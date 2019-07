Hoffenheims Amiri vor Wechsel nach Leverkusen

Bayer Leverkusen hat sich nach „Bild“-Informationen mit der TSG 1899 Hoffenheim auf einen Transfer von Mittelfeldspieler Nadiem Amiri geeinigt. Das 22-jährige Toptalent sei bereits vom Training bei den Sinsheimern freigestellt und am Montag nach Leverkusen gefahren, berichtete die Zeitung. Am Dienstag soll der Transfer demnach besiegelt werden. Schon vor gut einer Woche hatte die „Bild“ berichtet, Amiri habe sich mit Leverkusen auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. Die Ablösesumme für das Hoffenheimer Eigengewächs, dessen Vertrag am Ende der kommenden Saison ausgelaufen wäre, dürfte laut der Zeitung bei rund elf Millionen Euro liegen. Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler wollte sich auf „Bild“-Nachfrage nicht äußern.

Amiri hatte diesen Sommer mit der deutschen U-21-Auswahl bei der Europameisterschaft Silber geholt. Mit ihm verliert der neue TSG-Trainer Alfred Schreuder einen weiteren Leistungsträger. Zuvor hatten die Hoffenheimer bereits Stürmer Joelinton (Newcastle United/gut 40 Millionen Euro Ablöse), Nico Schulz (Borussia Dortmund/etwa 25 Millionen Euro) und Kerem Demirbay (ebenfalls Bayer Leverkusen/etwa 32 Millionen Euro) verkauft.

Frankfurt? Florenz! Boatengs Rückkehr zur Eintracht wohl geplatzt

Eintracht Frankfurts Versuch, Kevin-Prince Boateng zurückzuholen, droht zu scheitern. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat sich der 32-Jährige, der beim italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio noch bis 2021 unter Vertrag steht, mit Serie-A-Club AC Florenz über einen Wechsel geeinigt.

Kevin-Prince Boateng, der bei Sassuolo vier Tore in 14 Spielen erzielt hatte, habe sich für die Fiorentina entschieden, da er in der Heimat seiner Ehefrau, des italienischen Showgirls Melissa Satta, bleiben wolle, berichtete das Blatt.

Kevin-Prince Boateng im Januar bei seiner Vorstellung in Barcelona.

Foto: Emilio Morenatti / dpa

Boateng hatte die Eintracht nach dem DFB-Pokal-Sieg 2018 Richtung Italien verlassen. Nach einem halben Jahr wurde er an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort in der Rückrunde der vergangenen Saison jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Der spanische Meister verzichtete trotz Kaufoption aber auf eine feste Verpflichtung des Halbbruders von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng (Bayern München).

Renard übernimmt Saudi-Arabien

Hervé Renard hat neun Tage nach seinem Rücktritt als Trainer der Nationalmannschaft von Marokko einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 50 Jahre alte Franzose wurde für die kommenden zwei Jahre als Coach des Nationalteams von Saudi-Arabien engagiert, teilte Verband aus Saudi-Arabien (SAFF) am Dienstag mit.

Renard hatte von Februar 2016 bis nach dem Afrika Cup 2019 die marokkanische Nationalmannschaft vom 81. Platz der Weltrangliste auf Rang 47 geführt und im vergangenen Jahr auch an der WM in Russland teilgenommen. Beim im Juli zu Ende gegangenen Afrika-Cup war sein als Mitfavorit gestartetes Team vorzeitig im Achtelfinale gegen Außenseiter Benin im Elfmeterschießen ausgeschieden.

US-Verband zahlte Frauen mehr als Männern

Der Fußballverband der USA hat nach eigenen Angaben dem Nationalteam der Frauen in den vergangenen Jahren mehr Geld bezahlt als den männlichen Kollegen. Verbandspräsident Carlos Cordeiro hat in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Brief mitgeteilt, dass die Frauennationalmannschaft zwischen 2010 und 2018 insgesamt 34,1 Millionen Dollar (knapp 30 Millionen) an Gehalt und Spielboni erhalten habe, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Den Männern wurden in diesem Zeitraum lediglich 26,4 Millionen Dollar (knapp 24 Millionen Euro) bezahlt. In den Leistungen sind keine Gelder enthalten, die nur Frauen zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung bekommen.

28 Nationalspielerinnen hatten im März eine Bundesklage auf „institutionalisierte geschlechtsspezifische Diskriminierung“ eingereicht und eine ungerechte Entschädigung im Vergleich zu den Männern moniert. Beide Seiten hatten sich daraufhin außergerichtlich auf eine Beilegung der Klage geeinigt.

Auch wenn die erfolgreicheren Damen, die bei der WM in Frankreich zum insgesamt vierten Mal den Titel geholt hatten, in den letzten acht Jahren laut dem Verband mehr verdient haben, so seien die Herren beim Umsatz erfolgreicher, heißt es im Verband. Während die Frauen zwischen 2009 und 2019 in insgesamt 238 ausgetragenen Spielen 101,3 Millionen Dollar generiert hatten, kamen bei den Männern im selben Zeitraum 185,7 Millionen Dollar in 191 Spielen zusammen.

Donadoni neuer Trainer in Shenzhen

Der frühere italienische Nationaltrainer Roberto Donadoni (55) ist neuer Coach des chinesischen Erstligisten FC Shenzhen. Das teilte der abstiegsbedrohte Club am Dienstag mit. Zehn Spieltage vor Saisonende liegt Aufsteiger Shenzhen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Donadoni war zuletzt von Oktober 2015 bis Mai 2018 als Trainer des FC Bologna tätig gewesen.

2006 hatte der frühere Mittelfeldstar des AC Mailand das Traineramt beim damaligen Weltmeister Italien übernommen. Bei der EM 2008 scheiterte die Squadra Azzurra im Viertelfinale am späteren Titelträger Spanien. Kurz darauf wurde Donadoni entlassen.

Vergewaltigungsverdacht gegen Neymar erhärtet sich nicht

Im Ermittlungsverfahren gegen den brasilianischen Fußballstar Neymar (27) nach einer vermeintlichen Vergewaltigung bei einer Liebesnacht in Paris hat die zuständige Polizeibehörde in São Paulo den Fall am Montag abgeschlossen. Und dies laut brasilianischen Medien ohne Verweis auf hinreichenden Tatverdacht. Die Entscheidung über eine Anklage liegt nun bei einer Sondergruppe der Staatsanwaltschaft, die auf häusliche Gewalt spezialisiert ist.

Die Polizei von São Paulo will am Dienstag eine Pressekonferenz geben. Ein Neymar-Sprecher wollte die jüngsten Entwicklungen zunächst nicht kommentieren. Neymar, mit 222 Millionen Euro Ablöse teuerster Spieler der Welt, hatte die Vorwürfe stets bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Die Anwälte von Najila Trindade, die mit Neymar per WhatsApp ein Treffen am 15. Mai in einem Luxushotel in der französischen Hauptstadt ausgemacht hatte, glauben weiter an die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Topstar. Sie argumentieren, dass die Polizei ihre Entscheidung wohl ohne ein wichtiges Beweisstück getroffen habe. Dabei handele es sich um das noch nicht eingereichte Gutachten eines von Najila privat aufgesuchten Gynäkologen.