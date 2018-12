Ein Bayern-Schreck wird Nachfolger von José Mourinho

Manchester United holt Solskjaer als Interimstrainer

Ole Gunnar Solskjaer 2014 bei einem Auftritt im Old Trafford.

Foto: David Davies / dpa

Manchester United setzt nach dem Rauswurf von Star-Trainer José Mourinho auf eine vorübergehende Lösung. Der englische Rekordmeister nahm seinen früheren Stürmer Ole Gunnar Solskjaer bis Saisonende als Interimscoach unter Vertrag. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Wunschkandidat des Rekordmeisters ist weiterhin Mauricio Pochettino. Der Argentinier kündigte jedoch an, dass er seinen Trainerjob beim Ligarivalen Tottenham Hotspur derzeit nicht aufgeben wolle. Generell soll der 46-Jährige jedoch Interesse an dem Job in Old Trafford haben, obwohl er seinen Vertrag bei Tottenham erst im Mai um vier Jahre verlängert hatte.

Der Norweger Solskjaer arbeitete zuletzt als Trainer beim norwegischen Erstligisten Molde FK und ist als Bayern-Schreck in die Fußball-Geschichte eingegangen. Im Champions-League-Finale 1999 gegen den deutschen Rekordmeister erzielte der heute 45-Jährige in der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer für die Red Devils. Die Saison in Norwegen ist bereits beendet.

Modeste trauert um seinen Vater

Stürmer Anthony Modeste (30) vom Zweitligisten 1. FC Köln trauert um seinen Vater. Das gab der FC mit einem Tweet am Mittwochvormittag bekannt.

Der #effzeh trauert mit Anthony Modeste um dessen Vater Guy. Wir wünschen dir und deiner Familie viel Kraft, Tony.



Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la perte du papa d’Anthony. Nous te souhaitons, à toi et à ta famille, beaucoup de force dans cette épreuve. pic.twitter.com/z97kuvQECw — 1. FC Köln (@fckoeln) December 19, 2018

Der Franzose, der nach seiner Rückkehr vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian Mitte November noch immer auf seine Spielberechtigung wartet, fehlte seit vergangener Woche beim Training der Rheinländer, weil er in seine Heimat zu seiner Familie gereist war.

Frauenmeister Wolfsburg holt norwegisches Talent

Der VfL Wolfsburg hat die Norwegerin Ingrid Syrstad Engen verpflichtet. Die 20-Jährige erhält beim deutschen Meister und Bundesliga-Tabellenführer einen Vertrag bis 2021. Syrstad Engen spielte für den norwegischen Meister Lillestrøm SK im zentralen Mittelfeld.

Ihr Club tritt im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona an. Um die Königsklasse zu bestreiten, werde Engen noch bis Ende der Saison an ihren norwegischen Verein ausgeliehen, hieß es aus Wolfsburg.

Khedira vor Comeback

Der 2014er-Weltmeister Sami Khedira steht beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin vor dem Comeback. Der Mittelfeldspieler, der sich Mitte November am Sprunggelenk verletzt hatte, hat wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Khedira postete bei Facebook ein Bild mit den Teamkollegen Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic und Mario Mandzukic am Ende der Einheit am Dienstag.

Laut "Corriere dello Sport" will Juve-Trainer Massimiliano Allegri den 31-Jährigen im Heimspiel des Tabellenführers gegen die AS Rom am Sonnabend (20.30 Uhr/DAZN) einsetzen. Zwei Muskelverletzungen hatten Khedira in der laufenden Saison zu weiteren Zwangspausen gezwungen – zuletzt wegen eines Bündelrisses.

Frosinone entlässt Trainer Longo

Der italienische Erstligist Frosinone Calcio hat seinen Trainer Moreno Longo entlassen. Dies teilte der abstiegsbedrohte Aufsteiger auf seiner Homepage mit. Für Donnerstag hat Clubchef Maurizio Stirpe eine Pressekonferenz angekündigt.

Erwartet wird, dass der frühere Abwehrspieler Marco Baroni zu Longos Nachfolger ernannt wird. Longo war seit 2017 Trainer des mittelitalienischen Clubs. Frosinone belegt in der Serie A den vorletzten Tabellenplatz vor Chievo Verona.

Manchester City zittert sich ins Ligapokal-Halbfinale

Manchester City hat das Viertelfinale im englischen Ligapokal erreicht. Die Citizens setzten sich am Dienstag bei Leicester City im Elfmeterschießen mit 3:1 durch. Der eingewechselte Nationalspieler Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus und der Ukrainer Oleksandr Zinchenko hatten ihre Elfmeter für das Team von Trainer Pep Guardiola getroffen.

In der regulären Spielzeit hatte der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne (14.) für die Gäste-Führung gesorgt, Marc Albrighton (73.) schaffte in dem Viertelfinal-Duell der beiden Premier-League-Clubs den Ausgleich. Ebenfalls im Halbfinale steht Burton Albion aus der 3. Liga, das sich gegen den FC Middlesbrough mit 1:0 durchsetzte.

Am Mittwoch treffen der FC Arsenal und Tottenham Hotspur sowie der FC Chelsea und AFC Bournemouth aufeinander. Die Halbfinalspiele finden im Januar statt, das Finale wird am 24. Februar im Wembleystadion ausgetragen.

Draxler legt PSG-Siegtreffer auf

Paris Saint-Germain hat mit Mühe das Viertelfinale im französischen Ligapokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich beim Zweitligisten US Orleans 45 mit 2:1 (1:0) durch.

Der Führungstreffer gelang dem Uruguayer Edinson Cavani (41.). Nach dem Ausgleich durch Joseph Lopy (69.) stellte Moussas Diaby (81.) den Endstand her. Die Vorarbeit hatte Julian Draxler geleistet, der in der Anfangsformation stand. Meister Paris kam auf eine Ballbesitzquote von 75 Prozent.

( SID/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.