Ein Schwerverletzter beim Zweitligaspiel in Köln

Aufstiegsaspirant VfL Bochum verstärkt sich mit Stürmer Simon Zoller vom Ligarivalen 1. FC Köln. Der Vertrag des 27-Jährigen, der einen Kontrakt bis 30. Juni 2022 beim VfL erhielt, bei den Geißböcken lief noch bis 2020. Nach Angaben des "Express" soll die Ablösesumme bei 250.000 Euro liegen, die sich allerdings im Falle eines Aufstiegs noch erhöhen kann.

"Der Wechsel ist für alle Seiten eine sinnvolle Lösung. Simon ist ein Profi, der spielen will und muss", sagte FC-Manager Armin Veh. Zoller ergänzte: "Ich bin im besten Fußballeralter und will unbedingt spielen. Die Gespräche mit den FC-Verantwortlichen und dem Trainer waren immer offen und direkt, sodass für mich der Wechsel nach Bochum der richtige Schritt ist."

Die Londoner haben nach seinem Ligapokal-Aus in der englischen Meisterschaft in die Erfolgsspur zurückgefunden. Drei Tage nach dem K.o. im kleinen Pokal-Wettbewerb gegen Tottenham Hotspur siegten die Gunners mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Bayer Leverkusens Ex-Torhüter Bernd Leno in der Anfangsformation gegen Abstiegskandidat FC Burnley 3:1 (1:0) und zogen damit vorübergehend mit dem Tabellenvierten FC Chelsea gleich.

Matchwinner der Gastgeber war der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Der ehemalige Dortmunder Stürmerstar sorgte durch seinen vierten Saisondoppelpack (14. und 48.) praktisch im Alleingang für Arsenals elften Saisonerfolg. Neben dem Gabuner, für den nunmehr zwölf Saisontore zu Buche stehen, traf nach Burnleys zwischenzeitlichem Anschlusstor außerdem der Nigerianer Alex Iwobi in der Nachspielzeit (90.+1) nach einem abgeblockten Schuss von Özil.

Der 1. FC Heidenheim bleibt ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt feierte ein 2:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld und liegt zum Jahresabschluss mit nunmehr 30 Zählern vier Punkte hinter dem Relegationsrang drei und sechs hinter dem Zweiten 1. FC Köln. Robert Andrich (43. Minute) und Denis Thomalla (55.) trafen für die Gäste. Tom Schütz (33.) hatte die Arminia in Führung gebracht. Für Bielefeld gab es damit nach dem tollen Debüt des neuen Trainers Uwe Neuhaus beim 2:1 in Kiel gleich einen Dämpfer.

Der Hinrundenabschluss des 1. FC Köln am Freitag gegen den VfL Bochum (2:3) ist von einer folgenschweren Auseinandersetzung überschattet worden. Wie die Polizei Köln bekannt gab, wurde in der Schlussphase des Zweitligaspiels ein 25-Jähriger im Umlauf der Westtribüne von einem weiteren Besucher schwer am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Mann in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach der Partie warfen Unbekannte während der Abreise der Bochumer Fans auf Höhe eines Lokals in Stadionnähe mit großen Steinen eine Scheibe einer Straßenbahn ein und verletzten dadurch einen Fahrgast leicht. Alle Reisenden mussten in eine Ersatzbahn umsteigen, die wenige hundert Meter weiter mit Flaschen beworfen und an einer Scheibe beschädigt wurde. Begleitende Polizeibeamte stellten drei Tatverdächtige aus Köln.

Der FC Ingolstadt überwintert in der Zweiten Liga nach einer bitteren Derby-Niederlage gegen Jahn Regensburg auf dem letzten Tabellenplatz. Die Oberbayern mussten beim 1:2 (1:1) gegen den Nachbarn aus der Oberpfalz im dritten Spiel unter Trainer Jens Keller die erste Niederlage hinnehmen. Mann des Tages vor 10.038 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark war der zweifache Jahn-Torschütze Hamadi Al Ghaddioui (28./75. Minute). Sonny Kittel glich in der 39. Minute für den seit 14 Partien sieglosen FC Ingolstadt zum 1:1 aus.

Die Regensburger mussten im ersten Rückrundenspiel ohne ihre gesperrten Topstürmer Marco Grüttner und Sargis Adamyan antreten, die in der Hinserie 16 der 29 Jahn-Tore erzielt hatten. Aber die Gäste hatten im Angriff einen großartigen Ersatz: Al Ghaddioui traf nach einer Flanke von Benedikt Saller, bei der sich FCI-Verteidiger Phil Neumann böse verschätzte, zunächst mit dem Kopf. Und das Siegtor gelang dem Angreifer nach schöner Vorarbeit von Sebastian Stolze.

Regensburg trat reifer und besser abgestimmt auf. Den Ingolstädtern gelang wenig. Ausnahme war das 1:1 von Kittel, das Robert Leipertz mit einem Solo klasse vorbereitete. Mit nur zehn Punkten geht das Keller-Team als Abstiegskandidat Nummer eins in die Winterpause.

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist nur noch ein Spiel (zu Hause gegen Newcastle) von der ersten Hinrunde ohne Niederlage seiner Premier-League-Historie entfernt. Der kommende Champions-League-Gegner von Bayern München gewann bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0) und bleibt damit nach 18 Spielen ungeschlagener Tabellenführer vor Manchester City.

Starstürmer Mohamed Salah mit seinem elften Saisontor (18.) und Abwehrspieler Virgil van Dijk (68.) trafen für die Reds, die den Vorsprung auf ManCity vorerst auf vier Punkte vergrößerten. Der Verfolger kann am Sonnabend aber mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace wieder heranrücken.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Jos Luhukay ist als Coach des englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday entlassen worden. Zum Interimsnachfolger des 55-jährigen Niederländers wurde Lee Bullen ernannt. Luhukay hatte den Job im Januar von Carlos Carvahal übernommen, der von Sheffield zum Premier-League-Club Swansea City gewechselt war. Damals lag der Club auf Rang 16 von 24 Teams in der Football League Championship. Aktuell rangiert das Team auf dem 18. Platz und steckt damit im Abstiegskampf.

In Deutschland stand Luhukay zuletzt beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart unter Vertrag, wo er im September 2016 von seinem Posten zurücktrat. Zu seinen größten Erfolgen gehören die Bundesliga-Aufstiege mit Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg und Hertha BSC.

Beim Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock sind beim Spitzenspiel zwischen Dortmund und Verfolger Gladbach (2:1) sieben Personen verletzt worden, darunter vier Ordner des BVB. Dies teilte die Polizei Dortmund mit. Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers sagte: „Wir als Verein möchten uns bei den verletzten Ordnern entschuldigen. Dieses Fehlverhalten einiger Fans ist vereinsschädigend, gefährdet unschuldige Menschen und hat nichts mit Fußballkultur zu tun.“

