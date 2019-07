Hamburg. Es ist angerichtet. Am Freitag startete die 45. Zweitligasaison – und am Sonntag greift der HSV vor allem mit einem Wunsch ins Geschehen ein: für die Hamburger soll die zweite Zweitligaspielzeit bitteschön auch die letzte werden. Das klare Ziel: Der Aufstieg und die Rückkehr in die Bundesliga.

Doch wie überzeugt ist man beim HSV tatsächlich vom Aufstieg? Und was haben sich die Hamburger sonst noch so für die kommende Spielzeit vorgenommen? Rechtzeitig zum Saisonstart hörte sich das Abendblatt um – und bat zehn HSVer eine Saisonwette einzugehen.

Kühne mit besonderer HSV-Wette

Die überraschendste Antwort erhielten wir von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne. Der Anteilseigner wünscht sich die Rückkehr in die Bundesliga wie kaum ein anderer, glaubt allerdings nicht wirklich an den Aufstieg. „So herausfordernd mir in der Saison 2019/2020 ein Aufstieg des HSV in die 1. Bundesliga erscheint – die von verschiedenen Beteiligten in der Saison 2018/2019 gemachten Fehler sind nicht so leicht abzuschütteln, aber vielleicht gilt der Wahlspruch, ,neue Besen kehren gut’ – so sehr bin ich bereit, die Mannschaft in meinem Hotel ,The Fontenay’ zu empfangen und vorzüglich zu bewirten, wenn das Wunder eintreten sollte.“

Und Kühne setzt für Fall des „Wunders“ sogar noch einen drauf: „Ich werde mich dann selbst in den Servicebereich begeben und dem Torschützenkönig eine schwarz-weiss-blaue Rautentorte überreichen.“

Kellner Kühne. Einen viel besseren Wetteinsatz kann man sich kaum vor-stellen. Allerdings lohnt auch ein Blick auf die anderen Saisonwetten. Wie lange hält Trainer Dieter Hecking durch? Kann der HSV sogar Deutscher Meister werden? Und natürlich darf auch der Rathausmarkt nicht fehlen. Das Abendblatt wagt lediglich eine Saisonprognose: Es wird wieder extrem abwechslungsreich und unterhaltsam. Wetten, dass…?

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher lauscht den Worten von Marcell Jansen.

Foto: Witters

Marcell Jansen (Präsident HSV e.V.): Wetten, dass der HSV in der kommenden Saison Deutscher Meister wird? (Anmerkung: Natürlich nicht im Fußball, sondern in einer unserer zahlreichen Abteilungen unseres Universalsportvereins HSV)

Einsatz: Wenn wir in keiner Sportart mindestens einmal Deutscher Meister werden, lade ich das Abendblatt zu einer gemeinsamen Trainingseinheit zur Mannschaft vom HSV III ein.

Mittelfeldspieler Christoph Moritz.

Foto: Witters

Christoph Moritz (HSV-Mittelfeldmann): Wetten, dass ich im Laufe der Saison nicht einmal gegen einen meiner Teamkollegen im Tischtennis, Paddletennis und Techball verliere? Sollte ich das bis kurz vor dem Ende schaffen, trete ich gerne auch noch gegen einen Vertreter des Abendblatts an.

Einsatz: Ich werde bei der Hamburger-Weg-Weihnachtsfeier zusammen mit den Kindern einen Nachmittag lang Keckse backen (und vielleicht auch ein paar essen).

HSV-Idol Uwe Seeler.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Uwe Seeler (HSV-Legende): „Wetten, dass der neue Trainer Dieter Hecking am Ende dieser Saison noch im Amt ist? Das ist ein erfahrener Trainer, dem man beim HSV die nötige Zeit geben muss und wird, um eine Mannschaft aufzubauen. Ich glaube, dass er gerade mit jungen Leuten gut umgehen kann.

Einsatz: Wenn ich verliere, spende ich ein von mir unterschriebenes Trikot, das zugunsten der Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“ versteigert werden soll.

Die Band Abschlach! im Podcast-Studio des Abendblatts.

Foto: HA/Marcelo Hernandez

Abschlach (HSV-Band): Wetten, dass wir auf der Aufstiegsfeier am Ende der Saison auf dem Rathausmarkt „Mein Hamburg lieb ich sehr“ live spielen werden?

Einsatz: Sollten wir unsere Wette widererwartend verlieren, geben wir einer Hamburger Schulklasse Musikunterricht, so dass diese Schulklasse am Ende unser Lied spielen kann.

HSV-Co-Trainer Dirk Bremser.

Foto: imago / Michael Schwarz

Dirk Bremser (Co-Trainer der Profis): Wetten, dass ich während der Saison weniger als drei Gelbe Karten bekommen werde? (Anmerkung: Seit dieser Saison können auch Trainer und Betreuer Gelber Karten bekommen und wären bei drei Karten für ein Spiel gesperrt).

Einsatz: Wenn ich die Wette verliere, engagiere ich mich im kommenden Sommer beim Hamburger Weg Freekick, dem kostenlosen Fußballturnier, werde mit dem Eiswagen vorbei kommen und den Kids Eis ausgeben.

Cornelius Göbel, HSV-Fanbeauftragter.

Foto: Privat

Cornelius Göbel (Fanbeauftragter): Wetten, dass wir in der kommenden Saison weltweit der zuschauerstärkste Zweitligaclub sein werden?

Einsatz: Wenn ich die Wette verliere, werde ich mir ein Saisonspiel mit meinem St.-Pauli-Fanbeauftragten-Kollegen in der Saison darauf am Millerntor anschauen.

HSV-Stürmerin Victoria Schulz.

Foto: Karsten Schulz

Victoria Schulz (Stürmerin / Kapitänin HSV-Frauen): Wetten, dass unsere erste Frauenmannschaft zusammen mit unseren Herrenprofis mindestens 100 Tore schießen?

Einsatz: Wenn ich die Wette verliere, führt der Athletikcoach der Profifußballer mich und mein Team durch die intensivste Konditionseinheit ever.

Supporters-Chef Tim-Oliver Horn.

Foto: Witters

Tim Oliver Horn (Supporters-chef): Wetten, dass wir in dieser Saison den höchsten Zuschauerschnitt bei Heimspielen haben.

Einsatz: Wenn wir es nicht schaffen, helfe ich in der Saison darauf ehrenamtlich beim Versand der Dauerkarten.

HSV-Nachwuchstrainer Pit Reimers.

Foto: Andreas Laible

Pit Reimers (U17-Trainer): Wetten, dass nach Cristian Fiel und Daniel Bierofka noch mindestens einer meiner Kollegen aus dem vergangenen Fußballlehrer-Lehrgang im Laufe der Saison eine Trainerstation im deutschen Profifußball übernimmt?

Einsatz: Wenn ich die Wette verliere, leite ich eine Einheit der Abendblatt-Betriebssportmannschaft.