Cristiano Ronaldo schließt Verbleib bei Real Madrid aus

Ronaldo schließt Verbleib bei Real Madrid aus

Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist angeblich fest entschlossen, Champions-League-Sieger Real Madrid trotz Vertrags bis 2021 in der Sommerpause zu verlassen. Wie die portugiesische Sporttageszeitung "Record" berichtet, sei der 33 Jahre alte Torjäger nicht mehr umzustimmen.

Cristiano Ronaldo steht bei Real Madrid angeblich vor dem Abschied

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Grund für die unversöhnliche Haltung des Portugiesen sei ein Wortbruch des Real-Präsidenten Florentino Pérez bezüglich einer weiteren Gehaltserhöhung. Derzeit soll Ronaldo, der seit 2009 im Verein ist, bei den Königlichen rund 21 Millionen Euro pro Saison kassieren. Auch das Buhlen der Madrilenen um Brasiliens Superstar Neymar, der Abgang des Real-Erfolgstrainers Zinédine Zidane sowie die Verkäufe mehrerer Bezugspersonen im Kader (u.a. seiner Landsleute Pepe und Fábio Coentrão) hätten zu Ronaldos Unzufriedenheit beigetragen.

Laut der spanischen Sporttageszeitung "Marca" sei ein Treffen zwischen Ronaldos Berater Jorge Mendes und Real-Generaldirektor José Ángel Sánchez ergebnislos verlaufen. Madrid soll nicht bereit sein, die Bezüge seines Superstars zu erhöhen. Zugleich wolle der Verein ihn aber auch nicht abgeben.

Ronaldo hatte unmittelbar nach dem siegreichen Champions-League-Finale am 27. Mai laute Abwanderungsgedanken geäußert. "Es war sehr schön, bei Real Madrid zu spielen", erklärte Ronaldo nach dem 3:1 über den FC Liverpool. Als aussichtsreichster Interessent gilt Ronaldos Ex-Club Manchester United.

Jena erhält Zulassung für 3. Liga

Der FC Carl Zeiss Jena startet ohne Auflagen in die neue Drittligasaison. Der Verein erhielt am Mittwochabend vom Deutsche Fußball-Bund die Zulassung für die Spielzeit 2018/2019. Alle 20 Drittligaclubs erfüllten die Bedingungen für die Spielgenehmigung, wie der DFB mitteilte.

Der Start in die elfte Drittligasaison ist am 27. bis 29. Juli. Der offizielle Spielplan, der sich nach den am 29. Juni erscheinenden Spielplänen der Bundesliga und 2. Bundesliga richtet, wird in der ersten Juliwoche veröffentlicht.

Bestätigt: Gondorf wechselt nach Freiburg

Jérôme Gondorf kehrt zurück in heimische Gefilde

Foto: Lukas Schulze / Bongarts/Getty Images

Der Wechsel von Werder Bremens Jérôme Gondorf zum SC Freiburg ist perfekt. Das teilte Werder am Donnerstag mit. Der 29 Jahre alte Gondorf war erst im vergangenen Jahr aus Darmstadt gekommen und hatte in Bremen noch einen Vertrag bis 2020. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei rund 1,3 Millionen Euro liegen.

Gondorf absolvierte in der vergangenen Saison 29 Bundesliga-Spiele für Werder, wollte Bremen aber nach nur einem Jahr wieder verlassen, um wieder näher an seiner Heimat Karlsruhe zu sein.

Schweinsteiger würdigt Löw

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Bundestrainer Joachim Löw überschwänglich gelobt. "Ich ziehe den Hut, wie er die verschiedenen Situationen bei den Turnieren immer wieder gemeistert hat, wie er vorangeht und der Mannschaft einen Spielstil verpasst, der ihr entspricht", sagte der Ex-Nationalspieler im "Kicker"-Interview. "Löw", so Schweinsteiger, "ist ein Weltklassetrainer, der vorangeht und ohne den die Erfolge nicht denkbar wären."

Damit bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) die erfolgreiche Titelverteidigung glückt, bedarf es aber mehr als fußballerischer Qualität. "Du brauchst auf dem Platz die gewisse Harmonie, die richtige Balance, das Feingefühl. Du brauchst Spieler, die vorangehen. Du brauchst Qualität – und die hatten wir. Für den Triumph muss eben alles passen, sonst klappt es nicht", sagte der 33-Jährige, der bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt.

Klose traut Werner Großes zu

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose sieht bei Nationalspieler Timo Werner noch Steigerungsmöglichkeiten. "Werner ist jung, er kann irgendwann in die Weltspitze kommen, weil er diese Dynamik hat", sagte der im Trainerstab des DFB für die Stürmer zuständige Klose im Interview des "Kicker". Allerdings erkennt er auch noch Defizite bei dem 22 Jahre alten Angreifer vom Bundesligisten RB Leipzig: "Dieses Kombinieren, diese Winkel, wie er sich dabei positioniert – da fehlt es noch etwas bei ihm. Da haben alle unseren jungen Offensivspieler noch Potenzial."

