Verteidiger Schoppenhauer verlässt den FC St. Pauli

Schoppenhauer wechselt zum VfR Aalen

Abwehrspieler Clemens Schoppenhauer verlässt den FC St. Pauli und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten VfR Aalen. Das teilte der Hamburger Zweitligist am Sonnabend mit. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hat eineinhalb Jahre am Millerntor gespielt. Er kam dabei auf zwei Einsätze bei den Profis und 14 Partien für die in der Regionalliga Nord spielende U23.

Abwehrspieler Schoppenhauer vom FC St. Pauli

Foto: Witters/ValeriaWitters

„Die Zeit beim FC St. Pauli war eine unheimlich lehrreiche Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht vom größten persönlichen Erfolg geprägt war“, sagte Schoppenhauer, dessen Vertrag beim FC St. Pauli noch bis zum Sommer gültig war. „Bei seinen Einsätzen in der U23 war Clemens Führungsspieler und hat seinen einwandfreien Charakter gezeigt. Auch vor diesem Hintergrund haben wir einem sofortigen Wechsel zugestimmt“, sagte St. Paulis Sportchef Uwe Stöver.

BVB-Profis zum Start ins Trainingslager angeschlagen

Borussia Dortmund ist mit Personalproblemen in das Trainingslager von Marbella gestartet. Bei den ersten Einheiten in Spanien fehlten beim Herbstmeister der Bundesliga zahlreiche Profis. Die schon vor der Winterpause angeschlagenen Abdou Diallo, Paco Alcacer (beide Faserriss) und Dan-Axel Zagadou (Fußstauchung) absolvierten am Sonnabend ein individuelles Programm und sollen langsam aufgebaut werden. Darüber hinaus nahmen auch Roman Bürki (muskuläre Probleme), Jacob Bruun Larsen (Innenbanddehnung), Thomas Delaney (Wadenprobleme) und Mamoud Dahoud (Erkältung) nicht am Mannschaftstraining teil.

Manuel Akanji hatte wegen anhaltender Hüftprobleme auf die Reise nach Marbella verzichtet. Medizinische Untersuchungen in der Schweiz sollen Aufschluss darüber geben, ob der Dortmunder Abwehrchef operiert werden muss. In diesem Fall droht dem 23-Jährigen eine lange Pause. Angreifer Jadon Sancho soll noch zur Mannschaft stoßen. Er war wegen familiärer Angelegenheiten vom BVB freigestellt worden.

Maradona im Krankenhaus: Angeblich Magenblutung

Beim argentinischen Fußball-Weltstar Diego Maradona (58) soll bei einem Routinecheck im Krankenhaus eine Magenblutung festgestellt worden sein. Der Weltmeister von 1986 ließ sich vor seiner Rückkehr nach Mexiko, wo Maradona den Zweitligisten Dorados de Sinaloa trainiert, in einer Klinik in Buenos Aires untersuchen. Laut der argentinischen Nachrichtenagentur Telam sei dabei eine Magenblutung festgestellt worden, offizielle Informationen über seinen Gesundheitszustand wurden nicht veröffentlicht.

Maradona: "Es ist nichts"

"Es ist nichts. Ich ging mit 58 in die Klinik und kam mit 50 wieder heraus", sagte Maradona am Freitagabend bei Radio La Red. Mittlerweile soll er die Klinik bereits wieder verlassen haben. "Allen, die sich wirklich Sorgen um meinen Vater machen, sage ich, dass er okay ist", twitterte seine Tochter Dalma.

Diego Maradona hatte offenbar eine Magenblutung.

Foto: Reuters

Anfang Dezember hatte Maradona mit Dorados den Aufstieg in die erste mexikanische Liga verpasst, erst am Freitag hatte der Verein um ein weiteres Jahr mit dem Weltsportler von 1986 verlängert. Die Fußball-Ikone hat seit Jahren mit einer labilen Gesundheit zu kämpfen. Bereits als aktiver Fußballer hatte Maradona Drogen- und Alkoholprobleme. Nach seiner Karriere war er lange stark übergewichtig und erlitt im Jahr 2000 einen Herzinfarkt.

Hummels trainiert mit Bayern-Team

Der FC Bayern München hat seine erste öffentliche Einheit in Doha wieder mit Mats Hummels absolvieren können. Nach seinen Rückenproblemen vom Vortag stand der Innenverteidiger am Samstag in Katar vor rund 300 Zuschauern wieder mit den Kollegen auf dem Rasen. Arjen Robben und Serge Gnabry arbeiteten nach ihren Blessuren weiter individuell an der Fitness. Der Franzose Corentin Tolisso trieb sein Aufbauprogramm nach dem Kreuzbandriss ebenfalls abseits der Mannschaft voran.

Gnabry (Muskelfaserriss) und Robben (Oberschenkelprobleme) waren zuletzt ausgefallen. Alles sei normal und wie geplant, berichtete Robben auf dem Weg vom Trainingsplatz. Er müsse nur ein bisschen reinkommen und könne dann wieder mit dem Team trainieren.

( SID/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.