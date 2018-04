Kölns Abstieg besiegelt – Gnabry verpasst WM-Teilnahme

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 0:1

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rheinländer verloren am Sonnabendabend in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0:1 (0:0). VfB-Kapitän Christian Gentner (67. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Stuttgarter, die in der Tabelle auf Rang acht vorrückten und bei noch zwei verbleibenden Spieltagen von der Qualifikation für die Europa League träumen können.

Leverkusen ist nach der zweiten Liganiederlage in Folge mit einem Punkt Rückstand auf 1899 Hoffenheim Fünfter der Bundesliga-Tabelle. Stuttgarts Schlussmann Ron-Robert Zieler wehrte in der 17. Minute einen Handelfmeter des Argentiniers Lucas Alario ab.

SC Freiburg – 1. FC Köln 3:2

Der sechste Abstieg des 1. FC Köln ist seit Sonnabend perfekt: Am 32. Spieltag verloren die Geißböcke im Kellerduell beim SC Freiburg mit 2:3 (0:1), damit verspielten die Rheinländer die letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Nils Petersen (14./52.) erzielte die Tore für die Breisgauer und erhöhte sein Saisontrefferkonto auf 15. Leonardo Bittencourt (82./87.) gelang noch der zwischenzeitliche Ausgleich. Nicolas Höfler (90.+2) sicherte den Freiburgern einen wichtigen Dreier. Kölns Torwart Timo Horn hatte noch einen Foulelfmeter von Christian Günter (23.) pariert.

VfL Wolfsburg – Hamburger SV 1:3

Neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfte der Hamburger SV. Der Tabellenvorletzte gewann das Nordduell beim VfL Wolfsburg mit 3:1 (2:0), womit der Bundesliga-Dino bis auf zwei Punkte an die Wölfe heranrückte.

Bobby Wood (43., Foulelfmeter) und Lewis Holtby (45.+1) trafen in der ersten Hälfte für die Hamburger. Josip Brekalo (78.) schaffte per Freistoß den 1:2-Anschlusstreffer, Luca Waldschmidt (90.+3) nach einem verschossenen Foulelfmeter von Teamkollege Filip Kostic traf zum 3:1 für den HSV. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Bayern München – Eintracht Frankfurt 4:1

Meister Bayern München gewann vor dem Rückspiel in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) bei Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac mit 4:1 (1:0). Trainer Jupp Heynckes hatte etliche Stammspieler für das Duell gegen die Königlichen geschont.

Niklas Dorsch (43.) brachte den FC Bayern in Führung, Sandro Wagner (76.) sorgte für das 2:0, Sebastien Haller (79.) gelang noch das Anschlusstor. Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.) sorgten für den Endstand. Die Bayern-Startelf hatte ein Durchschnittsalter von gut 24 Jahren.

Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach 1:1

Im Westduell trennten sich Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1). Raffael (32.) hatte die Fohlen in Führung geschossen, Daniel Caligiuri (45.+3, Handelfmeter) gelang der Ausgleichstreffer. Schalkes Nabil Bentaleb hatte nach einer Tätlichkeit nach Videobeweis (12.) die Rote Karte gesehen.

Für Gladbachs Nationalspieler Lars Stindl ist die Saison wohl vorzeitig beendet. Der Kapitän zog sich wahrscheinlich eine Bänderverletzung zu. Die genaue Diagnose steht noch aus, die ersten Untersuchungen deuten jedoch auf eine längere Pause hin. Damit könnte auch Stindls WM-Teilnahme auf dem Spiel stehen.

Hertha BSC – FC Augsburg 2:2

Hertha BSC und der FC Augsburg trennten sich 2:2 (0:1). Der frühere HSV-Profi Michael Gregoritsch mit seinem 13. Saisontor (32.) und der Venezolaner Sergio Cordova (61.) markierten die Tore für die Schwaben. Vedad Ibisevic (84., Foulelfmeter) und Davie Selke (87.) sorgten für den Ausgleich für die Berliner. Augsburgs Marcel Heller (90.) sah die Rote Karte.

1899 Hoffenheim – Hannover 96 3:1

Durch einen Dreierpack von Andrej Kramaric (16./50./86.) hatte 1899 Hoffenheim am Freitagabend 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 gewonnen. Kenan Karaman (24.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Der Sieg wurde allerdings von den Kraichgauern teuer erkauft. Für die Leistungsträger Serge Gnabry (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) und Kerem Demirbay (Kapseleinriss im Sprunggelenk) ist die Saison vor dem Endspurt vorbei. Für Gnabry ist damit der WM-Zug abgefahren, Demirbay hatte ohnehin kaum noch Chancen auf die Endrunde.

( SID/HA )

