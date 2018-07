BVB stellt Schürrle frei – "Haben offen gesprochen"

L'Equipe: Tuchel will Bayern-Star Boateng holen

Trainer Thomas Tuchel vom französischen Meister Paris St. Germain hat bei der Suche nach Verstärkungen offenbar Verteidiger Jerome Boateng vom Bundesligisten Bayern München ins Visier genommen. Das berichtet die französische Zeitung L'Equipe. Die Ablöseforderungen der Bayern sollen jedoch bei 80 Millionen Euro liegen. Alternativ wäre der italienische Abwehrspieler Leonardo Bonucci vom AC Mailand eine Option. Auch eine Verpflichtung von Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigl soll weiter im Raum stehen. Weigl war 2015 zum BVB gekommen und unter dem damaligen Coach Tuchel im Mittelfeld gesetzt.

Frankfurt trauert um Ex-Spieler Westerthaler

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt trauert um den früheren Stürmer Christoph Westerthaler. Der Österreicher verstarb am Freitag im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Westerthaler hatte von 1998 bis 2000 für die Eintracht gespielt und 31 Bundesliga- sowie 16 Zweitligapartien für die Frankfurter absolviert, in denen er insgesamt acht Tore erzielte. Bis Mitte Mai war Westerthaler als Co-Trainer beim chinesischen Drittligisten Yunnan Feihu aktiv.

Alves verteidigt Neymar: Kritik ein Zeichen der Schwäche

Der brasilianische Nationalspieler Dani Alves hat sich schützend vor den viel kritisierten Superstar Neymar (26) gestellt. "Alles, was Neymar macht, wird zu einer Schlagzeile. Wenn er emotional wird, wird er kritisiert. Wenn er sich die Haare färbt, wird er kritisiert. Ich würde diese Leute gerne mal an seiner Stelle sehen", sagte Alves am Rande einer von Neymar veranstalteten Gala zugunsten benachteiligter Kinder in Sao Paulo.

Schauspieleinlage beim WM-Spiel gegen Mexiko: Brasiliens Superstar Neymar fasst sich ans Schienbein

Foto: dpa

Die Kritik an Neymar nach dem Viertelfinal-Aus der Brasilianer bei der WM in Russland bezeichnete Alves als "überzogen". Zudem seien die negativen Kommentare an seinem Teamkollegen bei Paris St. Germain ein Zeichen von Schwäche. "Kritik ist eine Waffe der Schwachen. Ich glaube, dass wir Fußballspieler immer danach streben, für unsere Gruppe und unsere Teamkollegen das Beste zu erreichen", sagte Alves. Laut Alves stehe Neymar für das Besondere im Fußball. "Diejenigen, die Neymar kennen, wissen um seine große Qualität und wie besonders er ist. Wir müssen auf solche Spieler aufpassen, sie erhellen den Fußball. Spieler wie er verleihen dem Fußball einen Sinn", sagte der 35-Jährige. "Spieler wie Neymar zu kritisieren, ist einfach. Das zu machen, was sie tun, ist deutlich schwieriger", ergänzte er.

Medien: Everton will Brasilianer Richarlison verpflichten

Der englische Premier-League-Club FC Everton will nach englischen Medienberichten den Brasilianer Richarlison vom Liga-Rivalen FC Watford verpflichten. Die Ablöse für den Mittelfeldspieler soll 50 Millionen Pfund (rund 56 Millionen Euro) betragen. Der 21-Jährige kam erst im August 2017 von Fluminense zu den Engländern. In der Premier League schoss er fünf Tore in 38 Spielen.

Everton soll zudem laut der Tageszeitung „The Independent“ einen Blick auf das FC Barcelona-Duo Lucas Digne und Yerry Mina geworfen haben. Der Kolumbianer Mina schloss während der Weltmeisterschaft drei Tore für die Südamerikaner. Sein französischer Teamkollege Digne gehörte zum erweiterten WM-Kader des Weltmeisters, Trainer Didier Deschamps entschied sich aber vor dem Turnier gegen ihn.

Scaroni neuer Präsident des AC Mailand

Der italienische Renommierclub AC Mailand hat binnen eines Jahres zum zweiten Mal einen neuen Präsidenten. Topmanager Paolo Scaroni, Ex-Präsident des Energiekonzerns ENI, ist der neue Chef des Mailänder Topclubs. Er folgt auf den Chinesen Li Yonghong, der vom neuen Mehrheitsaktionär Elliott abgesetzt wurde. Nach dem Rückzug des langjährigen Besitzers Silvio Berlusconi im April 2017 war Milan für 740 Millionen Euro an chinesische Investoren verkauft worden. Es folgte eine Transferoffensive, in der Liga belegte Milan aber nur Platz sechs. Der Einzug in die Champions League wurde dadurch klar verpasst.

