Ajax Amsterdam feuert deutschen Nationalspieler

Favre vor Rückkehr in die Bundesliga

Der frühere Bundesliga-Coach Lucien Favre steht nach einem Bericht des Fachblatts "France Football" vor einem Weggang vom OGC Nizza und könnte frei werden für Trainerjobs in Deutschland. Wie das Magazin am Dienstag auf seiner Homepage schrieb, gehe man bei dem französischen Erstligisten nach internen Gesprächen von der Auflösung des noch bis 2019 laufenden Vertrages aus. Für eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro könnte der Schweizer Nizza verlassen. "France Football" schreibt von einer "freundschaftlichen Trennung".

Der Ex-Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach wird als Kandidat etwa beim FC Bayern und Borussia Dortmund gehandelt. Im vergangenen Sommer war der inzwischen 60-Jährige ein Wunschkandidat beim BVB, durfte Nizza nach Tabellenplatz drei dann aber nicht verlassen. In diesem Jahr führte er die Südfranzosen bis in die Zwischenrunde der Europa League, in der Liga ist Nizza Achter.

Neuer kann wieder joggen

Nationaltorwart Manuel Neuer hat erstmals nach seinem Mittelfußbruch im Herbst 2017 wieder eine Laufeinheit auf dem Rasen absolviert. Der Weltmeister joggte am Dienstag zweimal zehn Minuten auf dem Trainingsgelände seines FC Bayern, wie die Münchner bekanntgaben. An seinem 32. Geburtstag stellte Neuer ein kurzes Video auf Facebook online, in dem er den Daumen hob und zu dem er schrieb: "Wunderbar! Das erste Mal raus..."

Neuer, der sich im September zum dritten Mal den Mittelfuß gebrochen hatte, hofft auf ein Comeback noch in dieser Saison und eine Teilnahme an der WM in Russland. In der vorigen Woche hatte der Keeper in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage angekündigt, nichts überstürzen zu wollen. "Jetzt muss man besonders vorsichtig sein. Es ist wirklich wichtig, dass dem Fuß nichts mehr passiert. Sonst könnte es wirklich um die Karriere gehen", sagte Neuer. Er sei aber "sehr zuversichtlich", wieder spielen zu können und "zur alten Stärke" zurückzufinden.

Die ersten Länderspiele des Jahres verpasste Neuer bereits, die WM beginnt am 14. Juni. Bundestrainer Joachim Löw sagte zuletzt, dass der Bayern-Profi "absolut im Fahrplan" sei. Ein konkretes Datum als Comeback-Ziel nannte der Spieler selbst nicht.

Ajax suspendiert Younes

Amin Younes gewann im vergangenen Sommer mit Deutschland den Confederations Cup

Foto: Michael Sohn / dpa

Der niederländische Topclub Ajax Amsterdam hat Nationalspieler Amin Younes weiter suspendiert. Für den Rest der Saison werde der 24 Jahre alte Offensivspieler nicht mehr zum Einsatz kommen, teilte der Club mit. Der frühere Mönchengladbacher Younes hatte bei einem Ligaspiel Mitte März gegen den SC Heerenveen seine Einwechslung in der Schlussphase verweigert. Danach wurde er zunächst für zwei Wochen aus dem Ajax-Kader gestrichen.

Jetzt soll der Confed-Cup-Sieger auch bis zum Saisonende nur noch mit der zweiten Mannschaft trainieren. Nach der Spielzeit endet der Vertrag des Angreifers mit Ajax. Im Winter hatte Younes dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum SSC Neapel gestanden, sich dann aber für einen Verbleib in Amsterdam entschieden.

Uefa lockert Europacup-Regeln für Wintertransfers ...

Die Europäische Fußball-Union Uefa hat die Regeln für Einsätze von Winterzugängen in der Champions League und der Europa League gelockert. Von der kommenden Saison an können drei Spieler uneingeschränkt auflaufen, auch wenn sie vor der Winterpause für ihr jeweiliges Ex-Team bereits in einem der Wettbewerbe gemeldet waren.

