Die HSV-News am Mittwoch, den 31. Juli 2019:

Hecking lässt HSV-Profis mehr Freiheiten als Wolf

Erstmals nicht ausverkauft: HSV-Auswärtsserie gerissen

Hollerbachs neues Leben in Belgien

Ekdal kämpft für homosexuelle Fußballer

HSV-Athletiktrainer Schünemann wechselt zum FC Bayern

Hecking lässt HSV-Profis an der langen Leine

HSV-Trainer Dieter Hecking setzt auf Vertrauen.

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Trainer Dieter Hecking gesteht seinen Profis mehr Freiheiten zu als Vorgänger Hannes Wolf. So müssten sie sich erst 45 Minuten vor Trainingsbeginn am Stadion einfinden, schreibt die Zeitschrift "Sport-Bild". Auch müssten die Spieler selbst einschätzen, ob sie sich einer Behandlung unterzögen. Wolf erwartete die Spieler bis zu zwei Stunden vor Trainingsbeginn.

Zudem überlasse es Hecking jedem Einzelnen, ob er zu Hause oder am Stadion frühstücken wolle. "Wir haben Väter, die gerne mit ihrer Familie den Morgen verbringen wollen. Bei ihnen verlasse ich mich darauf, dass sie nicht mit leerem Magen auf dem Platz stehen", wird Hecking zitiert.

Er setze auf wechselseitiges Vertrauen: "Die Spieler müssen uns vertrauen, dass wir fachlich gut sind. Wir müssen ihnen vertrauen, dass sie sich professionell verhalten und unsere Vorstellungen umsetzen." Wichtig sei ihm zudem, den Profis den Druck zu nehmen. Vor dem Saisonstart gegen Darmstadt (1:1) habe er der Mannschaft noch einmal versichert, dass er sich immer schützend vor sie stelle.

HSV-Auswärtsserie gerissen: "nur" 3800 Fans nach Nürnberg

Erstmals seit dem Bundesliga-Abstieg im vergangenen Jahr kann der HSV sein Kartenkontingent für ein Auswärtsspiel nicht ausschöpfen: Für das Spiel beim 1. FC Nürnberg am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky) hat der Verein etwa 200 Tickets zurückgeschickt. Damit werden die Hamburger im Max-Morlock-Stadion "nur" von offiziell 3800 Fans unterstützt – für ein Spiel unter der Woche in 650 Kilometer Entfernung vom Heimatort trotzdem natürlich eine beachtliche Zahl.

Bereits nach wenigen Stunden ausverkauft war am Mittwoch dagegen das schmale Kartenkontingent für das Spiel beim Karlsruher SC am 25. August. Für das Stadtderby beim FC St. Pauli am 16. September beginnt der Vorverkauf am kommenden Mittwoch (7. August).

Vergangene Saison begleiteten den HSV durchschnittlich 3438 Anhänger zu den Auswärtsspielen, so viele wie keine andere Mannschaft in der 2. Bundesliga.

"HSV – wir müssen reden": Torwart Tom Mickel im Abendblatt-Interview:

Mickel: Torhüter Mathenia droht HSV-Wiedersehen zu verpassen

Hollerbach in Mouscron glücklich – Heimpremiere gegen Kompany

Der frühere HSV-Langzeitprofi und -Kurzzeittrainer Bernd Hollerbach fühlt sich an seiner neuen Wirkungsstätte beim belgischen Erstligaclub Royal Excel Mouscron "total wohl. Der Fußball ist hier noch etwas ursprünglicher", sagte Hollerbach der "Bild"-Zeitung. Das Trainingsgelände erinnere ihn an das des HSV in Ochsenzoll, wo früher auch die Profis beheimatet waren: "Die Anlage ist mit zehn Plätzen super, aber alles ist ein bisschen älter."

Zum Saisonauftakt der Pro League gab es am Wochenende einen 1:0-Sieg bei VV St. Truiden. Am Sonntag kommt es bei der Heimpremiere für Hollerbach zum Duell mit Rekordmeister RSC Anderlecht und Spielertrainer Vincent Kompany, der von 2006 bis 2008 für den HSV spielte.

