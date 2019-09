Überfall auf Mesut Özil – zwei mutmaßliche Täter angeklagt

Überfall auf Özil und Kolasinac: Zwei Männer angeklagt

Mesut Özil am Dienstag im EFL-Cup-Spiel seines FC Arsenal gegen Nottingham Forest (5:0).

Foto: James Williamson / WITTERS

Zwei mutmaßliche Täter sind nach dem versuchten Raubüberfall auf Ex-Nationalspieler Mesut Özil und den früheren Bundesligaprofi Sead Kolasinac vom englischen Traditionsclub FC Arsenal angeklagt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden ein 30-Jähriger und ein 26-Jähriger des versuchten Raubs sowie der Bedrohung mit einer Waffe bezichtigt.

Der 30-Jährige, dem auch noch der Besitz von Cannabis zur Last gelegt wird, befindet sich derzeit in Gewahrsam und soll am 3. Oktober vor Gericht erscheinen. Sein mutmaßlicher Partner soll noch am Mittwoch per Videoschaltung gerichtlich angehört werden.

Der Überfall auf Kolasinac (26) und Özil (30) hatte sich am 25. Juli in London ereignet. Ein Überwachungsvideo zeigte, wie die beiden Fußballstars von zwei Motorradfahrern mit Messern angegriffen wurden. Kolasinac hatte sich den Angreifern mit bloßen Händen entgegengestellt, daraufhin konnten die beiden Spieler mit dem Auto flüchten.

Özil überfallen – hier geht Kolasinac auf Angreifer los

Den Saisonstart mit Arsenal hatten beide darauf verpasst, um die Ereignisse zu verarbeiten.

Rummenigge schwärmt von Coutinho

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist mit den Aktivitäten des deutschen Rekordmeisters auf dem Transfermarkt "sehr zufrieden". Dabei, sagte er, stehe „Philippe Coutinho sicherlich an der Spitze, er hat Weltklasse-Format. Das ist immer deutlicher zu erkennen“. Der Brasilianer mache „den Unterschied“ und habe zudem in Robert Lewandowski „den perfekten Partner gefunden“. Von diesem Duo „können wir uns für die Zukunft noch viel erhoffen“, meinte Rummenigge.

Auch der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic sowie die französischen Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard hätten die Erwartungen bislang „absolut erfüllt“, betonte Rummenigge. Er ergänzte: „Wir wollen in Zukunft die Positionen 17, 18, 19 und 20 im Kader mit jungen Kräften besetzen, die perspektivisch eine Chance haben, mit einer gewissen Kontinuität zu spielen.“

Rummenigge selbst wird am Jahresende 2021 seinen Chefposten für Oliver Kahn räumen. Mit seinem designierten Nachfolger, den er ab Januar einarbeiten soll, habe er bereits „diverse Gespräche“ geführt, berichtete Rummenigge: „Ich werde ihn unterstützen und ihm am 31. Dezember 2021 den Staffelstab übergeben – er wird es bestens machen. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass das nicht reibungslos laufen wird.“

Valverde gibt leichte Entwarnung bei Messi

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Weltfußballer Lionel Messi im Spiel gegen den FC Villarreal (2:1) hat Ernesto Valverde, Trainer des FC Barcelona, leichte Entwarnung gegeben. „Es ist ein kleines Problem im Adduktorenbereich und als Vorsichtsmaßnahme haben wir entschieden, nichts zu riskieren. Theoretisch ist es nicht mehr, aber wir werden sehen“, sagte Valverde nach dem dritten Ligasieg der Katalanen.

Messi musste bereits im Laufe der ersten Halbzeit behandelt werden, nach der Pause wurde der 32-Jährige durch den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé ersetzt. Für Messi war es der erste Startelfeinsatz in der laufenden Saison, nachdem er sich zuletzt mehrere Wochen mit einer hartnäckigen Wadenverletzung herumgeplagt hatte. „Wenn Messi irgendetwas passiert, halten alle die Luft an, auf dem Platz und auf den Rängen“, sagte Valverde.