Schürrle beim BVB vor dem Abschied

Angreifer Andre Schürrle wird Bundesligist Borussia Dortmund wohl bald verlassen. Der BVB stellte den 27-Jährigen frei, um Gespräche mit anderen Vereinen führen zu können. "Andre Schürrle war nicht im Kader, da er aufgrund von Verhandlungen mit einem anderen Club freigestellt ist", twitterte der BVB nach dem 1:0 (1:0) im Test gegen Manchester City in Chicago.

Der BVB stellt Andre Schürrle zum Wechsel frei

Foto: Jan Huebner / imago

Am Sonnabend soll Schürrle zurück nach Deutschland reisen. Der Weltmeister von 2014 führe "Sondierungsgespräche mit konkretem Hintergrund", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Funke Mediengruppe. "Wir haben mit ihm offen die Situation besprochen, dass wir auf den Positionen sehr viele Optionen haben, dass die Planungen auch in eine andere Richtung gehen", so Zorc.

Schürrle war im Sommer 2016 vom Vfl Wolfsburg für rund 30 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte konnte den Erwartungen beim BVB allerdings nie gerecht werden. Schürrle bestritt für die Schwarzgelben insgesamt 33 Bundesliga-Partien und erzielte drei Tore.

Portugal: Dost unterschreibt neuen Sporting-Vertrag

Der ehemalige Bundesligaprofi Bas Dost (29) hat beim portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon überraschend einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der Niederländer hatte erst im Juni als Folge einer heftigen Fan-Attacke gekündigt und sich damit zahlreichen anderen Profis wie etwa Torwart Rui Patricio oder William Carvalho angeschlossen. Mitte Mai hatten etwa 50 Vermummte mit Stöcken und Gürteln bewaffnet das Trainingsgelände und die Umkleidekabine des Clubs gestürmt. Dabei erlitt Dost eine blutende Kopfverletzung, die genäht werden musste. Neben den Spielern nahm auch Trainer Jorge Jesus den Vorfall zum Anlass, seinen Vertrag beim 22-maligen portugiesischen Meister zu kündigen.

Götze schießt Dortmund zum Sieg gegen ManCity

Dank Mario Götze hat Bundesligist Borussia Dortmund das erste Testspiel im Rahmen seiner USA-Reise gewonnen. Gegen den englischen Meister Manchester City setzte sich das Team von Trainer Lucien Favre im Soldier Field von Chicago mit 1:0 (1:0) durch, Götze traf noch vor der Pause per Foulelfmeter (28.). "Es war ein guter Test. Wir haben einige gute Kombinationen gehabt und wir wagen es nach vorne zu spielen", sagte Favre. Nach einem Foul an US-Nationalspieler Christian Pulisic verwandelte Götze den fälligen Elfer sicher zur Dortmunder Führung.

RB Leipzig gewinnt ersten Test gegen Grimma mit 7:0

Bundesligist RB Leipzig hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich am Freitagabend beim Sechstligisten FC Grimma vor 2944 Zuschauern mit 7:0 (4:0) durch. Die Tore für RB markierten Bruma (4. Minute), Jean-Kevin Augustin (14./16.), der kurz danach einen Foulelfmeter verschoss, Neuzugang Marcelo Saracchi (32.) und Massimo Bruno (46./87.). Zudem erzielte der Grimmaer Stefan Maruhn in der 68. Minute ein Eigentor.

Ex-Pauli-Profi Thy vor Wechsel in die Türkei

Stürmer Lennart Thy steht kurz vor einem Wechsel vom Bundesligisten Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Büyüksehir Belediye Erzurumspor. Der Angreifer absolvierte bereits einen Medizincheck, doch noch sind nicht alle Verträge unterschrieben. Dies teilte Sportchef Frank Baumann am Freitag mit.

Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt der Aufsteiger aus der Türkei keine Ablöse an die Hanseaten. Thy wurde bereits in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen. Zuvor spielte der Stürmer mehrere Jahre für den FC St. Pauli. An der Weser besaß der 26-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Bochum leiht Ganvoula von Anderlecht aus

Silvere Ganvoula spielt für ein Jahr beim belgischen Topclub RSC Anderlecht

Foto: Pro Shots / imago

Zweitligist VfL Bochum hat Angreifer Silvere Ganvoula (22) vom belgischen Topklub RSC Anderlecht für ein Jahr ausgeliehen. Das gaben die Bochumer am Freitag bekannt. Der Klub besitzt zudem eine Kaufoption für den Kongolesen. In der vergangenen Saison war Ganvoula an den belgischen Erstligisten KV Mechelen verliehen. Für den späteren Absteiger kam Ganvoula nur auf zehn Einsätze, in denen er torlos blieb.

