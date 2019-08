Vogts zweifelt an Coutinho und Cuisance

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hegt Zweifel angesichts der beiden jüngsten Transfers von Philippe Coutinho und Mickaël Cuisance durch den FC Bayern München. „Bei Bayerns Transfer-Doppelpack sind Zweifel angebracht“, schreibt der frühere Nationalspieler und Bundestrainer am Dienstag in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal „t-online.de“. Der Brasilianer Coutinho war vom FC Barcelona für 8,5 Millionen Euro ausgeliehen worden, Cuisance von Borussia Mönchengladbach fest verpflichtet worden.

Über den 19 Jahre alten Franzosen habe er sich sportlich noch kein abschließendes Urteil bilden können, sein Verhalten in Gladbach lasse ihn aber ratlos zurück, schreibt der 72 Jahre alte Vogts. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Teenager von allein dermaßen selbstbewusst auftritt, und weiß nicht, was in Gladbach genau vorgefallen ist. Aber vermutlich war Cuisance in den vergangenen Wochen nicht gut beraten.“ Cuisance soll laut Aussage von Gladbachs Sportdirektor Max Eberl eine Stammplatzgarantie gefordert haben.

Coutinho vergleicht Vogts mit dem Kolumbianer James, den der FC Bayern zuletzt von Real Madrid ausgeliehen hatte. „Warum verlässt ein 27-Jähriger einen Weltclub wie den FC Barcelona? Weil er die Hoffnung aufgegeben hat, sich dort durchzusetzen. Hier kommt vielleicht gar kein Weltstar, sondern ein wahrscheinlich in der neuen Saison Ersatzspieler des FC Barcelona.“

Klopp gratuliert Bayern zu Coutinho

Dagegen hat Jürgen Klopp dem FC Bayern und der Bundesliga zum Transfer von Philippe Coutinho gratuliert: „Das ist ein Super-Spieler, ein Super-Junge, und wir haben ihn damals super ungern abgegeben“, sagte der Coach des Champions-League-Siegers FC Liverpool am Montagabend.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp (r.) musste Philippe Coutinho Anfang vergangenen Jahres an den FC Barcelona abgeben.

Foto: Giuseppe Maffia / imago/Uk Sports Pics Ltd

Coutinho hatte unter Klopp in Liverpool gespielt, bevor der Brasilianer 2018 zum FC Barcelona ging. „Er ist ein Weltklasse-Spieler, der im richtigen Umfeld seine Leistung bringt“, meinte Klopp. „Das ist ein Super-Transfer für die Bayern und ein toller Transfer für die Bundesliga.“ Er habe Coutinho schon mitgeteilt, „dass das passt“.

Klopp war am Montagabend aus Liverpool zum 17. „Sport Bild Award“ in der Hamburger Fischauktionshalle zugeschaltet. Er war dort als Trainer des Jahres geehrt worden.

Hitzfeld kritisiert Bayerns Transferpolitik

In Sachen Bayern-Transferpolitik hat sich eine weitere Trainerikone zu Wort gemeldet: Ottmar Hitzfeld hat mit Blick auf den bislang nicht zustande gekommenen Transfer von Leroy Sané seinen Ex-Verein Bayern München vorsichtig kritisiert. „Bayern hätte vielleicht viel früher für klare Verhältnisse sorgen müssen. Deadline vielleicht bis dahin, und dann muss er sich bekennen, der Spieler!“, sagte Hitzfeld, der den deutschen Rekordmeister zwischen 1998 und 2004 sowie 2007/08 trainierte, im TV-Sender Nitro. Und er fügte hinzu: „Dann hätte man vielleicht auch mehr Möglichkeiten gehabt, nach Alternativen suchen und im richtigen Moment verpflichten zu können.“

In derselben TV-Sendung vertrat Nitro-Experte Steffen Freund die Meinung, dass ein Transfer des am Kreuzband operierten Nationalspielers zum deutschen Rekordmeister nach wie vor ein Thema sei. „Ich glaube, dass Sané nach wie vor auf der Einkaufsliste bei Bayern steht“, sagte der Ex-Profi von Borussia Dortmund, Schalke 04 und Tottenham Hotspur.

Der 105-malige Nationalspieler Jürgen Kohler sieht im Transfermarkt dieses Sommers Vorteile beim BVB. „Die bessere Variante ist die, die Borussia Dortmund gewählt hat: Sich frühzeitig auf seine Spieler zu fokussieren, die man kaufen will und dann auch integrieren möchte.“ Das sei bei den Bayern nicht gegeben gewesen, auch durch die langen Vertragsgespräche mit Sané. „Dann kommt man zeitlich unter Druck, dann kam noch die Verletzung von Sané dazu. „Dann guckt man sich weiter um und ist ein bisschen spät dran“, analysierte Kohler.

Barcelona länger ohne Dembélé

Offensivspieler Ousmane Dembélé fehlt dem FC Barcelona wegen einer Oberschenkelverletzung für rund fünf Wochen. Das gab der spanische Meister am Montagabend bekannt. Neben dem früheren Dortmunder fallen in Barças Angriff zudem die beiden Topstars Lionel Messi und Luis Suárez aus. Messi pausierte nach einer in der Vorbereitung erlittenen Verletzung bei der 0:1-Niederlage im Saisonauftaktspiel bei Athletic Bilbao, könnte gegen Betis Sevilla am Sonntag aber wieder zum Einsatz kommen.