Messi war am Montag als erster Spieler zum sechsten Mal zum FIfa-Weltfußballer des Jahres gewählt worden.

1991 wird Lothar Matthäus der erste offizielle Weltfußballer des Jahres. In jenem Jahr führt der damalige deutsche Weltmeister Inter Mailand zum Uefa-Pokal-Sieg. Foto: imago/Kosecki

1992 darf der Niederländer Marco van Basten (M.) vom AC Mailand die Trophäe für den Weltfußballer des Jahres aus den Händen seines Vorgängers Lothar Matthäus (l.) entgegennehmen. Rechts der damalige Fifa-Generalsekretär Joseph Blatter. Foto: imago/Buzzi

1993 triumphiert Roberto Baggio mit Juventus Turin im Uefa-Pokal. Im gleichen Jahr wurde der Italiener zum Weltfußballer gewählt. Foto: imago/Magic

1994 schießt Romário (M., im WM-Finale gegen Italien) Brasilien zum Weltmeistertitel. Weiterer Lohn: die Ehrung als Weltfußballer des Jahres. Foto: imago/Laci Perenyi

1995 steigt George Weah vom AC Mailand zum ersten afrikanischen Weltfußballer auf. 23 Jahre später wird er zum Präsidenten seines Heimatlandes Liberia gewählt. Foto: imago/Colorsport



1996 stürmt der Brasilianer Ronaldo im Dress der PSV Eindhoven als jüngster Spieler zum Titel des Weltfußballers. Den WM-Sieg zwei Jahre zuvor erlebte er nur als Ersatzmann. Foto: imago/Pro Shots

1997 schießt Ronaldo den FC Barcelona im Finale zum Gewinn des Europapokals der Pokalsieger – und wird als erster Spieler ein zweites Mal zum Fifa-Weltfußballer gewählt. Foto: imago/Pro Shots

1998 verhindert der Franzose Zinédine Zidane im WM-Finale den nächsten Ronaldo-Triumph und löst den Brasilianer auch als Weltfußballer ab. Foto: imago/WEREK

1999 geht der Titel des Weltfußballers zurück nach Brasilien: Rivaldo triumphiert mit der Seleção in der Copa América, mit dem FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft – und bei der Weltfußballerwahl. Foto: imago/Pius Koller

2000 zieht Zinédine Zidane (r., im Duell mit Niko Kovac vom HSV) mit Ronaldo gleich und wird zum zweiten Mal Weltfußballer. In jenem Jahr führt er den Weltmeister Frankreich auch zum EM-Titel. Foto: imago/Camera 4



2001 wird Luís Figo (l., im Duell mit Bayerns Owen Hargreaves) als erstem Portugiesen die Ehre des Weltfußballers zuteil. Foto: imago/Pressefoto Baumann

2002 schießt Ronaldo Brasilien im Finale gegen Deutschland zum fünften WM-Titel und sich zum dritten Mal zum Weltfußballer. Foto: imago/Kyodo News

2003 kann Zinédine Zifane erneut ausgleichen: Auch der Franzose ist nun dreimaliger Weltfußballer. Foto: imago/Kosecki

2004 tritt Ronaldinho endgültig aus dem Schatten seines Landsmanns: Auch der "kleine Ronaldo" darf sich jetzt Weltfußballer nennen. Foto: imago/Contrast

2005 legt der Starangreifer des FC Barcelona gleich den zweiten Weltfußballertitel nach. Foto: imago/PanoramiC



2006 triumphiert Fabio Cannavaro nicht nur mit Italien im WM-Finale in Berlin, sondern auch als erster Verteidiger bei der Wahl des Weltfußballers. Foto: imago/HJS

2007 hat Brasilien seinen fünften Weltfußballer: Kaká vom AC Mailand. Doch in der Folge wird die Ehrung zur Zweimannshow. Foto: imago/Buzzi

2008 wird Cristiano Ronaldo zum Überflieger. Der Portugiese (l.), hier im Dress von Manchester United, wird erstmals zum Weltfußballer gewählt. Foto: imago/ITAR-TASS