Schalke verleiht Insua nach Spanien

Bundesligist Schalke 04 verleiht Defensivspieler Pablo Insua für ein Jahr zum spanischen Erstliga-Aufsteiger SD Huesca. Das gaben die Knappen am Freitag bekannt. Insuas Vertrag bei Schalke läuft noch bis Sommer 2021, er war erst im vergangenen Jahr von Deportivo La Coruna nach Gelsenkirchen gekommen. Aufgrund einer Herzbeutel-Entzündung kam er für die Königsblauen jedoch nur auf ein einziges Bundesligaspiel. "Nachdem er diese im Frühjahr endgültig auskuriert hatte, ist es für seine sportliche Entwicklung wichtig, möglichst eine komplette Saison durchspielen zu können", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Bremen verliert Test gegen Absteiger Köln

Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den 1. FC Köln verloren. Die Hanseaten unterlagen im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller dem Bundesliga-Absteiger am Freitag mit 0:1 (0:0) und kassierten damit die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison. Simon Terodde erzielte in der 68. Minute den Siegtreffer für die Rheinländer.

Für die Kölner bedeutete der Sieg einen Prestige-Erfolg zwei Wochen vor dem Saisonauftakt beim VfL Bochum. Nationalspieler Jonas Hector, der nach der WM erst vor vier Tagen zur Mannschaft gestoßen war, gab sein Comeback. Er führte das Team als Kapitän aufs Feld. Wer die Spielführerbinde in der kommenden Saison trägt, ist noch nicht entschieden.

Regensburg gewinnt fünftes Testspiel

Jann George hat den SSV Jahn Regensburg zum fünften Testspielsieg in diesem Sommer geschossen. Die Oberpfälzer bezwangen am Freitagabend in Regenstauf den Drittligisten FSV Zwickau mit 1:0 (0:0). Offensivspieler George verwandelte einen Strafstoß in der 69. Minute, nachdem Jonas Föhrenbach im Sechzehner gefoult worden war. Der Fußball-Zweitligist tat sich schwer. Nachdem Trainer Achim Beierlorzer nach rund 60 Minuten gleich zehn Wechsel vorgenommen hatte, lief es für das Jahn-Team besser. Am Ende sprang im sechsten Testspiel der fünfte Sieg heraus. Die Oberpfälzer starten mit einem Heimspiel am 4. August gegen den FC Ingolstadt in die neue Zweitligasaison.

Beckenbauer erhält Bayerischem Sportpreis

Franz Beckenbauer erhält den Bayrischen Sportpreis – Günter Netzer hält die Laudatio

Foto: Getty Images

Franz Beckenbauer erhält an diesem Sonnabend (19.00 Uhr) den Bayerischen Sportpreis. Die Laudatio auf den Weltmeister als Spieler und Trainer hält der langjährige Weggefährte Günter Netzer. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern wird die Auszeichnung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Jahrhundertsportlerinnen und -sportler verliehen. Weitere Preisträger sind unter anderen Biathlon-Legende Magdalena Neuner und die Fußballer des FC Bayern München. Der Bayerische Sportpreis wird für herausragende Verdienste und beispielhafte Initiativen im Sport vergeben.

Bayern bestreitet erstes Spiel unter Trainer Kovac

Der FC Bayern München bestreitet am Sonnabend (16.00 Uhr) im österreichischen Klagenfurt gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung. Für Trainer Niko Kovac ist die Partie im Wörthersee Stadion die Premiere auf der Bayern-Bank. Beim Gegner ist seit diesem Sommer der ehemalige Mainzer und Dortmunder Thomas Tuchel Cheftrainer. Die Partie in Kärnten wird im Rahmen des International Champions Cups ausgetragen.

Rummenigge: Pavard-Berichte "entsprechen nicht der Wahrheit"

Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge vom Rekordmeister Bayern München will die angeblich bereits vollzogene Verpflichtung des Stuttgarters Benjamin Pavard nicht bestätigen. "Viele Dinge", die am Donnerstag zu diesem Thema vermeldet worden waren, "entsprechen nicht der Wahrheit", sagte Rummenigge am Freitag. Es gebe "nichts Weiteres dazu zu sagen".

Der Südwestrundfunk hatte berichtet, Pavard habe während der WM in Russland bereits einen ab 2019 gültigen Vertrag bei den Bayern unterschrieben. Neu-Weltmeister Pavard verfügt in seinem Vertrag bei Stuttgart über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die im kommenden Sommer greift.

( dpa/SID )

