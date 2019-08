Die HSV-News am Dienstag, den 20. August 2019:

Ito zum Medizincheck bei VV St. Truiden

Arp siegt mit Bayern II in Halle

Dörfel freut sich auf Eröffnung seines Platzes

Nordduell in der B-Junioren-Bundesliga

Ito vor Abgang nach Belgien

Tatsuya Ito kam 2015 aus Japan zum HSV.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Es ist noch nicht lange her, da wurde der HSV dafür gefeiert, dass er Tatsuya Ito zu Schnäppchenkonditionen bis 2021 an sich gebunden hat. Inzwischen will der HSV den 1,63 Meter kleinen Linksaußen nur noch loswerden – und er den HSV. Zuletzt wurde Ito (22) nicht einmal mehr in der zweiten Mannschaft aufgestellt.

Jetzt scheint die Trennung nur noch eine Frage von Stunden zu sein. Wie belgische Medien berichten, wird Ito noch an diesem Dienstag beim Erstligaclub VV St. Truiden zum Medizincheck erwartet. Im Gespräch ist eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

St. Truiden setzt auf Japaner: Seit 2017 holte der Club acht Landsleute Itos. Aktuell stehen Stürmer Yuma Suzuki (23) und Nationaltorwart Daniel Schmidt (27) bei den Profis unter Vertrag. Schmidt gehörte wie Ito im Juni bei der Copa América zum Kader der Samurai Blue, beide kamen aber nicht zum Einsatz.

Ito war 2015 in die Jugend des HSV gewechselt. 2017 erlebte er sein Bundesligadebüt und spielte sich mit seinen Tempodribblings schnell in die Herzen der Fans. In 37 Pflichtspieleinsätzen für die Profis gelangen ihm allerdings nur drei Torvorlagen.

Erfolgreiche Premiere für Arp bei Bayern II

Fiete Arp (19) hat ein erfolgreiches Debüt für die zweite Mannschaft des FC Bayern gefeiert. Das einstige Sturmjuwel des HSV setzte sich mit dem Aufsteiger im Drittligaspiel beim Halleschen FC mit 2:1 (1:1) durch. Arp, der von Anfang an als Rechtsaußen auflief, verpasste es allerdings in der 25. Minute, seine Mannschaft per Kopf in Führung zu bringen.

So war es am einst vom HSV umworbenen Lars Lukas Mai, per Abstauber in der 66. Minute den Siegtreffer zu erzielen. Der frühere St.-Pauli-Spieler Kwasi Okyere Wriedt hatte die Bayern-Reserve in der fünften Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Terrence Boyd hatte acht Minuten später für Halle ausgeglichen.

Arp wurde in der 69. Minute ausgewechselt. In der Bundesligamannschaft wurde er von Trainer Niko Kovac bislang noch in keinem Pflichtspiel eingesetzt.

Dörfel freut sich auf "seinen" Platz

Jetzt steht auch der Termin fest: Am 31. August wird Viktoria Harburg seine Anlage am Kapellenweg in Charly-Dörfel-Platz umbenennen und zu Ehren des 80. Geburtstags des einstigen Weltklasse-Linksaußen ein Spiel gegen die HSV Allstars austragen. Gert "Charly" Dörfel selbst feiert seinen runden Geburtstag am 18. September im Ausland.

„Es ist eine außerordentliche Ehre, dass der Platz nach mir benannt wird“, sagte Dörfel am Montag in seinem Wohnort Meckelfeld. Unter anderem werden in Harburg HSV-Ikone Uwe Seeler, der den Anstoß ausführen wird, und Ex-Nationalspieler Horst Hrubesch erwartet.

Nach Gert "Charly" Dörfel wird in Harburg ein Platz benannt.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Vom aktuellen HSV hält Dörfel, der Ehrenmitglied ist und 1963 das erste Bundesliga-Tor für die Hanseaten erzielt hat, eine ganze Menge: „Ich denke, dass sie in dieser Saison den Aufstieg schaffen können. Von (Trainer) Dieter Hecking halte ich sehr viel. Das ist ein Mann mit Fachverstand. Der könnte dem HSV noch sehr nützen.“

Entsprechend kritisch bewertete Dörfel die Arbeit der diversen HSV-Führungen in den vergangenen Jahren. „Die haben die Trainer so oft gewechselt wie ihre Unterhosen“, sagte der frühere Linksaußen. Und fügte hinzu: „Ich komme aus einer Generation, in der man noch die Wahrheit gesagt hat.“

Nordduell bei der U17

Dem 3:1-Auftaktsieg im Derby gegen den FC St. Pauli folgte bei der U17 des HSV am Sonnabend die Ernüchterung: Am zweiten Spieltag der B-Junioren-Bundesliga gab es eine 1:3-Niederlage bei Carl Zeiss Jena. Bereits an diesem Dienstag hat die Mannschaft von Trainer Pit Reimers im Nordduell mit Hannover 96 (2 Punkte) Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Anpfiff an der Hagenbeckstraße ist um 17.30 Uhr.