2009 wird die Angelegenheit zum Zweikampf. Lionel Messi jubelt über sein entscheidendes Tor im Champions-League-Finale und später auch über seine erste Auszeichnung als Weltfußballer. Foto: Nick Potts / imago/PA Images

2010 legt Lionel Messi den zweiten Weltfußballertitel nach. Foto: imago/PanoramiC



2011 gelingt Lionel Messi der erste Weltfußballer-Hattrick. Zugleich triumphiert er mit Barcelona zum dritten Mal in der Champions League. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

2012 kann Lionel Messi (r., gegen Real Madrids Mesut Özil) seine Serie auf vier Weltfußballertitel ausbauen. Foto: imago/PanoramiC

2013 startet Cristiano Ronaldo, inzwischen bei Real Madrid, seine Aufholjagd und wird zum zweiten Mal Weltfußballer des Jahres. Foto: Stanley Gontha / imago/Pro Shots

2014 gewinnt Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal die Champions League und zum dritten Mal die Wahl zum Weltfußballer. Foto: imago/Alterphotos

2015 folgt der Konter von Lionel Messi. Zum vierten Mal kann er die Champions-League-Trophäe stemmen. Den Weltfußballertitel gewinnt er sogar zum fünften Mal. Foto: imago/VI Images



2016 gewinnt Cristiano Ronaldo erneut die Champions League. Hinzu kommen der EM-Titel mit Portugal – und der vierte Weltfußballertitel. Foto: imago/Agencia EFE

2017 kann Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi ausgleichen: vierter Triumph in der Champions League, fünfter bei der Weltfußballergala. Foto: imago/Ulmer

2018 beendet der Kroate Luka Modric nach zehn Jahren die Ronaldo-Messsi-Show und wird Weltfußballer – Lohn für den Champions-League-Hattrick mit Real Madrid und den zweiten Platz bei der WM. Foto: David Klein / imago/Sportimage

2019 beendet Lionel Messi das Zwischenspiel: Der Argentinier vom FC Barcelona wird zum sechsten Mal Weltfußballer. Foto: Daisuke Nakashima / imago images / AFLOSPORT



Uerdingen trennt sich von Trainer Vogel

Der KFC Uerdingen hat auf seine sportliche Talfahrt in der 3. Liga reagiert und sich von Cheftrainer Heiko Vogel getrennt. Wie der Krefelder Club, der mittelfristig die Rückkehr in die 2. Liga anpeilt, am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft vorerst von Assistenztrainer Stefan Reisinger betreut. „Wir sind uns sicher, dass Stefan Reisinger die Mannschaft bestens auf die kommenden Spiele vorbereiten und neue Impulse setzen kann“, sagte Investor und Clubpräsident Michail Ponomarew.

Nach neun Spieltagen rangiert der frühere Erstligaverein, der am Montag 0:3 gegen Waldhof Mannheim unterlag, mit neun Punkten in der Tabelle auf Abstiegsplatz 17. Zudem scheiterte das Team, bei dem auch Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz spielt, in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gegen Regionalligist Rot-Weiss Essen (1:2). Am Sonntag (14 Uhr) tritt Uerdingen beim SV Meppen an.

Leipziger Derby ohne Gästefans

Das Derby zwischen Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost findet erneut ohne Gästefans statt. Nach der Sicherheitsberatung lehnten Polizei, Behörden und Verband ein von beiden Clubs gefordertes Gästekontingent von 500 Karten ab und genehmigten nur die Hälfte. Daraufhin verzichtete Lok komplett auf Tickets für das am 6. Oktober geplante Spiel. Das teilte Chemie Leipzig mit.

„Mich ärgert und enttäuscht die Gangart und die damit verbundene Beschneidung des Leipziger Fußballs. Natürlich bedauere ich die Entscheidung von Lok, kann sie aber verstehen“, sagte Chemie-Präsident Frank Kühne. Bereits beim vergangenen Derby im Sachsenpokal im Dezember 2018 hatte Lok auf sein Kontingent verzichtet, weil die Polizei statt 750 nur 500 Gäste-Fans genehmigt hatte. In der Vergangenheit war es bei den Duellen zwischen Chemie und Lok wiederholt zu Ausschreitungen gekommen.

