Nachdem der HSV in Sachen Neuzugänge so weit wie kaum ein anderer Zweitligaclub ist, hakt es nun bei den Abgängen. Mittlerweile haben sich die Hamburger sogar entschieden, größtenteils auf eine Ablöse für die Verkaufskandidaten Julian Pollersbeck (24), Gotoku Sakai (28), Vasilije Janjicic (20), David Bates (22) und Tatsuya Ito (22) zu verzichten.

Einen Abnehmer finden die Noch-Hamburger dennoch nicht – oder besser: wollen sie nicht finden. Die Sorge der HSV-Chefs: Die alten Verträge waren so gut dotiert, dass keiner der Kandidaten den HSV verlassen will. Besonders schwierige Verhandlungspartner sollen Familienmitglieder der Spieler sein, die als Berater auftreten.

Torhüter Pollersbeck etwa lässt sich neuerdings von seinem Vater Günter vertreten. Der erklärte erst am Sonntag bei Sport1, dass sein Sohn "weiterhin Vollgas geben" werde.

Ito und Janjicic ohne Nummer

Trainer Dieter Hecking versicherte zwar, Pollersbeck nicht abgeschrieben zu haben. Er plant aber ohne den früheren U-21-Europameister. Für Janjicic und Ito hat der HSV in der kommenden Saison nicht einmal eine Rückennummer reserviert, sie wurden zur Regionalligamannschaft abgeschoben. Auch Sakai und Bates waren am Sonntag beim Spiel gegen Darmstadt nicht in den Kader berufen worden.

Innenverteidiger Bates war erst vor einem Jahr gekommen, sein Vertrag gilt noch bis 2022. Ito und Pollersbeck sind noch zwei Jahre an den HSV gebunden, Janjicic und Sakai nur noch ein Jahr.

Der Abendblatt-Podacst "HSV – wir müssen reden" mit Tom Mickel: