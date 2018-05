Spanische Presse: "Bayern in allen Belangen überlegen"

James sagt "sorry": Der FC Bayern scheitert im Halbfinale der Champions League an Real Madrid

Madrid. Nach dem knapp verpassten Champions-League-Endspiel konnten auch Lobeshymnen auf die große Moral und die Leistung die Profis des FC Bayern zunächst nicht aufrichten. Auch Trainer Jupp Heynckes rang nach seinem letzten Königsklassenspiel um Fassung. "Leider sind wir nicht im Endspiel. Das bedeutet für meine Spieler und für mich eine große Enttäuschung", sagte der 72-Jährige nach dem dramatischen 2:2 (1:1) im Halbfinalrückspiel bei Real Madrid, das nach dem 1:2 in München nicht zum Weiterkommen ausreichte. Heynckes lobte seine Mannschaft für die "großartige Moral" und "Fußball vom Feinsten", wie man ihn selten auf den Plätzen in Europa sehe.

Die spanischen Medien waren sich einig: Bayern war die überlegene Mannschaft, Real hatte Glück mit dem Schiedsrichter und in Keylor Navas den besseren Torwart.

Pressestimmen zum Spiel Real Madrid gegen Bayern München Marca (Spanien) "Holt euch den 13.! Die Meister leiden und widerstehen gegen ein bewundernswertes Bayern. Zwei Tore von Benzema und die Riesenparaden von Keylor waren entscheidend. Real stirbt nie. Leidend zogen die Weißen in ihr drittes Finale in Folge ein. Nach den Schlusspfiff musste sich das Bernabeu-Stadion zunächst mal von dem Schrecken erholen. Bayern zeigte einen außergewöhnlichen Glauben daran, das Wunder zu schaffen. Real behält weiter seine Residenz im Himmel." 1 von 4

AS (Spanien) "Ein Finale für einen Helden: Keylor. Nach drei Minuten hatte Real die Hälfte seiner Ersparnisse aufgebraucht. Kimmich reklamierte zu Recht einen Handelfmeter von Marcelo. Real wurde von seinem eigenen Nervenkostüm aufgefressen. Ulreich wurde zur tragischen Figur des Spiels. Heynckes tat Real einen Gefallen mit der Auswechslung von James, damit gingen bei Bayern die Lichter aus, und Real wurde die Tür nach Kiew geöffnet." 2 von 4

Sport (Spanien) "So, so, so qualifiziert sich Madrid. Ein nicht gepfiffener Elfmeter, ein Geschenk Bayerns. Real qualifiziert sich zum dritten Mal in Folge für das Champions League Finale dank der Schiedsrichterhilfen und mit viel Glück. Real widersteht dem Druck Bayerns und steht somit im Finale. Ulreich macht sich lächerlich bei Reals zweitem Tor. Zidanes Mannschaft spielte mit dem Feuer, Bayern war in allen Belangen überlegen. Keylor Navas' Hände bringen Real ins Finale von Kiew." 3 von 4

El Mundo Deportivo (Spanien) "Klarer Elfmeter von Marcelo, der nicht gepfiffen wurde. Epischer Patzer von Ulreich. Keylor Navas wurde zum Lebensretter. Bayern war sehr nah daran, die Weißen rauszuschmeißen. Bayern spielte im Dampfwalze-Modus. Fragwürdige Schiedsrichterleistung im Bernabeu-Stadion, unter denen Bayern leiden musste." 4 von 4

Beim Bankett im Teamhotel rühmte auch Karl-Heinz Rummenigge die mit enttäuschten Mienen zuhörenden Spieler in seiner Rede. "Wenn ich einen Hut aufhätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen", sagte der Vorstandschef unter dem Applaus der Edelfans.

Vor über 80.000 Zuschauern hatten am Dienstagabend die Tore von Joshua Kimmich und James Rodríguez nicht gereicht. Karim Benzema traf zweimal für Real. Die Schlüsselszene war im Nachhinein das selbst verschuldete Gegentor zum 1:2 direkt nach der Pause. Sven Ulreich patzte nach einem unnötigen Rückpass von Corentin Tolisso. Heynckes musste dem Manuel-Neuer-Vertreter einen "Blackout" ankreiden.

