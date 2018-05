Neuer Trainer beim BVB? Jetzt äußert sich Kandidat Favre

Favre hält sich über BVB bedeckt

Lucien Favre kennt die Bundesliga. Er gilt als Favorit auf die Stöger-Nachfolge

Trainer Lucien Favre hat sich zurückhaltend zu seinem angeblich bevorstehenden Engagement bei Borussia Dortmund geäußert. "Das sind nur Gerüchte und Spekulationen. Ich kümmere mich nur um mein Team hier", sagte er der "Sport Bild". Der Coach des französischen Erstligisten OGC Nizza wird seit Wochen als Nachfolger von Peter Stöger beim BVB gehandelt.

Korkut soll verlängern

Stuttgart plant anscheinend langfristig mit Trainer Tayfun Korkut. Der 44-Jährige soll nach Informationen der "Sport Bild" seinen bis 2019 laufenden Vertrag in der Sommerpause vorzeitig verlängern. "Wir sind in einem sehr sauberen, sachlichen und vernünftigen Dialog", sagte Sportvorstand Michael Reschke. Es könnten "alle sehr zufrieden sein. Tayfun damit, dass wir ihm das Vertrauen geschenkt haben. Und wir sind überragend zufrieden, wie er uns das Vertrauen zurückgezahlt hat. Er hat als Trainer eine Top-Leistung gebracht, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist Wahnsinn", so Reschke.

Arteta Favorit auf Wenger-Nachfolge

Mikel Arteta gilt als Favorit auf die Nachfolge von Teammanager Arsene Wenger beim FC Arsenal. Der frühere Gunners-Kapitän, derzeit Assistent von Trainer Pep Guardiola beim Meister Manchester City, befindet sich englischen Medien zufolge in aussichtsreichen Gesprächen mit seinem ehemaligen Club. Arteta würde namhafte Konkurrenz wie etwa Massimiliano Allegri (Juventus Turin) ausstechen. Der 36-Jährige spielte von 2011 bis 2016 bei Arsenal. Seit seinem Karriereende vor zwei Jahren gehört er dem City-Trainerstab an. Guardiola hat bereits angedeutet, dass er seinem Assistenten keine Steine in den Weg legen würde.

Dost von vermummten Angreifern verletzt

Stürmer Bas Dost von Sporting Lissabon ist offensichtlich von Vermummten auf dem Vereins-Trainingsgelände am Kopf verletzt worden. Medienberichten zufolge haben 50 Maskierte am Dienstagnachmittag das Areal gestürmt. Sie hätten randaliert und sich aggressiv gegenüber Spielern, Trainern und Mitarbeitern verhalten, teilte der Club mit. Dabei erlitt der 28-jährige Niederländer, der vor dem Wechsel zu Sporting vor knapp zwei Jahren beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga gespielt hatte, wohl eine Verletzung am Kopf – im Internet kursierende Fotos zeigen ihn mit einer Wunde an der Stirn.

Bas Dost spielt seit zwei Jahren für Sporting Lissabon

In seiner Mitteilung verurteilte der Club den Angriff der Chaoten: "Sporting ist nicht das, Sporting kann das nicht sein. " Man werde alles dafür tun, um das Geschehene aufzuklären und Strafen für die Verantwortlichen einzufordern, hieß es weiter. Auch die portugiesische Liga verurteilte die Attacke: "Die Täter sind keine Fußball-Fans, sondern Kriminelle."

In der Nacht auf Mittwoch versammelten sich Anhänger des Clubs, um ein Zeichen gegen die Attacke zu setzen. Via Twitter teilte der Club Fotos der Aktion. Auf ihnen ist zu sehen, wie die Anhänger ein großes Bild von Dost in die Luft halten. Auf einem Banner stand mit Verweis auf die große Anhängerschaft des Clubs und die wenigen Chaoten: "50 sind nicht 3,5 Millionen." Auf einem anderem hieß es: "Gegen die Gewalt (...) für Sporting".

Am Wochenende hatte Sporting am letzten Liga-Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen Funchal kassiert und damit die Qualifikation für die Champions League verpasst. Kommenden Sonntag (20. Mai) trifft der Club im Pokalfinale auf Außenseiter CD Aves.

Just heard about the attack by the so called Sporting Lisbon fans wounded their own players including Dutch striker Bas Dost. #basdost pic.twitter.com/UpqHNuDPSi — Alistair Overeem (@Alistairovereem) May 15, 2018

Lahm kann sich Bayern-Rückkehr vorstellen

Für den langjährigen Kapitän Philipp Lahm bleibt eine Rückkehr zu Bayern München eine Option für die Zukunft. "Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe hoffentlich noch viel vor mir in meinem Leben. Ich habe aktuell interessante Aufgaben, aber wie gesagt: Ich bin erst 34, ich kann mir das natürlich vorstellen", sagte Lahm im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der gebürtige Münchner betätigt sich aktuell als DFB-Botschafter für die EM-Bewerbung 2024. Lahm hat seine Profi-Karriere vor einem Jahr beendet. Er war damals beim deutschen Rekordmeister für die Position des Sportchefs im Gespräch. Es kam aber nicht zu einer Einigung mit der Vereinsführung um Präsident Uli Hoeneß. Sportdirektor beim FC Bayern ist nun Hasan Salihamidzic.

Suárez führt Uruguays WM-Kader an

Stürmer-Star Luis Suárez soll die uruguayische Nationalmannschaft bei der WM in Russland anführen. Neben dem Angreifer vom FC Barcelona nominierte Trainer Oscar Tabárez am Dienstag unter anderen Torhüter Fernando Muslera, die Verteidiger Diego Godín und José María Giménez sowie den Mittelfeldspieler Lucas Torreira. Mit dem vorläufigen Kader von 26 Nominierten wagt der Nationalcoach keine Experimente und setzt vor allem auf erfahrene Spieler.

Bis zum 4. Juni muss Tabárez die endgültige Liste mit dem 23-köpfigen Kader einreichen. Uruguay spielt bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland in der Gruppe A mit den Gastgebern, Saudi-Arabien und Ägypten. In ihrem ersten Gruppenspiel wird "La Celeste" am 15. Juni auf die ägyptische Auswahl treffen.

