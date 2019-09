Die HSV-News am Freitag, den 6. September 2019:

Fall Jatta: Effenberg mit Rundumschlag

Effenberg: Hecking "Trainer des Jahres"

Löw missfällt der Volkspark-Rasen

Ergometer statt Mannschaftstraining

Papadopoulos als kleinlauter Bankdrücker

HSV ist Zweitliga-Krösus

Effenberg ledert im Fall Jatta los

Im Anschluss an das Testspiel beim VfL Wolfsburg (1:1) hat Dieter Hecking die Urheber der Identitäts-Debatte um Bakery Jatta öffentlich zu einer Entschuldigung angemahnt.

"Wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man auch dazu stehen und muss nicht noch dumme Kommentare schreiben", sagte Hecking am Donnerstagabend in Richtung der Bild-Gruppe.

Und auch Stefan Effenberg knöpft sich nun noch einmal Sport Bild und Bild-Zeitung vor. Die Geschichte über Jattas mutmaßlich gefälschte Identität sei "rein spekulativ" gewesen, schrieb der gebürtige Hamburger in einer am Freitag veröffentlichten Kolumne auf t-online.de.

Ex-Spieler Stefan Effenberg spricht HSV-Profi Bakery Jatta Mut zu.

Foto: Imago/Uwe Kraft/Witters

"Hier ist ein 21-Jähriger der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen worden", schrieb Effenberg weiter über Jatta. "Das war mit Sicherheit die schlimmste und schwierigste Zeit seines Lebens."

Daher wünsche er sich, dass sowohl Jatta als auch der HSV nun "mit aller Härte" gegen die angesprochenen Medien vorgingen. "Es geht zwar um Sportler, in erster Linie sind das aber immer noch Menschen. Das war ihnen komplett egal", schrieb Effenberg.

Effenberg knöpft sich Protest-Trio vor

Auch die Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC, die gegen die Niederlagen gegen den HSV jeweils Protest eingelegt hatten, geht der "Tiger" scharf an.

"Es gab keine Fakten, keine Beweise, also auch keinen Grund dafür", schrieb der 51-Jährige: "Da kann mir auch kein Verantwortlicher erzählen, dass er den Einspruch einlegen musste – nur aufgrund eines Berichts. Mit Fair Play hat das gar nichts zu tun."

Stattdessen hätten die Zweitliga-Clubs ihre sportlichen Niederlagen öffentlich eingestehen sollen, findet Effenberg: "Die Verantwortlichen sollten sich hinterfragen, ob sie in ihrem Verein die richtigen Leute sind."

Lob fand der ehemalige Nationalspieler dagegen für den Umgang des HSV mit der Affäre. "Hecking ist für mich schon jetzt Trainer des Jahres", schrieb Effenberg angesichts der uneingeschränkten Rückendeckung des Hamburger Coaches für seinen Schützling Jatta.

In diesem Zusammenhang habe der HSV überhaupt seit Jahren endlich wieder mit einer Stimme gesprochen, merkte Effenberg an: "Was die Außendarstellung sowie die soziale Kompetenz und Intelligenz angeht, ist der Verein nach langer Zeit ganz offensichtlich wieder erstklassig."

Löw vom Volkspark-Rasen genervt

Joachim Löw hat nach dem Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft im Volksparkstadion kaum ein gutes Haar am Rasen der Hamburger Arena gelassen.

Joachim Löw am Donnerstagabend im Volksparkstadion.

Foto: Witters

Gleich zu Trainingsbeginn wirkte der Bundestrainer unzufrieden mit der Qualität des Geläufs. Mehrere Unebenheiten ließen die Bälle immer wieder verspringen.

Unmittelbar vor dem DFB-Team hatte Gegner Niederlande dort trainiert. Beide Teams treffen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in der Gruppe C der EM-Qualifikation im HSV-Stadion aufeinander.

