Ex-St.-Pauli-Trainer Schubert übernimmt Braunschweig

Schubert übernimmt Braunschweig

Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 3. Liga den Trainer ausgetauscht. Der frühere St.-Pauli-Coach André Schubert (47) übernimmt das Amt beim Traditionsclub, dies teilte die Eintracht wenige Minuten nach der Freistellung von Henrik Pedersen (40) am Mittwoch mit. Der Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach unterschrieb in Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Andre Schubert auf der Messe Sports Innovation im Mai in Düsseldorf

Foto: imago/Deutzmann

"André Schubert hat uns in persönlichen Gesprächen mit dem Aufsichtsrat überzeugt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel: "Es freut uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten, der Mannschaften bereits sehr erfolgreich aus schwierigen Situationen hinaus und in eine erfolgreiche Zukunft geführt hat. Er kennt die 3. Liga, weiß sehr genau um unsere aktuelle sportliche Lage und worauf es im Abstiegskampf ankommt."

Schubert (47), der am Donnerstag offiziell vorgestellt wird, arbeitete von September 2015 bis Dezember 2016 bei Borussia Mönchengladbach, zuvor war er beim FC St. Pauli (2011 bis 2012) und führte den SC Paderborn (2009 bis 2011) in die 2. Bundesliga.

Gnabry trainiert schon mit, Leno noch nicht

Mit dem kurzfristig nachnominierten Angreifer Serge Gnabry hat Bundestrainer Joachim Löw in Berlin die Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande fortgesetzt. Der 23 Jahre alte Gnabry ersetzt im DFB-Kader seinen angeschlagenen Bayern-Kollegen Leon Goretzka (Muskelverhärtung).

Beim Training der DFB-Auswahl am Mittwochvormittag fehlte noch Bernd Leno. Der Torwart des FC Arsenal rückte für den ebenfalls verletzten Frankfurter Kevin Trapp (muskuläre Probleme) ins 21-köpfige Aufgebot. Der 26-jährige Leno war nach der kurzfristigen Nachnominierung noch auf der Anreise nach Berlin.

Der Kölner Jonas Hector, der am Dienstagabend beim öffentlichen Training vor 5000 Fans im Hertha-Amateurstadion noch pausiert hatte, nahm ebenfalls die Vorbereitung mit der Mannschaft auf. Die Einheit am Mittwochvormittag fand wieder ohne Publikum statt. Auch die Medien durften lediglich das Aufwärmprogramm beobachten.

Die DFB-Auswahl bereitet sich noch bis Freitagvormittag in der deutschen Hauptstadt auf die beiden Auswärtspartien gegen Holland und Weltmeister Frankreich vor. Dann fliegt der DFB-Tross von Berlin nach Amsterdam, wo auch das Abschlusstraining für die Partie am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Gastgeber Niederlande stattfindet.

Carrick litt an Depressionen

Der ehemalige englische Nationalspieler Michael Carrick hat nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2009 zwei Jahre unter Depressionen gelitten. Das 0:2 mit Manchester United gegen den FC Barcelona sei der "Tiefpunkt" seiner Karriere gewesen, sagte Carrick der Tageszeitung "The Times". Besonders schlecht sei es ihm bei der WM 2010 in Südafrika gegangen. "Eine WM-Teilnahme war eigentlich immer mein Traum. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht dort sein wollte. Ich wollte nur zu Hause sein", sagte Carrick.

Auslöser der Depressionen sei sein Ballverlust vor Barcelonas Führungstreffer im Champions-League-Endspiel gewesen. "Ich habe mich selbst wegen dieses Tores fertig gemacht. Ich habe mich immer wieder gefragt: 'Warum habe ich das gemacht?' Von da an entwickelte es sich wie ein Schneeball. Das war ein hartes Jahr", sagte der 37-Jährige, der im Sommer seine Karriere beendet hatte und seither Co-Trainer bei United ist.