West Ham belegt Fan mit lebenslangem Stadionverbot

Der Londoner Premier-League-Club West Ham United hat einen Fan wegen antisemitischer Gesänge mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt. Am Montag war ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie der Anhänger während eines Spiels in der vergangenen Saison entsprechende Sprechchöre von sich gab.

„Wir sind angewidert von dem Inhalt des Videos“, teilte der Club mit: „Wir haben sofortige Handlungen ergriffen, um den Täter ausfindig zu machen und haben das Material an die Polizei übergeben.“ Zudem teilte West Ham mit, der Club habe „eine eindeutige Haltung: Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik bezüglich jeglicher Form abscheulichen Verhaltens.“

2:1 in Brescia: Juventus müht sich an die Spitze

Der italienische Meister Juventus Turin hat am fünften Spieltag der Serie A vorübergehend die Spitzenposition übernommen. Der Serienchampion kam am Dienstagabend zu einem umkämpften 2:1 (1:1)-Sieg beim Aufsteiger aus Brescia. Im Stadio Mario Rigamonti von Brescia drehte der Titelverteidiger durch ein Eigentor von Jhon Chancellor in der 40. Minute und einen Treffer von Miralem Pjanic (63.) die Partie. In der vierten Minute hatte Alfredo Donnarumma die Gastgeber in Führung gebracht.

Juve-Coach Maurizio Sarri musste auf den an Adduktoren-Problemen laborierenden Cristiano Ronaldo verzichten und stellte auf insgesamt sechs Positionen im Vergleich zum 2:1-Sieg über Verona um. So musste auch Torhüter-Legende Gianluigi Buffon wieder auf der Bank Platz nehmen. Für den Aufsteiger kam Mario Balotelli zu seinem Pflichtspieldebüt. Ein Treffer gelang dem ehemaligen italienischen Nationalspieler aber nicht. Inter Mailand kann am Mittwoch mit einem Sieg oder einem Remis wieder an Juventus in der Tabelle vorbeiziehen.

Aus bei Viertligist: Tottenham blamiert sich im Ligapokal

Tottenham Hotspur hat sich in der dritten Runde des Liga-Pokals blamiert. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison schied am Dienstagabend beim Viertligisten Colchester United mit 3:4 nach Elfmeterschießen aus. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Colchester hatte bereits den Premier-League-Club Crystal Palace ausgeschaltet.

Manchester City und Arsenal souverän

Dagegen schafften Manchester City und Arsenal sicher den Sprung in das Achtelfinale. Der nicht in Bestbesetzung angetretene englische Meister und Ligapokal-Titelverteidiger setzte sich beim aktuellen Dritten der zweitklassigen Championship Preston North End mit 3:0 (3:0) durch.

Auch Arsenal kam beim 5:0 (1:0) gegen Nottingham Forest souverän weiter.

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl (4:0 beim FC Porthmouth) und der FC Everton (2:0 bei Sheffield Wednesday) zogen ebenso in die Runde der letzten 16 ein wie auch Leicester City nach dem 4:0 (2:0) bei Luton Town. Der FC Liverpool mit Welttrainer Jürgen Klopp tritt am Mittwoch bei den Milton Keynes Dons an.

Videobeweis kommt auch in der Europa League

Der weiterhin umstrittene Videobeweis kommt in der laufenden Saison erstmals auch in der Europa League zum Einsatz. Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. So wird der Video Assistant Referee (VAR) mit Beginn der K.-o.-Runde im Februar im zweithöchsten Europapokal eingeführt. In der Champions League ist der VAR bereits seit der vergangenen Saison im Einsatz.

Weiterhin beschloss die Uefa, dass der dritte Europapokal Uefa Europa Conference League heißen wird. Bislang liefen die Planungen unter dem Arbeitstitel „Europa League 2“.

Die Europa Conference League wird unterhalb der Europa League angesiedelt und soll ab 2021 vor allem Clubs aus den kleineren Ligen die Möglichkeit auf Europapokalspiele geben. Die Einführung war bereits im Dezember 2018 beschlossen worden.