Die HSV-News am Freitag, den 20. September 2019:

HSV-Trainer Hecking: Derby-Niederlage wirkt länger nach

Vier Tage nach dem mit 0:2 verlorenen Stadtderby beim FC St. Pauli hat HSV-Trainer Dieter Hecking den Blick nach vorn gerichtet. "So eine Derby-Niederlage wirkt immer länger nach", gestand Hecking auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. "Aber wir hatten am Mittwoch eine gute Analyse des Spiels." Man habe das Spiel am Millerntor auch "drehen können oder müssen" in der starken Phase zwischen der 30. und 65. Minute.

Es sei deshalb nicht schwierig gewesen, "die Jungs nach dem letzten Spiel wieder in die Spur zu bringen. Wir waren nicht weit Weg von unserer Spur", sagte der HSV-Trainer. Entscheidend sei letztlich, dass seine Mannschaft in der ersten halben Stunde "keinen Zugriff" bekommen habe. Hecking: "Vier, fünf Spieler haben nicht die Leistung der vergangenen Wochen abgerufen. Dann wird es natürlich schwer."

Unabhängig davon seien Umstellungen in der Startelf vorstellbar für das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag (13.30 Uhr, Volksparkstadion/Sky und Onefootball, Liveticker bei Abendblatt.de). Hecking: "Wir schauen immer: Was passt gut zum Gegner, wer hat in letzter Zeit viel gespielt. Aber das muss nichts mit dem Derby zu tun haben."

Respekt vor Aue

Vor dem nächsten Gegner, in der Tabelle der 2. Bundesliga nur zwei Punkte und drei Plätze hinter dem HSV auf Rang fünf liegend, hat Hecking großen Respekt. "Aue hat eine gewachsene Mannschaft, die einen Riesenzusammenhalt hat und Teamgeist vorlebt. Sie können jedem Gegner wehtun." Auch unter dem neuen Trainer Dirk Schuster suche Aue immer nach spielerischen Lösungen und spiele nicht auf gut Glück lange Bälle nach vorn. "Sie haben viele Spieler, die verstehen, wie es geht. Es ist nicht das Aue, was man vielleicht von vor drei Jahren kennt."

Eindringlich warnte Hecking vor überzogenen Erwartungen an seine Mannschaft: "Wir werden nicht mal eben Aue wegschießen. Wer das glaubt, wird eine böse Überraschung erleben." In der Vorsaison hatte der FC Erzgebirge beim 1:1 in Hamburg den HSV wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg gekostet.

Training ohne Fans

Auch vor dem Spiel gegen Aue bleibt es bei dem Ritual: Das vorletzte Training findet an diesem Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Abschlusstraining ist für Sonnabend zur Anstoßzeit um 13.30 Uhr angesetzt.

Schwaben-Gespann leitet Partie gegen Sachsen

Der Deutsche Fußball-Bund legt das HSV-Spiel gegen Aue in die Hände eines schwäbischen Schiedsrichtergespanns: Tobias Reichel (34) aus Sindelfingen wird die Partie leiten. An den Linien assistieren ihm Asmir Osmanagic (27) aus Stuttgart und Tobias Endriß (30) aus Göppingen.

Reichel war bislang erst bei einer HSV-Partie im Einsatz: dem 2:1-Sieg beim FC Ingolstadt im Dezember vergangenen Jahres. Kurios: In der Saison zuvor gewann auch der FC Erzgebirge Aue unter seiner Leitung mit 2:1 in Ingolstadt. Allerdings ist Reichel den Sachsen durchaus in schmerzhafter Erinnerung: Im März gab es unter ihm eine 1:5-Niederlage bei Holstein Kiel.

Golz über Jakobs' Unfall: "Das war gruselig"

An diesem Donnerstag jährt sich der schreckliche Unfall von Ditmar Jakobs zum 30. Mal: Bei einer Rettungsaktion bohrte sich dem HSV-Verteidiger am 20. September 1989 im Norddderby gegen Werder Bremen (4:0) ein Karabinerhaken der Torbefestigung in den Rücken.

21 Minuten brauchten die Helfer, um Jakobs zu befreien. Beim Versuch, den Haken zu entfernen, wurden Nervenstränge durchtrennt. Es war Jakobs' 402. und letztes Pflichtspiel für den HSV, der Verteidiger musste seine große Karriere aufgrund der Verletzung im Alter von 36 Jahren beenden.

"Im Nachhinein – und auch heute noch – war das gruselig", erinnert sich der damalige HSV-Torwart Richard Golz (51) in der "Hamburger Morgenpost". Er habe lange nicht realisiert, wie dramatisch die Situation war. "Während des Spiels war ich im Tunnel, hielt mich war, weil ichz dachte, dass es jeden Moment weitergehen würde." Erst nach dem Abpfifff sei ihm die Tragweite bewusst geworden: "dass da mit einer Flex gearbeitet wurde, um Jako zu befreien". Jakobs selbst möchte über den Unfall heute nicht mehr sprechen.