Beim gerade erst von der DFL und der Deutschen Rasengesellschaft verliehenen "Pitch of the Year" hatte es das Hamburger Spielfeld nicht aufs Treppchen geschafft – die ersten drei Plätze gingen an Darmstadt 98, Jahn Regensburg und Arminia Bielefeld.

HSV-Profis auf dem Ergometer

Apropos Training: Das wurde für die HSV-Profis für heute um 10 Uhr am Volksparkstadion kommuniziert. De facto ging es für die Spieler dann aber lediglich eine Runde aufs Ergometer.

Papadopoulos hat aus der Geschichte gelernt

Gegen Wolfsburg durfte Kyriakos Papadopoulos endlich noch einmal 90 Minuten durchspielen. Zum Vergleich: An den ersten fünf Spieltagen der Zweiten Liga sammelte der Innenverteidiger insgesamt nur wenig mehr Einsatzzeit (104 Minuten).

Nach dem Auftakt-Remis gegen Darmstadt war der Grieche vorerst aus der Startelf geflogen, erst am vergangenen Wochenende durfte "Papa" noch einmal 14 Minuten reinschnuppern.

Kein Wunder, dass der Papadopoulos mit seiner eigenen Situation alles andere als zufrieden ist. Statt loszupoltern, gab sich der 27-Jährige nach dem Test beim VfL allerdings eher einsilbig und kleinlaut.

Vom Lautsprecher zur Flüstertüte: Kyriakos Papadopoulos am Donnerstag beim Handshake mit Dieter Hecking.

Foto: Witters

"Ich versuche, mein Bestes zu geben, um der Mannschaft und mir selbst zu helfen", sagte er angesichts seiner Ambitionen auf die erste Elf. Über sein Bankdrücker-Dasein gab er zu Protokoll: "Ich habe nichts dazu zu sagen, es ist halt so. Ich muss damit leben."

Zur Erinnerung: In der Abstiegssaison hatte Papadopoulos ungleich lauter auf seine Ausbootung reagiert. Nach seiner Kritik am damaligen Trainer Christian Titz war der Abwehrchef im März 2018 vom HSV noch öffentlich gemaßregelt worden.

Auch deshalb scheint Ersatzspieler Papadopoulos dieser Tage sein Temperament ein wenig zu zügeln. "Ich fühle mich gut, ich bin gesund", sagte er am Donnerstag lediglich. Dafür habe er im Sommer auch Extraschichten in Athen geschoben.

Was ihn aber zusätzlich wurmt: Auch seine Karriere in der griechischen Auswahl liegt derzeit auf Eis. "Ich habe nicht gespielt, was soll ich da zur Nationalmannschaft gehen?", fragte er gestern rhethorisch.

Eigentlich habe ihn der griechische Manager beim Spiel gegen Bochum beobachten wollen. "Ich habe ihm gesagt: 'Du brauchst nicht kommen, ich spiele eh nicht'."

HSV ist Zweitliga-Krösus

Bei den Trikotpreisen (89,95 Euro) ist der HSV wie bereits berichtet ligaweit Spitze – schlecht für die Fans. Gut für jeden, der es mit der Raute hält, ist dagegen diese Berechnung: Laut Branchenmagazin "Sponsors" ist der HSV bei den Gesamteinnahmen Unterhaus-Krösus.

Demnach nimmt der aktuelle Tabellenführer sowohl beim Ärmelsponsor (1,5 Millionen Euro pro Saison von Feinkost Popp) als auch für den Stadionnamen (4 Millionen Euro von Volksparkstadion-Sponsor Klaus-Michael Kühne) sowie und durch den Ausrüster (4,5 Millionen Euro von Adidas) das meiste Geld ein.

Lediglich beim Trikotsponsor erhalten drei Konkurrenten mehr Geld als der HSV (1,8 Millionen Euro von Emirates): Namentlich der VfB Stuttgart (6 Millionen/Mercedes-Benz-Bank), Hannover 96 (3,8 Millionen/Heinz von Heiden) und der 1. FC Nürnberg (3,4 Millionen/Nürnberger Versicherungen).