Der designierte Präsident Werner Wolf will die Vereinsikone Lukas Podolski beim Bundesligisten 1. FC Köln in absehbarer Zeit eng einbinden. „Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, ihn nicht einzubinden. Lukas ist der Weltstar, der uns überall viele Türen öffnen kann“, sagte Wolf dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Kölnischen Rundschau“.

Der 63-Jährige bestätigte zudem, dass er bereits Gespräche mit dem 2014er-Weltmeister Podolski geführt habe, der von 1995 bis 2003 und von 2009 bis 2012 beim FC spielte und derzeit bei Vissel Kobe in Japan unter Vertrag steht. „Wir wollen mit der Marke 1. FC Köln mehr Umsatz machen, und dafür brauchen wir bekannte Gesichter“, sagte Wolf, der den FC 2011 schon einmal interimsmäßig führte. Wolf stellt sich am Sonntag auf der Mitgliederversammlung mit den Vize-Kandidaten Eckhard Sauren und Jürgen Sieger als einziges Team zur Wahl.

Podolski wisse, dass er zum FC zurückkehren wolle, sagte Wolf. „Die Tür steht ihm offen, natürlich wollen wir ihn für eine Zusammenarbeit gewinnen.“ Wichtig sei, dass Podolski, der stets seinen Wunsch nach einer erneuten Rückkehr zum FC erklärt hatte, eine Rolle finde, mit der er glücklich werde und die er länger ausfüllen könne.

Der von 1899 Hoffenheim zum SC Freiburg gewechselte Vincenzo Grifo darf wegen einer Vertragsklausel im Duell der beiden Bundesligisten nicht auflaufen. Dies bestätigte der Sportclub am Mittwoch auf Anfrage. Am 15. September tritt Freiburg demzufolge ohne Grifo in Sinsheim an. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. Im Rückspiel dürfe der Fußballprofi gegen seinen ehemaligen Club aber wieder auflaufen, hieß es vom Verein.

Der 26 Jahre alte Italiener war in der Vorwoche für sieben Millionen Euro fest von den Kraichgauern zum SC gewechselt, nachdem er in der Vorsaison bereits ausgeliehen war. Eine ähnliche Klausel hatte es bereits beim Leihgeschäft gegeben. „Hoffenheim hat auf diese Regelung bestanden, es war Teil der Leihbedingungen“, hatte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier damals dem „Kicker“ gesagt. Bei der TSG hatte sich Grifo unter dem neuen Trainer Alfred Schreuder zuletzt nicht durchsetzen können und stand in zwei Liga-Partien hintereinander nicht im Kader.

FC Bayern präsentiert Rekordzahlen

Der FC Bayern München hat finanzielle Rekordzahlen vermeldet. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz von 657,4 Millionen Euro in der Saison 2017/18 auf 750,4 Millionen Euro in der abgelaufenen Spielzeit. Zudem wuchs der Gewinn nach Steuern von 29,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017/18 auf nun 52,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 456,4 auf 497,4 Millionen Euro.

„Mit der finanziellen Entwicklung des FC Bayern sind wir natürlich außerordentlich zufrieden“, erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. „Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten auf neue Bestmarken deutlich gesteigert werden. Der FC Bayern befindet sich somit sportlich wie auch wirtschaftlich auf einem hervorragenden Kurs.“. Der Vorstand habe den Mitarbeitern als Dankeschön zwei zusätzliche Gehälter als Bonus ausgezahlt.

Nach Angaben von Finanzchef Jan-Christian Dreesen haben alle Bereiche des FC Bayern positiv zu dem Gesamtergebnis beigetragen. „So konnten die Einnahmen aus dem Spielbetrieb und dem TV-Bereich gesteigert werden, und bei den Sponsoringeinnahmen haben wir neue Bestwerte erzielt“, erklärte Dreesen.

Reuter schließt Caiuby-Comeback aus

Eine Rückkehr des in der vergangenen Saison suspendierten Caiuby zum Bundesligisten FC Augsburg hat Manager Stefan Reuter kategorisch ausgeschlossen. Diese Möglichkeit „gibt es nicht“, sagte Reuter der "Augsburger Allgemeinen". Der 31 Jahre alte Brasilianer steht beim FCA noch bis zum Saisonende unter Vertrag.

Bisher sei kein Verein auf den FCA zugekommen, „der Caiuby verpflichten wollte, von daher wird sein Vertrag nächsten Sommer auslaufen“, führte Reuter weiter aus. Zudem wehrte sich Reuter gegen den Vorwurf, mögliche Transfers von Michael Gregoritsch und Philipp Max wegen zu hoher Ablöseforderungen verhindert zu haben. „Das ist falsch. Wir sind nicht der Spielverderber. Es lagen einfach keine konkreten Anfragen vor“, sagte der Weltmeister von 1990.

Es seien Summen kolportiert worden, so Reuter, „die wir nie genannt haben. Wir hängen keinem Spieler ein Preisschild um. Wenn Interesse da ist, kann der entsprechende Verein uns ein konkretes Angebot machen“. Das habe es aber in beiden Fällen nicht gegeben.