2008 hatte Carrick mit Manchester noch die Königsklasse gewonnen. "Aber das war nun total irrelevant. Ich war wirklich fertig", sagte er. Mit seinen Teamkollegen habe er über die Probleme nie gesprochen. "Das ist nichts, worüber im Fußball gesprochen wird. Ich habe darüber bislang noch gar nicht gesprochen. Die Jungs, mit denen ich gespielt habe und die das hier lesen, werden davon das erste Mal hören", sagte er.

Baumgartl verteidigt Korkut

U-21-Nationalspieler Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart hat den am Sonntag entlassenen Trainer Tayfun Korkut in Schutz genommen. „Ich finde, unser alter Trainer kommt ein bisschen zu schlecht weg. Er hat eine unglaubliche Rückrunde mit uns gespielt, sehr intensiv mit uns in der Vorbereitung gearbeitet. Es waren einfach Spiele dabei, die wir unglücklich verloren haben“, sagte Baumgartl in einem exklusiven Interview mit Sky Sport News HD: „Dass dann natürlich immer als Erstes der Trainer die Konsequenzen zu tragen hat, das ist klar bei dem Geschäft. Nichtsdestotrotz sind wir erst mal dankbar, was er mit uns geschaffen hat.“

Korkut hatte die abstiegsgefährdeten Stuttgarter im Januar auf Platz 14 übernommen und noch auf Rang sieben geführt. In der aktuellen Spielzeit sind die Stuttgarter mit fünf Punkten nach sieben Spieltagen Letzter.

Bolt vor Startelfdebüt

Sprint-Superstar Usain Bolt steht vor seinem ersten Startelfeinsatz als Profifußballer. Der Jamaikaner soll am Freitag in einem Test des australischen Erstligisten Central Coast Mariners von Beginn an auflaufen. "Ich bin unheimlich aufgeregt. Das ist ein großer Schritt", sagte der 32-Jährige, der sich seinen Jugendtraum von einer Fußballkarriere erfüllen will.

"Wenn der Trainer mit dir so zufrieden ist, dass er dich in der Startelf spielen lässt, ist das ein gutes Zeichen", sagte Bolt. Coach Mike Mulvey zeigte sich vor allem mit dem Fitnesszustand seines prominenten Schützlings zufrieden. "Jetzt kann er zeigen, was er kann", sagte der Coach vor dem Test gegen Macarthur South West United.

Bolt trainiert seit August bei den Mariners, um sich für einen Vertrag zu empfehlen. Dafür hat er zunächst unbegrenzt Zeit erhalten. Ende August kam er bereits bei einem Test gegen eine Amateurmannschaft vor 10.000 Zuschauern für 20 Minuten zum Einsatz. Der achtmalige Olympiasieger der Leichtathletik hinterließ dabei allerdings keinen bleibenden Eindruck. Der Verein aus Gosford, 75 Kilometer nördlich von Sydney, startet am 31. Oktober mit einem Auswärtsspiel gegen Brisbane Roar in die neue Saison.

Matosas beerbt Ramírez

Dreieinhalb Monate nach Costa Ricas enttäuschendem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft ist Gustavo Matosas als neuer Fußball-Nationaltrainer des Landes vorgestellt worden. Der 51 Jahre alte Uruguayer folgt damit auf Óscar Ramírez, wie Costa Ricas Verband bekanntgab. Der auslaufende Vertrag des Ex-Nationaltrainers war nach dem frühen K.o. bei der WM in Russland nicht verlängert worden.

Ramírez wurde nach dem Turnier massiv kritisiert und sogar von Fans bedroht. Ex-Profi Matosas, der bisher vor allem verschiedene Clubs in Lateinamerika trainiert hatte, soll die Nationalelf zur WM 2022 in Katar führen.

