FC St. Pauli befördert ein Abwehrtalent zum Profi

St. Pauli befördert Carstens zum Profi

Der FC St. Pauli hat Florian Cartens mit einem Profivertrag bis 2022 ausgestattet. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kam in der laufenden Spielzeit bislang zu drei Zweitliga-Einsätzen in der Profimannschaft der Hamburger. „Florian hat sich mit seiner Entwicklung und seiner Leistung bei den Profis diese Vertragsverlängerung absolut verdient“, sagte Sportchef Uwe Stöver.

Florian Carstens absolvierte in dieser Saison seine ersten drei Zweitliga-Einsätze

Foto: Turban / imago/Patrick Scheiber

Carstens war als B-Jugendlicher vom MTV Lüneburg zu den Braun-Weißen gewechselt und ist auch für die U23 der Braun-Weißen in der Regionalliga im Einsatz. Er sagte: „Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, mich bei diesem besonderen Verein weiterentwickeln zu können, und werde alles dafür tun, weitere Einsatzzeiten zu erhalten. Ich habe in den letzten vier Jahren eine enge Verbindung zum Club aufbauen können und freue mich nun auf weitere Jahre beim FC St. Pauli.“

Stuttgarts Sosa fällt länger aus

VfB Stuttgart muss mehrere Wochen auf Borna Sosa verzichten. Der 20 Jahre alte Kroate kam laut Trainer Markus Weinzierl "verletzt von der Nationalmannschaft zurück". Sosa erlitt eine Verletzung am Schambein.

Offen ist, ob Weinzierl bei seinem Einstand am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund auf Daniel Didavi zurückgreifen kann, der schon länger an Achillessehnenproblemen leidet. "Er hat individuell trainiert. Wir werden kämpfen und hoffen, dass er spielen kann", sagte der Nachfolger von Tayfun Korkut am Freitag. Aber man werde "keine unvernünftigen Dinge machen und werden das sehr gut abwägen".

Freiburg: Keller bleibt Präsident, aber nicht Vorstand

Fritz Keller bleibt in den kommenden drei Jahren Präsident des Bundesligisten SC Freiburg. Der 61-jährige Winzer und Gastronom ist am Donnerstag von den 645 Stimmberechtigten der Mitgliederversammlung bei sechs Gegenstimmen und 24 Enthaltungen in seinem Amt bestätigt worden.

Die Neuwahl wurde notwendig, weil die Mitglieder einer von Vorstand, Aufsichtsrat und Ehrenrat vorgeschlagenen Satzungsänderung zustimmten, die unter anderem die Vorstandsposten neu regelt. Bisher war der ehrenamtliche Präsident Vorsitzender des dreiköpfigen Vorstands, zu dem außerdem Oliver Leki (Finanzen) und Jochen Saier (Sport) gehörten.

Nach der neuen Satzung, der die Mitglieder bei 42 Gegenstimmen zustimmten, besteht der Vorstand nur noch aus den hauptamtlichen Vorständen Leki und Saier, für den Präsidenten wurde ein eigenes Vereinsorgan geschaffen. Er soll künftig nur noch beratend, vermittelnd und repräsentativ tätig sein.

Damit soll die Professionalisierung der Strukturen des Clubs vorangetrieben werden, der aber weiterhin ein eingetragener Verein bleiben und seine Profiabteilung nicht ausgliedern will, wie sowohl Keller als auch beide Vorstände betonten. "Wir lösen die Dreierkette auf und machen jetzt eine Doppelspitze", sagte Keller.

Dortmund ausgebucht – Atlético weicht nach Düsseldorf aus

Der zehnmalige spanische Meister Atlético Madrid muss bei seinem Gastspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch beim Bundesligisten Borussia Dortmund (21.00/Sky) improvisieren. Da in der Westfalenmetropole wegen der Finanz- und Versicherungsfachmesse DKM alle Hotelzimmer belegt sind, muss das Team um Superstar Antoine Griezmann nach Düsseldorf ausweichen.

Am Abend vor dem Spiel wird deshalb auch die offizielle Pressekonferenz mit Atlético-Trainer Diego Simeone und einem Profi des spanischen Erstligisten im Teamhotel der Spanier in der NRW-Hauptstadt stattfinden. Das berichten übereinstimmend mehrere spanischen Medien. Atlético wird zudem sein Abschlusstraining am Dienstagvormittag in Madrid absolvieren und anschließend nach Düsseldorf fliegen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.