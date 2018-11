Kovac ist sauer über das Verhalten der Bayern-Reservisten

Kovac sauer über Verhalten der Reservisten

Bayern-Trainer Niko Kovac missfällt die Einstellungen von einigen seiner Spieler

Schon wieder rumort es beim FC Bayern. Anlass sind diesmal offenbar die Reservisten des erfolgverwöhnten, aber momentan kriselnden Rekordmeisters. Laut einem „Bild“-Bericht soll sich Trainer Niko Kovac bei einer Kabinenansprache nach dem 3:1-Sieg in Wolfsburg über das zu lasche Aufwärmen beschwert haben. So sollen sich Franck Ribéry und Jérome Boateng fast gar nicht bewegt haben.

Daher soll es dem Bericht zufolge ab sofort eine neue Regeln geben: Am Aufwärmen vor dem Spiel sollen nun alle Spieler teilnehmen, die Reservisten waren davon bisher ausgenommen.

Trapp will Nummer eins beim DFB werden

Frankfurts Torhüter Kevin Trapp strebt auch in der Nationalmannschaft den Status als Nummer eins an. „Ich bin jemand, der sich selten zufriedengibt. Das fällt mir sehr schwer. Man will immer mehr, das kann ich leider nicht abstreiten“, sagte der 28-Jährige dem TV-Sender Eurosport. Bei der WM in Russland stand Trapp als dritter Torhüter hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen im Kader der DFB-Auswahl.

„Natürlich ist es ein Traum und Wunsch, zwischen den Pfosten zu stehen. Alles andere wäre auch Schwachsinn und Quatsch“, sagte Trapp. Er könne seine Rolle in der Nationalelf aber sehr gut einschätzen. „Mein Ziel ist es, in der Nationalmannschaft zu sein – ob das als Nummer 1, 2 oder 3 ist, ist dann erstmal zweitrangig.“ Die Spielpraxis in Frankfurt sei daher sehr wichtig für ihn. „Es wäre schwierig gewesen, wenn ich gar nicht mehr gespielt hätte.“

Trapp war nach der WM vom französischen Meister Paris Saint-Germain zu seinem Ex-Club zurückgekehrt, der Torhüter ist für ein Jahr ausgeliehen. In Paris war Trapp zuvor nicht mehr regelmäßig zum Einsatz gekommen, die Zeit in Frankreich bereut er aber nicht. „Ich habe mich in den drei Jahren fußballerisch weiterentwickelt, aber extrem viel an Erfahrung und Persönlichkeit gewonnen“, sagte er.

VfB von Buchwalds Kritik „überrascht“

Die Kritik von Weltmeister Guido Buchwald an Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke hat beim VfB für einige Unruhe gesorgt. „Dieser Vorgang wird Gegenstand der nächsten Aufsichtsratssitzung Anfang Dezember sein“, kündigte Präsident Wolfgang Dietrich in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ an.

Er sei „überrascht, dass einen Tag vor einem wichtigen Spiel solche Aussagen getätigt werden. Aktuell haben wir definitiv wichtigere Themen auf der Agenda, als derartige Interviews zu kommentieren“, ergänzte Dietrich vor dem Bundesligaspiel des Tabellenletzten am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Eurosport). Ihn würden „alle Nebenkriegsschauplätze nicht interessieren“, sagte Reschke. Es gehe ausschließlich darum, „erfolgreich Fußball zu spielen“.

VfB-Sportchef Reschke steht bei einigen Club-Idolen im Zentrum der Kritik

Buchwald hatte sich mehr Sachverstand an verantwortlichen Stellen gewünscht. „Mir wäre eine breitere sportliche Kompetenz im Verein für die Zukunft sehr wichtig. Es ist immer schwierig, wenn alles an einer Person festgemacht wird“, sagte er bei Sport1.

Als einen „Fehler“ bezeichnete Buchwald die Entscheidung, den Vertrag mit dem mittlerweile entlassenen Trainer Tayfun Korkut nach der vergangenen Saison bis 2020 zu verlängern. Brisant sind die Aussagen auch deshalb, weil Buchwald beim VfB Mitglied des Aufsichtsrates ist.

Berthold legt mit VfB-Kritik nach

Auch der ehemalige VfB-Profi Thomas Berthold äußerte Zweifel an Reschkes Arbeit. „Wo will der VfB eigentlich hin? Wofür steht er? Wie will er Fußball spielen? Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein“, sagte der Weltmeister bei Spox und Goal. Zudem würde die Achse des VfB um die Führungsspieler Mario Gomez und Christian Gentner „nicht funktionieren. Es ist von vorne bis hinten überhaupt keine Struktur im Spiel da.“

Bolts Fußball-Traum vorerst geplatzt

Usain Bolts Traum von einem Vertrag im Profifußball ist vorerst geplatzt. Der achtmalige Sprint-Olympiasieger aus Jamaika und der australische Erstligist Central Coast Mariners wurden sich trotz eines Vertragsangebots des Klubs nicht einig, die Verhandlungen wurden nun abgebrochen.

„Trotz mehrerer vielversprechender potenzieller Partner sind Bolt und die Marinemitarbeiter der Central Coast einvernehmlich zu dem Schluss gekommen, dass sie sich nicht rechtzeitig auf einen Deal einigen können“, teilten die Mariners mit. Zuletzt hatte es Gespräche mit externen Geldgebern zur Nachbesserung des Clubangebots von angeblich 80.000 Euro Jahresgehalt gegeben.

Usain Bolt hofft weiterhin auf eine Karriere als Fußballspieler

„Ich möchte den Inhabern, dem Management, den Mitarbeitern, den Spielern und den Fans der Central Coast Mariners dafür danken, dass ich mich während meiner Zeit dort so willkommen gefühlt habe“, sagte Bolt. Der 100-Meter-Weltrekordler, der im vergangenen Jahr seine Leichtathletik-Karriere beendet hatte, trainierte seit August mit den Mariners und sorgte mit zwei Treffern bei seinem Startelf-Debüt in einem Freundschaftsspiel für Schlagzeilen.

Bolt hatte schon zu seiner aktiven Zeit als Sprinter offen über Ambitionen auf eine Fußball-Karriere gesprochen. Für die Erfüllung seines Kindheitstraums reichte es beim Zehnten der abgelaufenen A-League-Saison am Ende nicht.

Köln zu Karneval im Ringelshirt

HSV-Ligarivale 1. FC Köln tritt zum Auftakt der Session zum fünften Mal in einem Karnevalstrikot an. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 10. November (13 Uhr/Sky), einen Tag vor dem „Elften im Elften“, werden die Profis des Bundesliga-Absteigers ein rot-weißes Ringelshirt mit aufgestickter Narrenkappe, Stadtwappen und dem Dom auf dem Ärmel tragen. Spielernamen und Nummern sind gelb gehalten.