Voss-Tecklenburg führt Schweiz ins Qualifikationsfinale

Die künftige Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg greift mit der Schweizer Nationalmannschaft nach dem Ticket für die WM 2019 in Frankreich. Die Schweiz kam im Play-off-Halbfinale am Dienstag zu einem 1:1 (1:0) gegen Belgien und zog nach dem 2:2 im Hinspiel ins Finale ein. Dort geht es am 5. und 13. November gegen die Niederlande.

Voss-Tecklenburgs Amtsantritt als Bundestrainerin verzögert sich damit. Wäre sie mit den Schweizerinnen gescheitert, hätte sie zeitnah ihren neuen Job beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angetreten und Interimsbundestrainer Horst Hrubesch abgelöst. Hrubesch wird somit in den beiden abschließenden Länderspielen des Jahres gegen Italien (10. November) und Spanien (13. November) auf der Trainerbank sitzen.

Geraldine Reuteler (23.), die für den Bundesligisten 1. FFC Frankfurt spielt, erzielte 1:0 für die Schweizerinnen in Biel. Voss-Tecklenburg musste in der Schlussphase aber doch noch zittern, weil Tine De Caigny in der 77. Minute der Ausgleich gelang. Die Niederlande hatten sich zuvor 2:1 (1:1) in der Neuauflage des EM-Finales von 2017 gegen Dänemark durchgesetzt. Im Hinspiel hatte Oranje 2:0 gewonnen.

Huesca entlässt Trainer

Erste Trainerentlassung in der spanischen La Liga: Der Tabellenletzte SD Huesca hat sich zwei Tage nach der 0:1-Niederlage im Aufsteiger-Duell bei Real Valladolid von seinem argentinischen Coach Leo Franco getrennt. Das gab der Club aus der Region Aragonien am Dienstagabend bekannt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Huesca hat lediglich fünf Punkte aus den ersten acht Saisonspielen geholt. Der 41-jährige Leo Franco hatte 2016 seine Karriere als Torhüter bei Huesca beendet und war seit Saisonbeginn Trainer des Vereins.

Franco absolvierte fünf Spiele für die argentinische Nationalmannschaft, darunter das WM-Viertelfinale 2006, in dem er beim Stand von 1:0 den Ausgleich durch Miroslav Klose hinnehmen musste. Im Elfmeterschießen hielt er anschließend keinen Strafstoß, während Deutschlands Torhüter Jens Lehmann zwei Schüsse abwehren konnte.

Fifa präsentiert Strategie für Frauenfußball

Der Weltverband Fifa hat seine erste weltweite Strategie für den Frauenfußball präsentiert. Diese soll aufzeigen, wie die Fifa mit den Konföderationen, Mitgliedsverbänden, Vereinen, Spielern, Medien und Fans zusammenarbeiten will, um das volle Potential des Frauenfußballs auszunutzen. Die Rolle der Frau durch den Fußball zu stärken, mehr Mädchen früher für das Spiel zu begeistern und länger in der Sportart zu halten, sind die Ziele der neuen Strategie.

"Der Frauenfußball hat oberste Priorität für die Fifa. Mit unseren 211 Mitgliedsverbänden werden wir Hand in Hand zusammenarbeiten, um die Beteiligung im Breitensport zu erhöhen, den kommerziellen Wert des Frauenfußballs zu steigern und die Strukturen rund um den Frauenfußball zu stärken", sagte Fatma Samoura, die erste weibliche Generalsekretärin der Fifa. "Vor allem wird es den Fußball für Mädchen und Frauen leichter zugänglich machen und die Rolle der Frau stärken. Ein Thema von großer Bedeutung, mehr denn je zuvor", sagte die 56 Jahre alte Senegalesin.

2016 hatte die Fifa ihre erste Frauenfußballabteilung unter der Leitung der Neuseeländerin Sarai Bareman gegründet, die durch Workshops und spezielle Initiativen eng mit den Verantwortlichen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten soll, um diese bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer jeweiligen Frauenfußballstrategien zu unterstützen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.