Zu viele Fehler

"Wir machen einfach zu viele deutliche individuelle Fehler", sagte Kapitän Thomas Müller. Es liege aber nicht an etwas Grundsätzlichem, dass es seit Jahren nicht ganz reiche in Europa. "Die Enttäuschung ist riesig, da muss man nicht drumherum reden. Wir waren verdammt nah dran, ins Finale einzuziehen", sagte Teamkollege Mats Hummels.

"Wir sind alle ein Stück traurig, weil es heute einfach möglich war, das große Real in den Abgrund zu stoßen", haderte auch Rummenigge. "Wir haben heute Abend das beste Spiel in der Champions League gesehen, das ich in den letzten fünf Jahren mit Bayern München erlebt habe", erklärte der 62-Jährige aber auch. "Ich glaube, nicht nur Bayern, sondern Deutschland und die ganze Fußballwelt wird unserer Mannschaft und unserem Cheftrainer Jupp Heynckes mit seinem Gespann höchsten Respekt und höchstes Lob zollen."

Heynckes machte auch das Fehlen mehrerer verletzter Leistungsträger sowie die in beiden Halbfinalspielen mangelhafte Chancenverwertung mitverantwortlich für das erneute Bayern-Scheitern gegen eine spanische Mannschaft kurz vor dem Endspiel. Trotzdem habe er den Spielern in der Umkleidekabine gesagt: "Ich habe den FC Bayern in der Verfassung, in der Form schon viele Jahre nicht mehr gesehen."

Rummenigge gibt neues Ziel aus

Für ihn selbst war es das letzte internationale Spiel. "Natürlich ist das jetzt eine Situation, wo ich weiß, es ist endgültig, dass ich nie mehr auf die Trainerbank zurückkehre bei einem Champions-League- Spiel. Und ich finde, das ist auch gut so", sagte Heynckes, der im vergangenen Oktober nach der Trennung von Carlo Ancelotti noch einmal zum FC Bayern zurückgekehrt war: "Ich denke, nicht viele gehen mit 72 Jahren noch solche Abenteuer ein."

Rummenigge richtete den Blick aber auch schon wieder nach vorne auf das letzte Saisonspiel am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt: "Jupp hat sich eben in der Kabine bei den Spielern bedankt. Das war sehr emotional. Und er hat dann noch etwas Wichtiges gesagt: Wir haben zwar nicht das Champions-League-Finale erreicht, aber wir haben noch ein Finale im DFB-Pokal in knapp zweieinhalb Wochen in Berlin. Und ich glaube, es ist jetzt in unserer Verantwortung und das Ziel, dass wir zumindest das Double gewinnen und mit diesem Halbfinale heute eine Saison abrunden, die ihresgleichen sucht."

Bayern macht Kasse

Immerhin: Der FC Bayern kann trotz des verpassten Endspiels auf eine finanziell lukrative Saison in der Königsklasse zurückblicken. Der Rekordmeister spielte allein an Uefa-Prämien 40,2 Millionen Euro ein. Im Falle einer Endspielteilnahme am 26. Mai in Kiew hätten die Münchner mindestens weitere elf Millionen kassiert, bei einem Titelgewinn sogar 15,5 Millionen Euro.

Zu den 40,2 Millionen Euro an Prämien durch die Europäische Fußball-Union kommen noch die variablen Einnahmen aus dem Uefa-Marktpool von etwa 30 Millionen sowie die Zuschauereinnahmen aus insgesamt sechs Bayern-Heimspielen.

Die Uefa schüttet in dieser Spielzeit mehr als eine Milliarde Euro an die Königsklassen-Teilnehmer aus. Die Prämien ergeben einen festen Betrag von 761,9 Millionen Euro. Hinzu kommen etwas mehr als 500 Millionen Euro an variablen Zahlungen aus dem Marktpool.

Topquote fürs ZDF

Dem ZDF bescherte das Spiel die höchste Einschaltquote in der Champions League seit dem Mai 2015 beschert. Im Schnitt 13,12 Millionen Zuschauer schalteten am Dienstag von 20.45 Uhr an ein. Der Marktanteil betrug 38,3 Prozent. Vor drei Jahren wurden beim Halbfinalhinspiel der Bayern beim FC Barcelona 13,46 Millionen Zuschauer gemessen.

( dpa )

