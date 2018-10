Weinzierl wird neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Weinzierl übernimmt beim VfB

Markus Weinzierl ist nach dpa-Informationen neuer Trainer beim VfB Stuttgart. Der frühere Schalke-Coach wird beim Tabellenletzten Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Tayfun Korkut. Über die Personalie hatte zunächst "Bild" berichtet. Der 43-jährige Niederbayer Weinzierl ist seit seinem Abschied vom FC Schalke 04 vor etwas mehr als 15 Monaten ohne Trainerjob.

Weinzierl ist beim VfB bereits der elfte Trainer in fünf Jahren. Und er dürfte auch für Manager Michael Reschke zum Gradmesser werden. Geht auch das Experiment mit Weinzierl schief, würde der Sportchef in die Kritik geraten. Die Glaubwürdigkeit des 61-Jährigen hat Kratzer abbekommen, seit er Korkut beurlaubte, obwohl er ihm noch wenige Stunden zuvor öffentlich das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Trainer Markus Weinzierl könnte auf die Bundesligabühne zurückkehren

Foto: imago/Team 2

Für Weinzierl wird es in erster Linie darum gehen, der Mannschaft einen mutigeren Spielstil zu verpassen. Das Potenzial ist nicht nur dank der vielversprechenden Sommer-Transfers vorhanden. Dennoch hatte der VfB zuletzt unter Korkut in der Offensive kaum stattgefunden. Der biedere Spielstil mündete in einer sportlichen Krise die mit dem letzten Tabellenplatz ihren bisherigen Tiefpunkt in dieser noch jungen Spielzeit erreichte. Mit Weinzierl soll es nun wieder aufwärts gehen.

Hoffenheimer Trio verletzt

1899 hat nach der 1:2-Niederlage gegen Frankfurt drei verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Die Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Florian Grillitsch sowie Verteidiger Stefan Posch trugen Blessuren davon. Während Bittencourt (Muskelverletzung im Rippenbereich) und Grillitsch (Innenbanddehnung im rechten Knie) leichtere Verletzungen erlitten, könnte Posch etwas länger fehlen. Der Österreicher zog sich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu.

Bundesliga zeichnet künftig Spieler des Monats aus

In der Bundesliga wird ab sofort ein Spieler des Monats ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis in einem zweistufigen Auswahlverfahren, in dem sowohl die Leistungsdaten der Spieler als auch das Votum von Fans und Experten zählt. Es wird erst eine Vorauswahl von sechs Profis anhand der Leistungsdaten getroffen. Im Anschluss haben die 18 Kapitäne (30 Prozent Anteil), ausgewählte Experten aus Bundesliga-Legenden (30 Prozent) sowie die Fans (40 Prozent) via Online-Voting die Chance, ihren besten Spieler des Vormonats zu wählen.

Die erste Ehrung folgt schon in diesem Oktober für die Leistungen des Vormonats. Das Premierenvoting wird an diesem Mittwoch (12 Uhr) eröffnet.

Entwarnung bei Harnik

Werder Bremen kann wohl auf eine schnelle Rückkehr von Torjäger Martin Harnik hoffen. Nach einer Muskelverletzung, die sich der 31-Jährige im Training zugezogen hatte, wird Harnik voraussichtlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das berichtete die „Bild“. Zuletzt hatte der Offensivspieler wegen der Verletzung in der Partie gegen Wolfsburg gefehlt.

Matthäus lobt Dardai und Kohfeldt

Lothar Matthäus hält große Stücke auf die Trainer Pal Dardai (Hertha BSC) und Florian Kohfeldt (Werder Bremen). „Früher lag das Hauptaugenmerk auf Kompaktheit und Disziplin. Jetzt wird auch noch toller Fußball gespielt und gewonnen“, schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne. Pal sei für Hertha nicht irgendein Trainer und umgekehrt, so Matthäus, „was dort geschieht, hat etwas mit Familie, Beziehung, Liebe zu tun. Hertha BSC liebt Pal und Pal liebt Hertha BSC“.

Kohlfeldt (l.) herzigt seinen Trainer-Kollegen Dardai

Foto: imago/Nordphoto

Über Dardais Kollegen aus Bremen meinte der 150-malige Nationalspieler und Weltmeisterkapitän von 1990: „Kohfeldt strahlt eine natürliche Souveränität und ein Selbstvertrauen aus, das in diesem Alter nicht selbstverständlich ist. So unterschiedlich die Persönlichkeiten in dieser Mannschaft auch sind, der Cheftrainer moderiert das mit großer Klasse, Fachwissen und Menschlichkeit.“

( dpa/sid/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.