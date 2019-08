Verletzte und Warnschüsse bei Bern – Belgrad

Der Belgrader Fanblock im Berner Stadion.

Foto: Peter Schneider/KEYSTONE / dpa

Schlägereien mit Verletzten haben am Mittwochabend das Play-off-Hinspiel zur Champions League zwischen dem Schweizer Meister Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad (2:2) überschattet. Beim Marsch von mehreren Hundert serbischen Fans zum Stadion seien mehrere Personen tätlich angegriffen worden, berichtete die Kantonspolizei am Donnerstagmorgen. Sie habe Warnschüsse abgeben müssen. Fünf Menschen wurden verletzt, drei vorübergehend festgenommen.

Auch nach dem Spiel kam es nach Polizeiangaben zu Tätlichkeiten. Die Polizei sei bis nach Mitternacht im Einsatz gewesen. Schon bei der Einreise der Fans aus Belgrad seien Schlagstöcke, Vermummungsmaterial sowie gefälschte Eintrittstickets beschlagnahmt worden, berichtete die Polizei. Nach Angaben der Agentur Keystone-SDA bewarfen Hooligans auf dem Rückweg ein Lokal mit vollen Bierdosen. Sie hätten sich offenbar an einer LGTB-Fahne an dem Haus gestört. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle.

Starker Marin hält Roter Stern im Rennen

Dank Marko Marin dürfen die Belgrader weiter von der zweiten Teilnahme an der Gruppenphase träumen. Der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen bereitete am Mittwoch beide Tore der Gäste zum 2:2 (1:1) in Bern vor. Mit einem Eckball legte der 30-jährige Marin in der 18. Minute für Milos Degenek auf, der mit einer Bogenlampe per Kopf zum 1:1 verwandelte. Gleich nach dem Wechsel initiierte der Kapitän einen Angriff auf der rechten Seite, den der Argentinier Mateo García (46.) am langen Pfosten zum 2:1 abschloss.

Die Führung für den Schweizer Meister, bei dem der Ex-Herthaner Fabian Lustenberger als Kapitän die Abwehr organisierte, hatte der Ivorer Roger Assalé in der 7. Minute erzielt. Den Ausgleich für die Gastgeber erzielte Guillaume Hoarau per verwandeltem Foulelfmeter (76.). Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Belgrad statt.

Highlights Bern – Belgrad

Ronaldo offen für Date mit Messi

Cristiano Ronaldo hofft auf ein „Date“ mit Lionel Messi. „Wir waren nie zusammen essen“, sagte der 34-Jährige dem portugiesischen Sender TVI mit Blick auf die jahrelange Rivalität der beiden Superstars: „Aber ich wüsste nicht, was uns in Zukunft daran hindern sollte. Ich hätte kein Problem damit.“

Der Portugiese Ronaldo und der Argentinier Messi (32) wurden in der Vergangenheit jeweils fünfmal zum Weltfußballer gewählt. „Ich habe ein exzellentes Verhältnis auf professioneller Ebene zu ihm“, äußerte Ronaldo: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er mich zu einem besseren Spieler gemacht hat. Ich bewundere seine Karriere.“

Messi zurück im Training

Lionel Messi ist unterdessen nach seiner Wadenverletzung ins Training des FC Barcelona zurückgekehrt. Der 32-jährige Argentinier, der den Ligastart bei Athletic Bilbao (0:1) verpasst hatte, könnte dem spanischen Meister am Sonntag gegen Betis Sevilla (21 Uhr/DAZN) damit wieder zur Verfügung stehen.

Stürmer Luis Suárez (32) wird hingegen rund einen Monat ausfallen. Der Torjäger aus Uruguay musste gegen Bilbao aufgrund einer Verletzung an der rechten Wade ausgewechselt werden. Auch der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé (22) hatte sich zum Saisonauftakt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird Trainer Ernesto Valverde etwa fünf Wochen fehlen.

Messi war wegen seiner Teilnahme an der Copa América erst Anfang August ins Training eingestiegen. Gleich bei seiner ersten Einheit mit der Mannschaft verletzte er sich allerdings an der rechten Wade und musste deshalb bereits auf die USA-Reise der Katalanen verzichten.

Lippi beruft Brasilianer in Chinas Nationalteam

Chinas Nationaltrainer Marcelo Lippi hat für das anstehende WM-Qualifikationsspiel auf den Malediven (10. September) den in Brasilien geborenen Stürmer Elkeson in den erweiterten Kader berufen – und damit erstmals einen Spieler ohne chinesische Abstammung. Dafür musste der 30-Jährige die Entlassung aus der brasilianischen Staatsbürgerschaft beantragen und sich einen neuen Namen geben: Elkeson heißt jetzt Ai Kesen.

„Ich möchte der Welt sagen: Ich habe offiziell eine neue Reise begonnen. Ich bin Chinese. Ich möchte all die Liebe und Zuneigung zurückgeben, die ihr mir über Jahre entgegengebracht habt“, sagte Kesen, dessen neuer Name in der 35 Spieler umfassenden Liste Lippis für ein Trainingslager in den kommenden Tagen auftaucht.

Elkeson spielt seit 2013 im Reich der Mitte, gewann mit Guangzhou Evergrande auf Anhieb drei Meisterschaften in Folge sowie zweimal die asiatische Champions League (2013, 2015), anschließend mit Shanghai SIPG noch einmal die Superliga 2018. Wieder zurück bei Guangzhou hat er mit 14 Toren großen Anteil an der derzeitigen Spitzenposition seines Klubs.

Giresse in Tuniesien abgesetzt

Der französische Ex-Europameister Alain Giresse ist nicht mehr Nationaltrainer der tunesischen Nationalmannschaft. Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen, teilte der tunesische Verband mit. Der frühere Mittelfeldspieler, der 1984 die Equipe Tricolore zum EM-Titel führte, hatte sein Amt in Tunis im Dezember 2018 angetreten und die Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in das Halbfinale geführt.