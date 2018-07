Juventus will angeblich Bayerns Boateng holen

Juventus will angeblich Boateng

Während Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten US Sassuolo steht, flatterte auch seinem Halbbruder Jérôme ein verlockendes Angebot aus Italien ins Haus. Der Weltmeister von Bayern München steht auf der Wunschliste von Juventus-Coach Massimiliano Allegri, berichtete der „Corriere dello Sport“. Der Erfolgstrainer versucht, den 29-Jährigen nach Turin zu holen.

Weltrmeister Jérôme Boateng kokettierte zuletzt mit einem Vereinswechsel

Boatengs Vertrag mit den Bayern läuft noch bis 2021. Bis zu 60 Millionen Euro müsste Juventus auf den Tisch legen, um Boateng zu verpflichten. Der FC Bayern hatte zuletzt zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert, sollte es ernst zu nehmende Interessenten geben. Bei Juve steht auch Weltmeister Sami Khedira unter Vertrag.

Ob die alte Dame allerdings wirklich zu diesem finanziellen Kraftakt fähig ist, erscheint fraglich. Juve hat bereits vergangene Woche den portugiesischen Außenverteidiger João Cancelo für rund 40 Millionen Euro verpflichtet. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt vom spanischen Erstligisten FC Valencia.

Medien berichteten außerdem über ein Interesse von Juve an einer Verpflichtung von Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid.

Rivaldo rät Neymar zu Wechsel

Brasiliens früherer Weltklassespieler Rivaldo hat Superstar Neymar einen Abschied von seinem Verein Paris Saint-Germain nahegelegt. Wenn Neymar Weltfußballer werden wolle, „muss er bei einem der größten Clubs der Welt spielen“, sagte der 46-Jährige im Interview der „Sport-Bild“. „Bei Paris Saint-Germain unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel wird er nie Weltfußballer.“

Den Fußball, den der 26-Jährige dafür brauche, gebe es beispielsweise in Spanien, meinte der Weltmeister von 2002: „Darum ist ein Wechsel für Neymar zu Real so wichtig.“

Ein angebliches Rekordangebot für Neymar über 310 Millionen Euro hatte Real Madrid am Dienstag dementiert. Entsprechende Informationen eine spanischen TV-Senders seien „absolut unwahr“, teilte der Champions-League-Sieger mit. Mit der Seleção spielt Neymar am Freitag im WM-Viertelfinale gegen Belgien.

Pavard angeblich 2019 zu Bayern

Frankreichs WM-Shootingstar Benjamin Pavard soll einem Bericht der „Sport-Bild“ zufolge im kommenden Jahr für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München wechseln. „Wir machen aus der Konstellation, dass Benjamin für 2019 eine Ausstiegsklausel hat, keinen Hehl“, sagte VfB-Manager Michael Reschke dem Magazin: „Wir verzichten gerne auf sehr viel Geld, wenn er dafür noch ein weiteres Jahr bei uns spielt.“

Benjamin Pavards Tage beim VfB Stuttgart sind wohl gezählt

Reschke hatte jüngst bereits betont, den französischen Nationalspieler nicht schon in diesem Sommer ziehen zu lassen, nachdem Pavard mit seinen bisherigen Leistungen bei der WM und dem Tor im Achtelfinale gegen Argentinien noch mehr auf sich aufmerksam gemacht hatte. Nicht einmal für 50 Millionen Euro werde man ihn in diesem Jahr schon verkaufen. Eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer hat Pavard nicht in seinem bis Mitte 2021 gültigen Vertrag, wohl aber für den Sommer 2019.

Bereits am Dienstag hatte die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, dass aus der Bundesliga der FC Bayern, aber auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse an Pavard hätten. Der Außenverteidiger kann am Freitag mit der Équipe tricolore in das Halbfinale der WM einziehen, Gegner in Nischni Nowgorod ist Uruguay.

Dortmund startet ohne Weigl

Borussia Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre muss ohne Mittelfeldspieler Julian Weigl in die Saisonvorbereitung starten. Der 22-Jährige leidet an Leistenproblemen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc der „Bild“-Zeitung. „Julian hatte schon in den letzten Spielen vor dem Saisonende ein paar Probleme mit den Adduktoren. Die Beschwerden sind auch im Urlaub nicht abgeklungen. Er wird jetzt erst mal individuell trainieren“, sagte Zorc.

Am Samstag steht in Dortmund der Trainingsauftakt auf dem Programm. Danach reisen Favre und sein Team am 18. Juli in die USA. Dort trifft der BVB auf Manchester City (21. Juli/3.05 Uhr), den FC Liverpool (22. Juli, 22.05 Uhr) und Benfica Lissabon (26. Juli, 2.05 Uhr). Das erste Pflichtspiel bestreiten die Dortmunder am 20. August (20.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Greuther Fürth.