Zur Besetzung der Offensive im DFB-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sagte er: "Wenn wir die Außenbahnen dazunehmen, haben wir jetzt, 2018, die beste Offensive, seit ich bei der Nationalmannschaft bin. Aber für den unmittelbaren Sturm gilt das nicht. 1990 hatten wir einen Super-Sturm mit Rudi Völler und Jürgen Klinsmann."

2002 in Japan und Südkorea nahm Klose zum ersten Mal als Spieler an einer WM teil. Bei seinen vier WM-Teilnahmen erzielte er insgesamt 16 Treffer. Nach der WM übernimmt der 39-Jährige die Junioren U17 des FC Bayern München.

Gomez scheut das Rampenlicht

Nationalspieler Mario Gomez (32) ist es gewohnt, im Stadion vor Zehntausenden Fans zu spielen – abseits des Fußballfelds meidet er jedoch nach eigenen Worten das Rampenlicht. "Ich stehe ungern im Mittelpunkt. Sobald ich auf der Straße erkannt werde, ist mir das richtig unangenehm", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart der deutschen "Cosmopolitan"-Ausgabe vom Donnerstag.

"Wenn ich vor Leuten eine Rede halten muss, will ich am liebsten wieder gehen", so der Sportler weiter. Auch als Musiker in einer Band würde er bei Auftritten nicht in der ersten Reihe stehen wollen, erklärte Gomez: "Ich wäre dann gern Gitarrist, nicht der Frontmann. Da kann man die Stimmung besser genießen."

Mit 32 Jahren ist Gomez der älteste Spieler im 23-köpfigen Kader, den Bundestrainer Joachim Löw für die Weltmeisterschaft in Russland zusammengestellt hat. Das Turnier beginnt am 14. Juni, die deutsche Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel drei Tage später gegen Mexiko.

Dortmund holt Delaney

Thomas Delaney wechselt wohl von Werder Bremen zu Borussia Dortmund

Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Borussia Dortmund hat laut Informationen der "Bild"-Zeitung Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Werder Bremen verpflichtet. Der 26 Jährige soll bereits am Donnerstagmorgen aus dem Trainingslager der dänischen Nationalmannschaft in Helsingör nach Dortmund reisen, um den Vertrag zu unterschreiben. Dänemark bereitet sich in Helsingör auf die Weltmeisterschaft in Russland (15. Juni bis 14. Juli) vor.

Die Ablösesumme für den 26-fachen Nationalspieler liegt wohl bei 20 Millionen Euro. Nach dem Augsburger Torhüter Marwin Hitz und Eintracht Frankfurts Marius Wolf ist Delaney der dritte Neuzugang der Dortmunder in diesem Sommer.

Für Delaney ist der BVB einer der beiden besten Clubs in Deutschland. "Sie spielen um die Meisterschaft, Pokalsiege und in der Champions League. Für mich gehören sie zu den Top Ten in der Welt. Natürlich ist es ein interessanter Club für mich", hatte Delaney zuletzt im Interview mit der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" gesagt.

Delaney wechselte Anfang 2017 vom dänischen Erstligisten FC Kopenhagen nach Bremen. Er absolvierte in der Bundesliga 45 Spiele für die Hanseaten, in denen er sieben Tore erzielte. Sein Vertrag in Bremen lief bis 2021.

Umsatzkrösus Premier League

Der europäische Fußballmarkt hat in der Saison 2016/17 einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Die Gesamtumsätze stiegen auf 25,5 Milliarden Euro, wie aus Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hervorgeht. In der Vorsaison waren es 24,6 Milliarden Euro. Den größten Umsatz erzielte die englische Premier League, gefolgt von der spanischen Primera División und der deutschen Bundesliga. Transfererlöse sind hier allerdings nicht eingerechnet.

Im internationalen Vergleich vorn liegt die höchste deutsche Spielklasse dagegen bei den Zuschauerzahlen. Durchschnittlich sahen knapp 41.000 Fans die Bundesliga-Partien in den Stadien.

Belgien gewinnt Testspiel souverän

Marouane Fellaini bedankt sich bei Michy Batshuayi für die Vorlage zum 3:0

Foto: imago/Pro Shots

Rund eine Woche vor dem Beginn der WM in Russland befindet sich Geheimfavorit Belgien bereits in guter Frühform. Das Team von Trainer Roberto Martínez gewann am Mittwoch in Brüssel ein Testspiel gegen das ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifizierte Ägypten mit 3:0 (2:0). Die Offensivstars Romelu Lukaku (27. Minute), Eden Hazard (38.) und Marouane Fellaini (90.+3) erzielten die Treffer für die Gastgeber, bei denen Dortmunds Michi Batshuayi und Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.

Abwehrchef Vincent Kompany fehlte weiter wegen seiner Verletzung an der Leiste. Die Ägypter mussten auf Liverpools Torjäger Mohamed Salah verzichten, der nach seiner im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlittenen Schulterverletzung noch pausiert.

