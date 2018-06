Nach Sané-Ausbootung: Vogts kritisiert Löw

Werner ließ sich nach Schwalbe von Psychologe helfen

Nationalspieler Timo Werner hat nach seiner heftig diskutierten Schwalbe im Bundesliga-Spiel gegen Schalke im Dezember 2016 die Hilfe des Teampsychologen in Anspruch genommen. "Er hat mir gesagt, dass ich alle Menschen, die mich nicht mögen, mit einer einzigen Aktion zum Schweigen bringen kann: mit einem Tor nämlich", sagte der Angreifer von RB Leipzig in einem Interview des Nachrichtenmagazins "Focus". Viele Menschen hätten ihn damals für den "coolsten Typen der Bundesliga" gehalten, weil er "Pöbeleien und Pfiffe" so gut weggesteckt habe, sagte der 22-Jährige. Ein Psychologe habe ihm dabei helfen müssen, mit der Situation umzugehen.

Grundsätzlich spüre er aber auf dem Platz als Spieler keinen Druck. "Neben dem Feld ist Druck da, weil es in der Wahrnehmung von außen um Tore geht und wer sie schießt. Alle denken, dass ich der entscheidende Mann in einem Spiel sein kann, und daran werde ich gemessen. Damit kann ich allerdings gut umgehen. Auf dem Feld aber spüre ich keinen Druck", sagte Werner.

Vogts kritisiert Löw

Joachim Löw (l.) traf Berti Vogts am 15. Mai im Dortmunder Fußballmuseum

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts hat Joachim Löw für die Nominierung eines vorläufigen WM-Kaders und die damit verbundene Ausbootung von vier Spielern kritisiert. "Warum handhabt er das so? Wenn einer verletzungsbedingt ausfällt, kann man immer noch einen Sané nachträglich nominieren. Das ist deutlich angenehmer, als vier Spieler nach Hause zu schicken", schrieb Vogts in seiner am Freitag veröffentlichten Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de. Er habe das als Trainer früher so gemacht, "und es war viel einfacher", sagte der 71-Jährige. Die tagelangen Diskussionen um die Streichung von Leroy Sané hätte man so verhindern können.

Der Profi von Manchester City war am Montag von Bundestrainer Löw ebenso wie Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah nicht für das 23-köpfige WM-Aufgebot nominiert worden. "Man kennt ja die Problematik: Die Spieler sehen das gar nicht ein, wenn sie gehen müssen. Erst recht, wenn sie Spieler von Manchester City sind", sagte Vogts. "Es ist eine unheimliche Unruhe reingekommen, seit über die Streichkandidaten diskutiert wird. Und das ist eine große Gefahr."

Tote Hosen klauen Rasenstück

Hoffentlich gibt das nicht den nächsten Ärger: Die Toten Hosen haben aus dem Stadion von Dynamo Dresden den "Aufstiegsrasen" mitgenommen, wie die Band selbst berichtete. Der lokale Veranstalter ihres Konzerts habe "mit aufwendigen Vermessungsmethoden die exakte Stelle ermittelt", von der das entscheidende Tor geschossen wurde, das Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die erste Bundesliga bescherte, berichtete Tote-Hosen-Gitarrist Breiti. Das Stück Rasen wurde den Toten Hosen – bekennende Fortuna-Fans – geschenkt.

Es werde einen Ehrenplatz auf der Fensterbank bekommen, versprach die Band. Die Toten Hosen waren am vergangenen Wochenende – fünf Wochen danach – an gleicher Stelle vor 27.000 Fans aufgetreten. Ihr nächtliches Bad im angrenzenden Freibad hatte danach für einige Aufregung gesorgt und ihnen eine Strafanzeige eingebracht.

Die Aktion erinnert an den Elfmeterpunkt-Klau des vergangenen Aufstiegs der Fortuna 2012. Damals hatte ein Fan im Düsseldorfer Stadion kurzerhand den Elfmeterpunkt ausgebuddelt und mitgehen lassen. Diesmal dürfte dies aber mit Genehmigung geschehen sein.

Die Düsseldorfer Fußballer hatten den Wiederaufstieg bereits am 32. Spieltag mit einem 2:1 bei Dynamo Dresden perfekt gemacht.

Uruguay gewinnt letzten Test locker

Uruguay hat sein letztes Testspiel vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gewonnen. Das Team von Trainer Óscar Tabárez gewann in Montevideo 3:0 (1:0) gegen Usbekistan. Die Tore für die Celeste erzielten Giorgian de Arrascaeta (32.), Superstar Luis Suárez vom FC Barcelona (54./Elfmeter) und José Giménez (73.).

Am Sonntag wird Uruguay im WM-Teamquartier in Nischni Nowgorod erwartet. In Russland trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppe A zunächst auf Ägypten (15. Juni) sowie auf Gastgeber Russland und Saudi-Arabien.

