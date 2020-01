Hamburg/Cuxhaven. Es war eine ungewöhnliche Doppelsechs, die HSV-Trainer Bruno Labbadia am Freitag für das Testspiel in Cuxhaven (8:1) nominierte. Die Youngster Ahmet Arslan und Tolcay Cigerci durften sich in der Mittelfeldzentrale des Hamburger Bundesligaclubs empfehlen. Lewis Holtby erhielt eine Pause, Gideon Jung ist noch verletzt, und Gojko Kacar wird den HSV nach sechs Jahren im Sommer verlassen. Zudem kämpft Albin Ekdal nach seinem Disco-Unfall in einem Club auf der Reeperbahn um seine Teilnahme an der Europameisterschaft mit der schwedischen Nationalmannschaft, die sich am Montag zur Vorbereitung trifft. Ob es Ekdal, der an einer tiefen Schnittwunde laboriert, noch schafft, ist fraglicher denn je.

Unabhängig von Ekdals Genesung sucht der HSV im defensiven Mittelfeld nach einer Verstärkung – und könnte sie jetzt in der Bundesliga gefunden haben. Jerome Gondorf von Darmstadt 98 soll im Juli nach Hamburg kommen. Der Sechser steht bei den Hessen zwar noch bis zum 30. Juni 2017 unter Vertrag, für eine festgeschriebene Ablösesumme von etwa 800.000 Euro soll Gondorf seinen Verein aber vorzeitig verlassen können.

Der HSV wollte den Transfer am Freitagabend noch nicht bestätigen. Auch Gondorfs Berater Gerd Löwe dementierte auf Abendblatt-Anfrage die Meldung der „Bild“-Zeitung, wonach der 27-Jährige zur neuen Saison nach Hamburg wechseln wird. Aus dem Darmstädter Umfeld sickerte aber schließlich durch, dass Gondorf seinen Verein bereits über seinen Transfer zum HSV informiert haben soll.

Gondorf wäre nach Christian Mathenia der zweite Neuzugang aus Darmstadt. Aufgefallen ist er den Hamburgern vor allem in den direkten Duellen gegen den HSV. Beim 1:1 im Hinspiel am Böllenfalltor bereitete er den Ausgleich durch Marcel Heller mustergültig vor. Beim 2:1-Sieg der Lilien im Hamburger Volksparkstadion vor wenigen Wochen traf Gondorf zum 2:0 und war bester Mann auf dem Platz. Es war sein erstes von drei Saisontoren.

Mit 27 Jahren ist der Mittelfeldmann ein echter Spätstarter in der Fußball-Bundesliga. Vor drei Jahren wechselte er von den Stuttgarter Kickers innerhalb der Dritten Liga nach Darmstadt. Mit den Hessen schaffte Gondorf den sensationellen Durchmarsch in die Bundesliga und in diesem Jahr den ebenso überraschenden Klassenerhalt, den ersten der Darmstädter im dritten Versuch. „Es war in drei Jahren das dritte Weltwunder“, sagte Gondorf anschließend.

Die bemerkenswerten Leistungen der Darmstädter haben nun Begehrlichkeiten geweckt. Neben Mathenia wird auch Toptorjäger Sandro Wagner den Club verlassen. „Nach so einer Runde stehen bestimmt viele Spieler auf dem Zettel anderer Vereine“, sagte Gondorf zuletzt. Und dürfte dabei auch für sich gesprochen haben. „Allerdings hat der Verein ja auch noch etwas mitzureden“, so Gondorf. Am Freitagabend wollte Darmstadt 98 von einem Wechsel noch nichts wissen.