Belgien bestreitet am Montag seine Generalprobe gegen Costa Rica. Bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) treffen die Red Devils auf Panama, Tunesien und England. Ägypten bekommt es in der Vorrunde mit Gastgeber Russland, dem letzten deutschen Testgegner Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.

Panama verpatzt WM-Generalprobe

WM-Neuling Panama hat seinen letzten Test vor dem Turnierstart in Russland verloren. Die Lateinamerikaner unterlagen Norwegen am Mittwochabend in Oslo mit 0:1 (0:1). Joshua King erzielte in der 4. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. Das Team von Trainer Lars Lagerbäck ist nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Wie schon beim 0:0 gegen Nordirland am 30. Mai blieb Panama ohne eigenes Tor. Die Mannschaft des kolumbianischen Coachs Hernán Dario Gómez trifft bei der WM in der Gruppe G auf Belgien, Tunesien und England.

Groß verlängert in Brighton

Pascal Groß stieg bei Brighton & Hove Albion auf Anhieb zum Topscorer auf

Foto: Mike Hewitt / Getty Images

Der deutsche Profi Pascal Groß hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Das gab der englische Erstligist am Mittwoch bekannt. Der ursprüngliche Kontrakt war bis 2021 datiert.

"Wir sind sehr froh, dass Pascal einen neuen Vertrag mit dem Club unterzeichnet hat. Er hatte eine tolle erste Saison mit uns in der Premier League, und wir sind sehr froh über den Einfluss, den er auf unser Spiel hat", sagte Teammanager Chris Hughton.

Groß war 2017 vom damaligen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in den englischen Süden gewechselt. In seiner ersten Saison für Brighton kam der 26-Jährige in allen 38 Ligaspielen zum Einsatz. Dabei erzielte der Mittelfeldspieler sieben Tore, acht weitere bereitete er vor. Keiner seiner Mitspieler war an mehr Treffern beteiligt gewesen.

Videobeweis verhinderte 64 Fehler

Der DFB und die DFL haben nach der Premieren-Saison des umstrittenen Videoassistenten in der Bundesliga ein positives Fazit gezogen. Die Verbände sehen aber auch noch Optimierungsbedarf. So müssen die Akzeptanz des neuen Hilfsmittels und die Transparenz für die Fans in den Stadien verbessert werden, schreiben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) einer gemeinsamen Mitteilung.

Nach der Testphase wird der Videobeweis ab der kommenden Saison offiziell in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz kommen. In der 2. Bundesliga werde der Assistent "offline" getestet, also ohne Auswirkungen auf den Spielbetrieb.

Durch den Videoassistenten seien in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit 64 Fehlentscheidungen verhindert worden. "Das ist ein sehr guter Wert", wird Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich zitiert. Es habe jedoch auch einige Situationen gegeben, "in denen am Ende trotz des Videoassistenten nicht die korrekte Entscheidung stand. Daran werden wir weiter arbeiten."

In den 306 Erstligapartien 2017/18 wurden insgesamt 1870 Situationen vom Videoassistenten überprüft. Bei 1321 Szenen fand keine Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent statt. 461 Situationen führten zu einem verbalen Austausch und der Bestätigung der jeweiligen Entscheidung des Unparteiischen. Bei 88 Eingriffen empfahl der Videoassistent eine Entscheidungsumkehr. Durch diese 88 Eingriffe seien die 64 Fehlentscheidungen verhindert worden – in 13 Fällen blieben die Schiedsrichter bei ihrer Entscheidung, hinzu kamen elf fehlerhafte Eingriffe der Videoassistenten. Wenn der Videoassistent eingriff, nahm dies im Schnitt 57 Sekunden in Anspruch.

Schweden bangt um Rohdén

Marcus Rohdén (r.) wird am verletzten Fuß behandelt

Foto: Andreas L Eriksson / dpa

Der zweite deutsche Gruppengegner Schweden hat vor der WM-Generalprobe einige angeschlagene Spieler im Kader. Offensivmann Marcus Rohdén musste am Mittwoch das Training vorzeitig abbrechen. Er war bei einer Übungsform von Manchester Uniteds Verteidiger Victor Lindelöf am Fuß getroffen worden und musste neben dem Platz behandelt werden. Allzu schlimm scheint die Blessur aber nicht zu sein. "Etwas Eis und dann geht's morgen sicher wieder", sagte Rohdéns Teamkollege Ola Toivonen laut der Zeitung "Aftonbladet". Auch Filip Helander wurde im Training am Fuß getroffen.

Bereits vergangene Woche musste Angreifer John Guidetti von Deportivo Alavés das Training nach einem Zusammenprall bei der gleichen Übung vorzeitig abbrechen. Bis zum letzten Testspiel gegen Peru am Sonnabend holte Nationaltrainer Janne Andersson deswegen Ken Sema ins Aufgebot, der für die WM in Russland nicht nominiert ist. Schweden trifft am 23. Juni in Sotschi auf Deutschland.

( SID/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.