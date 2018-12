Timo Werner kann sich Wechsel zu den Bayern vorstellen

Werner kann sich Wechsel zu Bayern vorstellen

Nationalstürmer Timo Werner kann sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München vorstellen. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann", sagte Werner nach dem 0:1 (0:0) in München bei Sky. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft 2020 aus, Leipzig hat Werner bereits ein neues Angebot unterbreitet.

"Ich habe keinen Zeitdruck, ich habe noch anderthalb Jahre Vertrag und wir kämpfen um die Champions League", sagte Werner, der in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt hat, gegen die Bayern aber ungefährlich war. Natürlich sei auch Leipzig weiterhin "eine Überlegung", sagte Werner, "aber es ist keine Frage, dass auch andere Mannschaften noch im Rennen sind."

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick riet seinem Schützling verständlicherweise zu einem Verbleib bei den Sachsen. "Er wird sich jetzt über die Winterpause Gedanken machen, und wenn er gut beraten ist, dann weiß er, was er hier in Leipzig hat", sagte Rangnick. Er fügte an: "Ich glaube nicht, dass diese Karriereentwicklung in jedem anderen Verein so stattgefunden hätte, und deswegen gehe ich davon aus, dass er bei uns bleiben wird. Im Moment ist er bei uns am besten aufgehoben."

Arsenal scheitert im Ligapokal an Tottenham

Der FC Arsenal ist im Viertelfinale des englischen Ligapokals ausgeschieden. Ohne die beiden Deutschen Mesut Özil und Shkodran Mustafi verlor der Vorjahresfinalist das Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur 0:2 (0:1). Das Team des neuen Trainers Unay Emery muss somit weiter auf seinen dritten Titel in dem Pokalwettbewerb warten.

Das Spiel wurde von einem Zwischenfall überschattet. Nach seinem Treffer zum zweiten Tor in der 59. Minute wurde der englische Nationalspieler Dele Alli von einer Plastikflasche am Kopf getroffen. Alli reagierte mit zwei ausgestreckten Fingern und signalisierte damit offenbar den 2:0-Vorsprung seines Teams, das durch den früheren HSV-Profi Heung-Min Son (20.) in Führung gegangen war.

"Dadurch hat mein Tor nur noch süßer geschmeckt. Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel wird. Ein großer Test", sagte Alli: "Das war eine richtig starke Leistung von uns."

In der Vorschlussrunde geht es für die Spurs in einem weiteren Derby gegen den FC Chelsea, der sich im Viertelfinale zu einem 1:0 (0:0) gegen den AFC Bournemouth gemüht hatte. Chelsea konnte sich einmal mehr auf Eden Hazard verlassen. Der belgische Superstar (84.) erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer für den fünfmaligen Titelträger.

Den zweiten Finalisten ermitteln Meister Manchester City, in der Champions League Achtelfinalgegner von Schalke 04, und der Drittligist Burton Albion. Das Halbfinale wird in Hin- und Rückspielen (8. und 22. Januar 2019) ausgetragen.

China führt Gehaltsobergrenze für einheimische Spieler ein

In der chinesischen Super League wird eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Ab der im Frühjahr startenden neuen Saison dürfen einheimische Profis nur noch ein jährliches Grundgehalt von umgerechnet maximal 1,27 Millionen Euro beziehen.

Zudem werde es eine Reihe weiterer Einschränkungen bei Bonuszahlungen geben, teilte der chinesische Verband mit. Ausländische Spieler, für die China ein Gehaltsparadies ist, sind von der Regel nicht betroffen.

Bayern hofft auf schnelle Gnabry-Rückkehr

Der FC Bayern München muss vor dem letzten Spiel des Jahres um Serge Gnabry bangen. "Bei Serge müssen wir schauen, was das Kernspin sagt. Ich hoffe nicht, dass muskulär etwas kaputtgegangen ist", sagte Trainer Niko Kovac nach dem 1:0 des FC Bayern gegen RB Leipzig am Mittwoch. Gnabry war nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt worden, für ihn kam der spätere Matchwinner Franck Ribéry. Am Sonnabend spielen die Münchner bei Eintracht Frankfurt.

Ebenfalls angeschlagen verließ Kingsley Coman die Arena. Der in dieser Saison nach einem Syndesmosebandriss lange ausgefallene Franzose musste in der zweiten Spielhälfte vorzeitig vom Feld, weil er einen Schlag abbekommen hatte. "Ich hoffe, dass er sich in den nächsten drei Tagen erholt, dass er einsatzfähig ist", sagte Kovac.

Beim 1:0 gegen die Sachsen mussten die Münchner auf den angeschlagenen Jérôme Boateng verzichten. Ob der Innenverteidiger gegen die Hessen wieder auflaufen kann ist unklar.

Bayern offenbar vor Verpflichtung von Hernandez

Bayern München ist auf der Suche nach einer namhaften Verstärkung nach Informationen der spanischen Zeitung "Marca" fündig geworden. Demnach soll der deutsche Rekordmeister unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez (22) von Atlético Madrid stehen und für den Abwehrspieler angeblich die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro bezahlen.

"Ich kann nichts dementieren, ich kann auch nichts bestätigen, bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist, aber fix ist noch nichts", sagte Bayern-Clubchef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:0 (0:0) gegen RB Leipzig und ergänzte: "Jetzt warten wir mal ab. In Spanien gibt es ja immer eine Ausstiegklausel zu allen Zeitpunkten, und das ist in diesem Fall sicherlich ein Vorteil." Die "Marca" berichtet weiter, dass der Transfer bereits im Winter über die Bühne gehen soll. In München soll Hernandez einen Vierjahresvertrag erhalten.

Atlético-Präsident Enrique Cerezo dementierte einen Trensfer in einer ersten Reaktion. "Momentan ist Lucas Hernandez Spieler von Atlético, und er will hier bei uns weitermachen", wird Cerezo vom spanischen Sportportal "Sportyou" zitiert: "Ganz ehrlich: Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt. Und auch nicht, dass sie die 80 Millionen Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht." Hernandez, der in der Verteidigung zentral und links eingesetzt werden kann, hatte seinen Vertrag in Madrid erst im Juni bis 2024 verlängert. Er spielt seit 2014 für Atlético und wurde 2018 Europa-League-Sieger. Im WM-Finale im Sommer spielte er gegen Kroatien (4:2) durch.

Die Spekulation um einen Abschied von Innenverteidiger Mats Hummels im Winter wies Rummenigge zurück: "Ich hatte mit Mats ein Gespräch vor ein paar Tagen. Das ist nicht der Fall, Mats wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen." Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Hummels die Münchner in der Winterpause nach England verlassen könnte.

Mere könnte Hernandez ersetzen

Sollte Bayern München Lucas Hernandez verpflichten, steht der Nachfolger bei den Madrilenen angeblich bereits fest. Laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien ist Atlético am spanischen Innenverteidiger Jorge Mere vom Zweitligisten 1. FC Köln interessiert. Der 21-Jährige besitzt allerdings bei den Geißböcken noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023.

Mere ist spanischer U-21-Nationalspieler. Sollte der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, würde Meres Exclub Sporting Gijón einen Anteil an der Ablöse bekommen. Der FC hatte Mere im Juli 2017 für 8,5 Millionen Euro aus Gijón geholt.

