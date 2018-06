HSV hat am ersten Spieltag gleich ein brisantes Derby

HSV gegen Holstein Kiel, St. Pauli in Magdeburg

Kracher zum Auftakt: Der HSV spielt am Freitagabend (3. August), dem ersten Spieltag der Zweiten Liga, gegen Holstein Kiel. Der FC St. Pauli muss zunächst bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg antreten (4. bis 6.8.). Das Spiel ist noch nicht terminiert. Das ergab der Spielplan, den die DFL am Freitag herausgab. Das Stadtderby zwischen dem Absteiger HSV und dem FC St. Pauli findet am 8. Spieltag (28.9. bis 1.10.) im Volkspark statt. Dazu twitterte der FC St. Pauli gleich Bilder aus früheren siegreichen Spielen gegen den Nachbarn.

Bei den sogenannten Risikospielen spricht auch die Polizei bei der Planung mit. Die Spielplangestaltung bei der DFL geschieht noch per Hand, wie der frühere DFL-Verantwortliche Andreas Rettig dem Abendblatt sagte.

Der FC Bayern startet am 24. August in die neue Bundesligasaison gegen 1899 Hoffenheim. Borussia Dortmund spielt zum Auftakt gegen RB Leipzig.

Toni Kroos bei Manchester United im Gespräch

Wirft er bei Real Madrid das Handtuch? Toni Kroos

Startrainer Jose Mourinho will offenbar Toni Kroos (28) von Real Madrid zu Manchester United locken. Mourinho will laut "AS" Paul Pogba (Frankreich) mit Toni Kroos als neue Mittelfeldachse haben. Kroos' Vertrag in Madrid ist noch bis 2022 datiert. Die Ablöse soll laut Klausel auf 300 Millionen Euro festgeschrieben sein. Kroos verdient bei Real nach Schätzungen 20 Millionen Euro pro Jahr.

Keita bekommt bei Klopp eine Kult-Nummer

Der spanische Weltmeister Xabi Alonso traut Naby Keita (bislang RB Leipzig) den Durchbruch beim FC Liverpool zu. „Er ist eine große Persönlichkeit. Er hat den Hunger und den Willen, sich im Wettkampf zu messen. Im Mittelfeld ist er ein Allrounder“, sagte der 36-Jährige in einer Vereinsmitteilung des englischen Premier-League-Clubs. Keita verlässt nach zwei Jahren für rund 70 Millionen Euro Leipzig zum Club von Coach Jürgen Klopp. Dort bekommt er die Rückennummer acht von Club-Legende Steven Gerrard.

St. Pauli überzeugt im ersten Testspiel

Markus Kauczinski, Trainer des FC St. Pauli

FC St. Pauli gewann am Donnerstag sein erstes Testspiel der neuen Saison gegen eine Hameln-Bad Pyrmonter Auswahl im Weserberglandstadion von Hameln vor 3000 Fans mit 10:1 (5:0). Die Tore für St. Pauli erzielten Sami Allagui (3), Richard Neudecker (2), Dimitrios Diamantakos, Christopher Buchtmann, Cenk Sahin, Ersin Zehir und Jan-Marc Schneider.

Pokal: Drochtersen gegen Bayern als Dorfspiel

Der SV Drochtersen/Assel (bei Stade) tritt am Sonnabend, den 18. August um 15.30 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München an. Diesen Termin gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Drochtersen hat eine Zusatztribüne geordert, um statt 3000 dann 7500 Zuschauern Platz zu bieten. Die Karten werden wegen der starken Nachfrage vermutlich verlost.

DFB-Pokal, 1. Runde Freitag, 17. August, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden – FC St. Pauli

1. FC Magdeburg – Darmstadt 98

1. FC Schweinfurt 05 – Schalke 04 1 von 8

Sonnabend, 18. August, 15.30 Uhr SV Linx – 1. FC Nürnberg

SV Rödinghausen – Dynamo Dresden

SV Elversberg – VfL Wolfsburg

TuS Dassendorf – MSV Duisburg

Wormatia Worms – Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel – Bayern München

1. FC Kaiserslautern – 1899 Hoffenheim

1.CfR Pforzheim – Bayer Leverkusen

SSV Ulm 1846 Fußball – Eintracht Frankfurt 2 von 8

Sonnabend, 18. August, 18.30 Uhr TuS Erndtebrück – Hamburger SV

Rot-Weiß Oberhausen – SV Sandhausen

Erzgebirge Aue – FSV Mainz 05 3 von 8

Sonnabend, 18. August, 20.45 Uhr Hansa Rostock – VfB Stuttgart 4 von 8

Sonntag, 19. August 2018, 15.30 Uhr 1. FC Lok Stendal – Arminia Bielefeld

TSV Steinbach Haiger – FC Augsburg

TuS Rot-Weiß Koblenz – Fortuna Düsseldorf

SC Weiche Flensburg 08 – VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig – Jahn Regensburg

BFC Dynamo – 1. FC Köln

SSV Jeddeloh II – 1. FC Heidenheim

Viktoria Köln – RB Leipzig

Karlsruher SC – Hannover 96 5 von 8

Sonntag, 19. August, 18.30 Uhr 1860 München – Holstein Kiel

Carl Zeiss Jena – 1. FC Union Berlin

BSC Hastedt – Borussia Mönchengladbach 6 von 8

Montag, 20. August, 18.30 Uhr SC Paderborn – FC Ingolstadt

Energie Cottbus – SC Freiburg

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC 7 von 8

Montag, 20. August, 20.45 Uhr SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund 8 von 8

Borussia Dortmund gastiert am Montag, 20. August (20.45) beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Die ersten Spiele der Auftaktrunde finden bereits am Freitag, 18. August um 20.45 Uhr statt, darunter das Spiel des FC St. Pauli beim SV Wehen Wiesbaden.