Zu seinem neuen Job sei er gekommen, weil er mit seinem damaligen Club Würzburger Kickers bei einem Testspiel im Trainingslager in Marbella Mouscrons Generaldirektor Paul Allaerts beeindruckt hatte. Der holte Hollerbach nun nach Belgien.

Mouscron ist Hollerbachs erste Trainerstation, seitdem er im März vergangenen Jahres beim HSV nach nur sieben Wochen im Amt und keinem Sieg entlassen worden war. Mit den Würzburger Kickers hatte Hollerbach zuvor den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft, war 2017 jedoch in die 3. Liga abgestiegen und danach zurückgetreten. Als Profi spielte Hollerbach von 1996 bis 2004 für den HSV.

Ekdal kämpft für homosexuelle Fußballer

Ex-HSV-Profi Albin Ekdal hat im Zeichen von "Gay Pride" für einen offenen Umgang mit Homosexualität im Profifußball plädiert. "Ich habe in zwei der größten Ligen der Welt gespielt, habe an EM und WM teilgenommen. Aber ich habe noch nie mit einem offen homosexuellen Spieler auf dem Feld gestanden", sagte der schwedische Nationalspieler von Sampdoria Genua in einem Video der Zeitung "Sportbladet".

Der Profifußball verdränge Homosexuelle oder übe Druck auf die jungen Männer aus, über eine natürliche Sache wie die Liebe zu einem anderen Menschen zu schweigen. Es gelte, diese jungen Männer zu unterstützen, bevor sie aus Angst vor Diskriminierung mit dem Fußball aufhörten. "Es sei nicht die Verantwortung des einzelnen jungen Mannes, sich hervorzuwagen. Es ist meine, deine und aller Pflicht, dafür zu sorgen, dass es keinen Mut braucht zu sagen, dass man jemanden liebt." Egal ob auf der Tribüne, auf Busreisen oder in der Mannschaftskabine.

Sampdoria and Sweden star Albin Ekdal on the lack of openly gay men in professional football. @ekdalalbin #Pride2019 pic.twitter.com/DsTN98Hpf4 — Sportbladet (@sportbladet) July 30, 2019

Ekdal (30) spielte von 2015 bis 22018 für den HSV. Im vergangenen Oktober wurde er Vater einer Tochter.

Athletikcoach Schünemann wechselt zu den Bayern

Athletiktrainer Carsten Schünemann kehrt dem HSV nach fünf Jahren den Rücken. Der 50-Jährige tritt als neuer Leiter Athletik am Campus des FC Bayern München die Nachfolge von Johannes Wieber an, der in den Profibereich von Borussia Dortmund gewechselt ist.

Der Sportwissenschaftler Schünemann, zu aktiven Zeiten Zehnkämpfer und Volleyball-Bundesligaspieler, war 2014 von Hertha BSC zum HSV gekommen. "Er hat sich diesen Schritt verdient", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt der "Bild"-Zeitung.

Zwei HSV-Idole feiern Geburtstag

Sie haben den HSV geprägt – jeder auf seine Weise: Die ehemaligen Stürmer Lars Bastrup (64) und Valdas Ivanauskas (53) feiern an diesem Mittwoch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Der Däne "Wiesel" Bastrup prägte von 1981 bis 1983 die erfolgreichste HSV-Ära mit zwei Meistertiteln und dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Sein heutiges Leben als Leiter einer christlichen Gemeinde hat unser Sportchef Alexander Laux in einer lesenswerten Reportage beschrieben.

Tillykke med fødselsdagen 🎉 🇩🇰

Wir gratulieren Lars #Bastrup herzlich zum 6⃣4⃣. Geburtstag 🎁 Im HSV-Dress lief der Däne 83 Mal auf und erzielte dabei 26 Tore ⚽ #nurderHSV #BirthdayBoy pic.twitter.com/57VP22JnPA — Hamburger SV (@HSV) July 31, 2019

Der Litauer Ivanauskas, 1993 bis 1997 beim HSV, kam zwar in 91 Bundesliga-Einsätzen nicht über 13 Tore hinaus, schaffte es dank seines emotionalen Auftretens als "Ivan der Schreckliche" aber dennoch in die Herzen der Fans.