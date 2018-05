Wagner kritisiert Löw und tritt aus dem Nationalteam zurück

Wagner tritt aus Nationalmannschaft zurück

Sandro Wagner (30) hat nach seiner Nicht-Nominierung für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) das Kapitel Fußball-Nationalmannschaft für beendet erklärt und das Trainerteam um Bundestrainer Joachim Löw ins Visier genommen. "Ich trete hiermit sofort aus der Nationalmannschaft zurück", sagte der Stürmer von Rekordmeister Bayern München der "Bild"-Zeitung: "Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse."

Wagner debütierte erst im vergangenen Juni, in acht A-Länderspielen erzielte er fünf Tore. "Meinen Jungs wünsche ich nur das Beste in Russland und hoffe, dass sie als Weltmeister zurückkommen", führte Wagner aus, der 2017 mit der DFB-Auswahl in Russland den Confed-Cup gewann.

Er würde allerdings "lügen, wenn ich sage, dass ich nicht enttäuscht bin. Die WM wäre eine tolle Sache gewesen", führte der gebürtige Münchner aus: "Ernst nehmen kann ich das natürlich nicht, aber wie ich schon oft gesagt habe, gibt es weitaus wichtigere Dinge im Leben außer Fußball", erklärte Wagner.

Für den Angriff hatte Bundestrainer Joachim Löw neben dem gesetzten Leipziger Timo Werner und dem erfahrenen Mario Gomez (VfB Stuttgart) überraschend auch den Freiburger Nils Petersen (29/kein A-Länderspiel) für den vorläufigen, 27-köpfigen Kader nominiert.

Wagner hatte als Bayern-Joker seit dem Winter neun Tore erzielt. Erst im Winter war er von 1899 Hoffenheim zu seinem Jugendclub zurückgekehrt, bei dem er in der Saison 2007/08 seine Profikarriere begonnen hatte.

Der frühere Europameister Matthias Sammer hat sich überrascht über Wagners Nicht-Nominierung gezeigt. "Er hat auf dem Spielfeld für seine Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft. Gleichzeitig ist er so etwas wie eine Art – positiv für ihn gemeint – 'Hass-Spieler' für die Gegner", sagte Sammer im Eurosport-Interview: "Solche Typen sterben aus."

Er sei ein Fan von Bayern-Stürmer Wagner, so Sammer: "Er hat eine Meinung und hatte ja seine Tore auch gemacht." Trotzdem verstehe er auch die Nominierung von Freiburg-Stürmer Nils Petersen durch Bundestrainer Joachim Löw: "Petersen verkörpert Mentalität, Kampf, Leidenschaft, Klasse. Tiefer analysiert macht das jetzt auch wieder Sinn."

"Kicker": Favre erhält beim BVB Zweijahresvertrag

Borussia Dortmund hat sich einem Medienbericht zufolge mit dem als neuem Trainer gehandelten Lucien Favre auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt. Die offizielle Bestätigung der Personalie solle erst erfolgen, wenn in Frankreich die Saison zu Ende ist, schreibt der "Kicker" (Donnerstag). Favre coacht zurzeit noch den französischen Erstligisten OGC Nizza, am Sonnabend steht das letzte Saisonspiel bei Olympique Lyon an.

Der 60-Jährige wird beim BVB seit Wochen als Nachfolger des scheidenden Peter Stöger gehandelt. Nach "Kicker"-Angaben zahlt der Bundesligaclub eine Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro an Nizza, um Favre aus dem noch bis 2019 laufenden Vertrag herauszukaufen.

Favre selbst hatte sich zuletzt zurückhaltend zu seinem angeblich bevorstehenden Engagement in Dortmund geäußert. "Das sind nur Gerüchte und Spekulationen. Ich kümmere mich nur um mein Team hier", sagte er der "Sport-Bild" mit Blick auf seine Aufgabe in Nizza. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte am Mittwoch bei Sport1 gesagt: "Wir wissen, wen wir wollen und wissen auch, wen wir bekommen. Und das nicht erst seit gestern."

Darmstadt plant nicht mehr mit Großkreutz

Der tiefe Fall von Weltmeister Kevin Großkreutz geht weiter. Laut der "Bild"-Zeitung soll der 29-Jährige den Zweitligisten Darmstadt 98 trotz eines Vertrages bis 2019 verlassen. Schon in der Endphase des zurückliegenden Abstiegskampfes spielte Großkreutz, der erst vor der abgelaufenen Saison bei den Lilien angeheuert hatte, keine Rolle mehr bei Trainer Dirk Schuster.

