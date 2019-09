HSV verpflichtet Martin Harnik! Dafür geht Manuel Wintzheimer

Hamburg. Dieter Hecking fragte in die große Runde im Spaß: „Wann ist denn Transferschluss?“ Und: „Kommt ihr morgen alle in Gelb?“ Antwort eins: Montag um 18 Uhr. Und Antwort zwei: Nein, auch wenn der Bezahlsender Sky bereits vor Jahren die Farbe gelb für den Deadline-Day, dem letzten Tag vor dem Ende der Transferfrist, auserkoren hat.

Und so waren die Journalisten direkt nach dem Spiel gegen Hannover zunächst nicht schlauer als vorher. „Wir gucken mal, was noch passiert“, orakelte HSV-Trainer Hecking. „Vielleicht gibt es noch einen Zugang, vielleicht gibt es noch einen Abgang, wir sind in Gesprächen.“

Werder ermöglicht HSV-Deal mit Harnik

In ziemlich konkreten Gesprächen, wenn man es genau nimmt. Nach Abendblatt-Informationen haben sich die HSV-Verantwortlichen am Sonntagabend mit Werder Bremen und Martin Harnik auf ein Leihgeschäft geeinigt. Der Österreicher kommt zunächst zum Nulltarif für ein Jahr – und würde im Falle des Aufstiegs für eine weitere Saison bleiben. Auch in dem Fall müsste der HSV keine Ablöse zahlen. Möglich wurde der Transfer nur, weil Werder dem HSV im Gesamtpaket extrem entgegen kam.

An diesem Montag sollen letzte Details im Volkspark geklärt werden, ehe der gebürtige Hamburger voraussichtlich am Mittwoch zum ersten Mal bei dem Lieblingsclub seiner Kindheit mittrainieren darf. Bereits vor einigen Tagen sagte Landsmann Lukas Hinterseer im Abendblatt: „Martin ist ein guter Kicker. Er war auch immer gut für die Stimmung in der Kabine. Ein guter Kerl.“

Wintzheimer flüchtet vor Harnik nach Bochum

Ein anderer guter Kerl wird den HSV dagegen am sogenannten Deadline-Day verlassen: Wegen des Harnik-Wechsels hat sich Manuel Wintzheimer entschlossen, für eine Saison auf Leihbasis zum VfL Bochum zu wechseln. Der U19-Nationalspieler fährt am Montagvormittag mit dem Auto in den Westen, um in Bochum seinen Medizincheck zu absolvieren. Geht alles gut, wechselt Wintzheimer für eine Saison (ohne Kaufoption) zum VfL.

Manuel Wintzheimer will nicht mehr länger auf der HSV-Ersatzbank sitzen.

Foto: imago/Jan Huebner

Ebenfalls in Bochum dabei: Wintzheimer-Berater Thies Bliemeister. Der Chef der Hamburger Agentur Sports United, die unter anderem Heung-min Son (Tottenham) betreut, wird an diesem Montag zu Gast sein im Abendblatt-Podcast „HSV – wir müssen reden“ – diesmal mit einer Spezialausgabe zum Deadline-Day. Und diesmal ausnahmsweise erst am Abend gegen 20 Uhr unter www.abendblatt.de/hsv-podcast.