Island verspielt Sieg gegen Ghana

Island hat auch im letzten Länderspiel vor der Weltmeisterschaft ein Erfolgserlebnis verpasst. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen kam der WM-Neuling in Reykjavík gegen Ghana nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus.

Kari Arnason (6.) und der Augsburger Alfred Finnbogason (40.) brachten die Gastgeber vor der Pause mit 2:0 in Führung, Kasim Nuhu (66.) und Thomas Partey (87.) sorgten für das Remis. Bei der WM-Endrunde spielt Island in der Gruppe D gegen Vizeweltmeister Argentinien, Kroatien und Nigeria.

Kurz vor dem Spiel hatte die Regierung Ghanas als Folge eines massiven Bestechungsskandals die Auflösung des nationalen Verbandes GFA angekündigt. In einer TV-Dokumentation war unter anderem zu sehen, wie mehrere Schiedsrichter Geld angenommen hatten und Verbandspräsident Kwesi Nyantakyi Schmiergeld forderte.

Portugal gewinnt mit Rückkehrer Ronaldo

Europameister Portugal hat mit Rückkehrer Cristiano Ronaldo seine Generalprobe für die WM locker gewonnen. Die Portugiesen bezwangen Algerien in Lissabon mit 3:0 (2:0) und holten sich nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg neues Selbstvertrauen.

Gonçalo Guedes vom FC Valencia (17./55.) und Tordebütant Bruno Fernandes von Sporting Lissabon (37.) trafen für Portugal. Kapitän Ronaldo, der fünf Tage zuvor beim 0:0 in Belgien noch pausiert hatte, stand ebenso in der Startelf wie Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund. Bei den nicht für die WM qualifizierten Algeriern spielte Nabil Bentaleb (Schalke 04) 90 Minuten durch.

Portugal trifft bei der WM in Gruppe B auf Ex-Weltmeister Spanien sowie die Außenseiter Marokko und Iran.

England überzeugt bei Generalprobe

England hat bei der Generalprobe für die WM einen Sieg gefeiert. Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel schlug die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate WM-Teilnehmer Costa Rica 2:0 (1:0). Marcus Rashford von Manchester United (13.) und Danny Welbeck vom FC Arsenal (76.) trafen in Leeds.

Rashford war an der Elland Road mit einem platzierten Schuss aus über 20 Metern erfolgreich und ließ Keylor Navas von Champions-League-Sieger Real Madrid im Kasten der Gäste keine Chance. Welbeck versenkte einen Kopfball. Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool und Torhüter Nick Pope (FC Burnley) debütierten für die Three Lions.

England spielt bei der WM in der Gruppe G gegen Tunesien, Neuling Panama und Belgien. Costa Rica bekommt es in der Gruppe E mit Rekordweltmeister Brasilien, Serbien sowie der Schweiz zu tun.

Juventus zieht Kaufoption für Douglas Costa

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat wie erwartet seine Kaufoption gezogen und Douglas Costa für 40 Millionen Euro fest vom FC Bayern München verpflichtet. Wie der Serie-A-Club am Donnerstagabend mitteilte, erhält der brasilianische Nationalspieler bei den Bianconeri einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Douglas Costa, der auch im Kader des fünfmaligen Weltmeisters für die WM steht, spielte bereits in der vergangenen Saison leihweise bei Juve. In 31 Partien erzielte der 27 Jahre alte Angreifer vier Tore und bereitete 14 Treffer vor. Er hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung nur eingeschränkt mit dem WM-Team trainieren können.

Die Brasilianer werden noch bis Freitag in London trainieren. Am 10. Juni steht ein Freundschaftsspiel in Wien gegen Österreich an. Eine Woche später trifft die Seleção in ihrem ersten WM-Spiel in der Gruppe E auf die Schweiz.

Junger Trainer in Udine

Der italienische Erstligist Udinese Calcio hat Julio Velázquez als neuen Trainer verpflichtet. Das teilte der Club aus dem Nordosten Italiens am Donnerstag mit. Der 36 Jahre alte Spanier hatte zuvor den spanischen Zweitligisten Alcorcón trainiert und ist der erste Serie-A-Coach, der in den 1980er-Jahren geboren wurde.

Udinese Calcio hatte in der vergangenen Saison mit Igor Tudor, Massimo Oddo und Luigi Delneri gleich drei Trainer verbraucht und belegte am Ende nur den enttäuschenden 14. Platz.

Eusebio übernimmt Girona

Der spanische Erstligist FC Girona hat Eusebio Sacristán als neuen Trainer verpflichtet. Der 54-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten. Eusebio folgt Pablo Machín nach, der ab kommender Saison Coach des FC Sevilla sein wird.

Eusebio hatte bis zum vergangenen März den spanischen Ligakonkurrenten Real Sociedad trainiert.

( SID/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.