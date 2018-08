Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

HSV-Torjäger Pierre-Michel Lasogga (26) kam in der 62. Minute, traf in der 64. und traf erneut in der 66. Minute. Am Ende hätte der Stürmer beim 5:3-Sieg sogar einen Hattrick erzielen können Foto: LEON KUEGELER / REUTERS