Pogba vergibt Sieg für Man United vom Elfmeterpunkt

Der französische Topstar Paul Pogba hat mit einem verschossenen Foulelfmeter die Chance vertan, mit Manchester United am zweiten Spieltag zum FC Liverpool und zum FC Arsenal an der Spitze der Premier League aufzuschließen. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kam bei den Wolverhampton Wanderers am Montagabend nur zu einem 1:1 (1:0).

Pogba scheiterte mit einem von ihm selbst herausgeholten Strafstoß an Torhüter Rui Patrício (68.). Anthony Martial (27.) hatte die Roten Teufel in Führung gebracht, Rúben Neves (55.) glich mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte aus.

Wolverhampton – Manchester United Highlights

Juventus startet wohl ohne Trainer Sarri in die Saison

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin muss wahrscheinlich zum Ligaauftakt am Sonnabend bei Parma Calcio auf Trainer Maurizio Sarri verzichten. Der Italiener, seit Juni Trainer der deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can, ist an einer Lungenentzündung erkrankt und fehlte beim Training am Montag. Dies teilte der Verein auf seiner Website mit.

Sarri war von Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Club um Superstar Cristiano Ronaldo gewechselt, zuvor hatte der 60-Jährige unter anderem den SSC Neapel trainiert.

Schürrle gewinnt Derby mit Spartak

Der frühere Weltmeister André Schürrle hat in seinem ersten Großen Moskauer Derby einen Sieg gefeiert. Die Leihgabe von Borussia Dortmund setzte sich mit Spartak in der heimischen Otkrytije Arena 2:1 (0:0) gegen den Erzrivalen ZSKA durch und blieb damit auch in seinem dritten Spiel für seinen neuen Club ungeschlagen.

Der 28 Jahre alte Schürrle, der gut zwei Wochen zuvor im „kleinen Derby“ gegen Dinamo (0:0) debütiert hatte, bereitete den Treffer zum 1:0 durch den Franzosen Samuel Gigot (59.) vor und verbuchte damit seine dritte Torbeteiligung seit seinem Wechsel. Nach dem Ausgleich durch den russischen Nationalspieler Mario Fernandes (68.) traf Gigot auch zum Sieg (79.).

Spartak liegt nach dem sechsten Spieltag mit elf Punkten auf Platz vier, Titelverteidiger Zenit St. Petersburg (14) ist Erster. ZSKA (10) liegt auf Rang sechs.

Augsburg holt früheren Juve-Profi Lichtsteiner

Der FC Augsburg hat den 105-maligen Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner verpflichtet. Der 35 Jahre alte langjährige Juventus-Verteidiger war zuletzt vertragslos und kostet daher keine Ablöse. Lichtsteiner, der einen Vertrag bis Saisonende erhält, soll der bei den Pleiten im Pokal in Verl (1:2) und in der Liga in Dortmund (1:5) schwachen Augsburger Abwehr Sicherheit verleihen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Stephan Lichtsteiner einen erfahrenen Profi für den FCA gewinnen konnten, der durch seine beeindruckende Karriere einen unglaublichen Erfahrungsschatz aufweisen kann, den er neben seinen sportlichen Qualitäten in unsere Mannschaft einbringen wird“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Lichtsteiner meinte: „Der FC Augsburg ist ein Verein, der sich in den letzten Jahren großartig entwickelt hat. Dieser Schritt ist für mich genau die Herausforderung, die ich mir nach meiner Station in England gewünscht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in diese junge und hungrige Mannschaft viel einbringen kann.“

Lichtsteiner hat 301 Spiele in der italienischen Serie A für Lazio Rom und Juventus Turin bestritten, mit Juve wurde er siebenmal Meister. Zuletzt stand Lichtsteiner in der Saison 2018/19 beim FC Arsenal unter Vertrag.

Hansson heuert in Hannover an

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat seinen Kader weiter verstärkt. Vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam kommt Stürmer Emil Hansson zum Erstliga-Absteiger. Der schwedische U-21-Nationalspieler erhält einen Dreijahresvertrag bei den Niedersachsen, wie der Club am Montag mitteilte.

Hansson (21) war in der vergangenen Saison von Feyenoord an RKC Waalwijk verliehen und hatte dort maßgeblichen Anteil am Aufstieg. „Wir brauchen in der Offensive Typen, die Chancen herausspielen und dann eiskalt verwandeln. Emil Hansson bringt trotz seiner Jugend die notwendige Coolness“, sagte 96-Coach Mirko Slomka.

Halle verpasst Sprung auf Relegationsplatz

Der Hallesche FC hat in der 3. Liga den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Das Team von Trainer Torsten Ziegner unterlag Aufsteiger Bayern München II 1:2 (1:1) und bleibt mit neun Zählern Tabellensechster. Die Münchner verbessern sich nach ihrem zweiten Saisonsieg auf Rang 12.

Angeführt wird die Tabelle vom noch ungeschlagenen FC Ingolstadt(13) vor dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig mit jeweils zwölf Punkten.

Kwasi Okyere Wriedt (6.) erzielte den Führungstreffer für die Gäste, bei denen die Profis Fiete Arp und Alphonso Davies aus dem Kader von Trainer Niko Kovac in der Startelf standen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber durch Neuzugang Terrence Boyd (23.) traf Lars Lukas Mai (67.) zum Sieg.