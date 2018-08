Zwei HSV-Abgänger schießen ihre Clubs zum Auftaktsieg

Fortuna Düsseldorf – FC Augsburg 1:2

André Hahn gelang für den FC Augsburg in Düsseldorf das Siegtor

Foto: Ina Fassbender / dpa

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und Trainer-Routinier Friedhelm Funkel sind mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den FC Augsburg auf die Bühne der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. 1925 Tage nach dem bis Sonnabend letzten Erstligaspiel war das Führungstor der Rheinländer durch Benito Raman in der 39. Minute zu wenig. Die Augsburger beendeten durch Martin Hinteregger (57.) und André Hahn (76.) ihren kleinen Fluch: Nie zuvor war ihnen ein Bundesliga-Auftaktsieg gelungen.

Hahn war im Sommer nach nur einem Jahr beim HSV nach Augsburg zurückgekehrt. Vor Spielbeginn wurde es vor 40.996 Zuschauern, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw, des Ende Juni im Alter von 76 Jahren gestorbenen früheren Managers Wolf Werner gedacht.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 2:1

Vizemeister Schalke 04 hat einen Fehlstart in die Bundesliga hingelegt. Durch ein spätes Tor von Daniel Ginczek (90.+4) verloren die Königsblauen in Unterzahl 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg.

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia bedankt sich bei Matchwinner Daniel Ginczek

Foto: Peter Steffen / dpa

Der eingewechselte Nabil Bentaleb hatte der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco erst kurz vor Schluss mit einem Foulelfmeter den Ausgleich beschert (85.). John Anthony Brooks hatte Wolfsburg nach einem Eckball per Kopf (33.) in Führung gebracht. Für die Niedersachsen war es 96 Tage nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation ein gelungener Neustart.

Die Gelsenkirchener blieben lange Zeit unter den Erwartungen. Abwehrspieler Matija Nastasic sah wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (65.). Für eine Kuriosität sorgte Schiedsrichter Patrick Ittrich. Nachdem der Hamburger den VfL-Neuzugang Wout Weghorst zunächst wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz gestellt hatte (68.), holte er den Stürmer nach Ansicht der Videobilder wieder zurück und zückte nur Gelb.

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 0:2

Nicolai Müller bedankt sich nach seinem Führungstor bei höheren Mächten

Foto: Michael Kienzler / Bongarts/Getty Images

Eintracht Frankfurt ist nach den Enttäuschungen im Supercup und dem DFB-Pokal mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Der DFB-Pokalsieger erarbeitete sich am Sonnabend einen 2:0-Sieg (1:0) beim SC Freiburg und hat vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen wieder etwas mehr Ruhe. Der vom HSV gekommene Nicolai Müller traf bei seinem Startelfdebüt für die Hessen in der zehnten Minute zur Führung, Sébastien Haller erzielte das 2:0 (82. Minute).

Die Gastgeber aus Freiburg waren vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion auch ohne Trainer Christian Streich an der Seitenlinie lange die bessere Mannschaft mit den klareren Gelegenheiten, gehen aber dennoch ohne Punkte ins badische Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Sonnabend. Streich fehlte seiner Mannschaft wegen eines kleinen Bandscheibenvorfalls, für ihn übernahm Assistent Lars Voßler.

Der erst am Montag vom HSV verpflichtete Serbe Filip Kostic musste trotz des Fehlens von WM-Star Ante Rebic eine Stunde auf seinen Einsatz für Frankfurt warten. Müller dagegen durfte von Beginn an auflaufen.

Werder Bremen – Hannover 96 1:1

Theodor Gebre Selassie hat Werder Bremen im Nordduell gegen Hannover 96 vor einen Fehlstart in die Saison der Bundesliga bewahrt. Der Abwehrspieler rettete den ambitionierten Hanseaten mit seinem Treffer in der 85. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand wenigstens einen Punkt. Joker Hendrik Weydandt hatte die Niedersachsen in der 76. Minute nur eine Minute nach seiner Einwechselung in Führung geschossen und die Hoffnung auf den ersten Sieg der Hannoveraner in Bremen seit dem März 2003 genährt. Am Ende war die Punkteteilung dennoch gerecht.

Werder-Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt hatten noch vor dem ersten Spieltag die Europapokal-Plätze als Saisonziel ausgegeben. Doch blieben die Bremer trotz ihrer hohen Investitionen gegen überzeugende Gäste hinter den Erwartungen.

Hertha BSC – 1. FC Nürnberg 1:0

Hertha BSC hat Rekord-Aufsteiger 1. FC Nürnberg die Rückkehr in die Bundesliga verdorben. Die Berliner setzten sich am Sonnabend zum Auftakt mit 1:0 (1:0) gegen die Franken durch und feierten damit bereits den vierten Startsieg in Serie.

Kapitän Vedad Ibisevic erzielte vor 52.729 Zuschauern nach feiner Vorlage von Valentino Lazaro in der 27. Minute mühelos aus kurzer Distanz den entscheidenden Treffer für den Hauptstadtclub. In der Schlussphase hielt Hertha-Keeper Rune Jarstein einen Handelfmeter von Stürmer Mikael Ishak (84.). Die Nürnberger traten nach ihrem achten Bundesliga-Aufstieg phasenweise ordentlich auf, ließen jedoch offensiv die letzte Konsequenz und Ideenreichtum vermissen.

Hertha-Torwart Rune Jarstein pariert den Strafstoß von Mikael Ishak (r.)

Foto: O.Behrendt / imago/Contrast

Kurz vor Ende der Partie entschied Schiedsrichter Tobias Welz auf Strafstoß für die Gäste und blieb auch nach Überprüfung der Bilder dabei. Karim Rekik hatte den Ball an die ausgestreckte Hand bekommen. Ishak, der im DFB-Pokal beim 2:1 beim SV Linx noch zweimal getroffen hatte, konnte die Chance jedoch nicht nutzen.

FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim 3:1

Rekordmeister FC Bayern München ist mit einem glücklichen Heimsieg in die 56. Saison der Bundesliga gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac gewann das Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim am Freitagabend mit 3:1 (1:0). Nationalspieler Thomas Müller brachte die Bayern in der 23. Minute vor 75.000 Zuschauern in Führung – es war das erste Tor der neuen Spielzeit. Nach dem Ausgleich der Gäste durch den Ungarn Adam Szalai (58. Minute) sorgten Torjäger Robert Lewandowski per Foulelfmeter (82.) und Arjen Robben in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung.

Für die Bayern war es der sechste Sieg in einem Eröffnungsspiel in Serie. Allerdings wurde die Freude durch die schwere Verletzung von Kingsley Coman getrübt. Einen ausführlichen Bericht zum Saisoneröffnungsspiel lesen Sie hier.

