Mesut Özil unter Druck: Mehr Training statt Twitter

Umfrage: Deutsche gegen hohe Ablösesummen

Die Deutschen lehnen offenbar hohe Ablösesummen für Fußball-Stars ab. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich nur neun Prozent dafür aus, dass die Bundesliga-Clubs künftig mehr Geld in Stars investieren sollten. 65 Prozent lehnten dies ab. Während sich immerhin 14 Prozent der Männer für mehr Investitionen aussprachen, beantworteten nur fünf Prozent der Frauen die entsprechende Frage mit Ja.

Im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz haben die Bundesliga-Clubs in diesem Transfersommer erst wenige kostspielige Top-Transfers getätigt. Borussia Dortmund kaufte unter anderem den Mainzer Abdou Diallo für 28 Millionen Euro. Für den belgischen WM-Dritten Axel Witsel vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian und Thomas Delaney von Werder Bremen investierte der BVB je 20 Millionen Euro. Ebenfalls rund 20 Millionen Euro zahlte Bayer Leverkusen für den Brasilianer Paulinho von Vasco da Gama.

Branchenprimus FC Bayern München gab bislang keinen Euro an Ablöse für neue Spieler aus. Leon Goretzka kam ablösefrei vom FC Schalke 04, Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) und Renato Sanches (Swansea City) waren zuvor ausgeliehen.

Özil mit dem Rücken zur Wand

23 Millionen Follower bei Twitter – aber kein Tweet von Mesut Özil nach dem fürchterlichen Auftritt mit Arsenal London zum Saisonstart. Nur ein Poser-Bild mit David Ospina und ein Glückwunsch an seine indonesischen Fans zum Unabhängigkeitstag vom 17. August. Ist der aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Özil abgetaucht? Positiv formuliert: Er verwendet offenbar mehr Zeit auf Training als auf Twitter.

Mesut Özil bei Twitter

Wishing all my Indonesian followers a Happy Independence Day! 🇮🇩 #RI73 #M1Ö — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 17, 2018

Das 2:3 gegen den FC Chelsea war für den FC Arsenal und Trainer Unai Emery die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Nach Manchester City gleich gegen Chelsea, der Auftakt hätte leichter sein können für Arsenal. Nächster Gegner ist West Ham United: zwei Spiele, zwei Niederlagen. Auf Augenhöhe mit Arsenal.

Frohe Botschaft für Özil vom Wochenende: DFB-Präsident Reinhard Grindel räumte Fehler im Umgang mit Mesut Özil ein. "Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen. Da hätte ich klare Worte finden sollen. Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel", sagte Grindel in der "Bild am Sonntag:"

Trauerflor in Italiens Serie A

Cristiano Ronaldo

Foto: AlbertoRamella / WITTERS

Trotz eines torlosen Debüts von Cristiano Ronaldo hat Meister Juventus Turin zum Auftakt der Serie A einen 3:2 (1:1)-Sieg bei Chievo Verona gefeiert. Auch der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti erlebte mit dem SSC Neapel einen erfolgreichen Start in die neue Saison. Der Vize-Meister setzte sich trotz eines 0:1-Rückstandes mit 2:1 (1:1) bei Lazio Rom durch. Nach dem Brückenunglück in Genua mit mehr als 40 Toten trugen die Spieler in der Serie A am Wochenende Trauerflor.

Thomas Tuchel gewinnt schmutzig

Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem zweiten Punktspiel in der französischen Fußball-Liga mit Paris Saint-Germain einen mühsamen Sieg errungen.

Trainer Thomas Tuchel (PSG)

Foto: SebastienBoue / WITTERS

Der Meister setzte sich nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit mit 3:1 (0:1) gegen den Außenseiter EA Guingamp durch. Das Tor der Bretonen erzielte Nolan Roux in der 20. Minute. Der Brasilianer Neymar glich in der 53. Minute für PSG aus, Jungstar Kylian Mbappé machte den Sieg für PSG mit zwei Treffern in der Schlussphase perfekt (82./90.). PSG übernahm mit sechs Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Höwedes: Einstand mit Lok Moskau geglückt

Der frühere Bundesliga-Profi Benedikt Höwedes hat bei seinem Debüt für Lokomotive Moskau einen knappen Sieg gefeiert. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler wurde beim 1:0 (1:0) seines Clubs bei Krylja Sowjetow Samara in der 81. Minute eingewechselt. „Erstes Spiel, erster Sieg“, schrieb der ehemalige Schalker dazu auf Twitter. Der polnische Fußball-Nationalspieler Grzegorz Krychowiak erzielte den Siegtreffer für Moskau (37. Minute).

Dagegen hat Ex-Weltmeisterkollege Bastian Schweinsteiger mit Chicago Fire in der MLS die achte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Team aus Illinois verlor das Auswärtsspiel gegen die Montreal Impact knapp 1:2 (0:1). Chicago liegt mit 23 Punkten weiterhin auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Der Rückstand des Teams auf den letzten Playoff-Platz im Osten beträgt aktuell zehn Punkte.

Klopp: Wir versuchen, das mit Fußball zu regeln

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp will sich im Kampf um Titel weiterhin nicht unter Druck setzen lassen. "Klar ist: In Liverpool würde der Meistertitel über allem stehen! Es ist aber nicht so, dass wir das Gefühl haben, unser Wohl und Wehe hinge davon ab", sagte Klopp dem "Kicker".

Trainer Jürgen Klopp

Foto: SebstienLeban / WITTERS

Klopp hatte bei seinem Amtsantritt einen Titel in den kommenden vier Jahren versprochen. "Wenn wir nichts gewinnen, werden mich massenhaft Leute daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber ich persönlich habe das längst vergessen. Ich fühle mich dadurch nicht unter Druck gesetzt", sagte der frühere Dortmunder Coach. Natürlich wolle er Meister werden, "aber in der Zeit, in der du es nicht wirst, musst du ja auch irgendwas machen. Wir versuchen, das mit Fußball zu regeln - mit attraktivem und erfolgreichem Fußball."

