:6.

Foto: Witters

Zur Erinnerung: In den letzten acht Gastspielen bei den Bayern kassierten die Rothosen acht herbe Niederlagen bei einem Torverhältnis von 3:50 – zusammengenommen auch fast schon ein Basketball-Halbzeitergebnis.