Bislang war es nur möglich, einen Spieler für Europacup-Einsätze nachzumelden, der schon in der Hinrunde für ein anderes Team in der Champions League oder Europa League spielberechtigt war. In diesem Jahr musste deshalb beispielsweise Borussia Dortmund entscheiden, ob es Verteidiger Manuel Akanji oder Stürmer Michy Batshuayi nachmelden wollte. Beide waren im Winter verpflichtet worden und hatten jeweils in der Hinrunde für ihre Ex-Clubs in der Champions League gespielt.

... und erlaubt vierte Einwechslung

In den K.-o.-Spielen der Champions League und der Europa League dürfen die Teams ab der kommenden Saison im Falle einer Verlängerung eine vierte Auswechslung vornehmen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt. Dazu dürfen bei den Endspielen der europäischen Clubwettwettbewerbe sowie im Supercup künftig 23 statt 18 Spieler zum Kader gehören.

Das International Football Association Board (IFAB) hatte die vierte Auswechslung Anfang März offiziell in die Fußballregeln aufgenommen. Vorausgegangen war der Entscheidung, die auch für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gilt, eine zweijährige Testphase in mehr als einem Dutzend Wettbewerben. Seit Ende 2016 gilt die Regelung beispielsweise bereits im DFB-Pokal.

Demirbay meldet sich zurück

Nach 52 Tagen Verletzungspause hat Nationalspieler Kerem Demirbay bei seinem Verein 1899 Hoffenheim wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. "Das fühlt sich richtig gut an", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag. "Nach vier Wochen Reha-Training ist es schön, mich endlich wieder auf dem Platz bewegen zu können. Natürlich stehe ich noch ganz am Anfang, aber ich bin sehr zufrieden, wie es läuft."

Demirbay hatte sich am 3. Februar während des Bundesliga-Spiels gegen Hertha BSC (1:1) einen Syndesmose-Anriss im rechten Sprunggelenk zugezogen.

Junge Trainer – Hamann widerspricht Scholl

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat seinem einstigen Mitspieler Mehmet Scholl in der Bewertung von jungen Trainern widersprochen. "Es ist gut, dass die jungen Leute da sind, weil sie den Fußball im Moment besser machen", sagte Hamann im Interview des "Weser-Kuriers".

Scholl hatte die sogenannten Laptop-Trainer kritisiert ("Sie sind nicht wirklich an den Menschen und den Fußballern interessiert"), bei denen der individuelle Spieler zu kurz käme.

Hamann hingegen lobt vor allen Werder Bremens Florian Kohfeldt, den er neben Hoffenheims Julian Nagelsmann für den besten jungen Coach derzeit halte. "Ich habe das Gefühl, dass da etwas am Wachsen ist", sagte der 44-Jährige. "Seitdem Kohfeldt da ist, gehen die Leute in Bremen aus dem Stadion nach Hause und sagen: Das ist unsere Mannschaft. Das in der kurzen Zeit zu schaffen, ist eine Leistung."

Darmstadt trauert um Grimm

Zweitligist SV Darmstadt 98 trauert um seinen Ehrenpräsidenten Walter Grimm. Wie die Südhessen am Dienstag mitteilten, sei Grimm bereits am vergangenen Freitag nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren verstorben.

Der Schulbuchverleger war von 1991 bis 2005 mit einer kurzen Unterbrechung Präsident der Darmstädter. 2002 hatte sich Grimm zwar zurückgezogen, er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. 2003 übernahm er nach dem Rücktritt seines Nachfolgers Karl-Wilhelm Giersberg das Amt des Präsidenten aber erneut.

Köln bangt um Bittencourt

Leonardo Bittencourt ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt und hat am Dienstag auf das Training mit der Mannschaft des Bundesliga-Tabellenvorletzten 1. FC Köln verzichten müssen. Das teilte der Verein auf seinem Twitterkanal mit. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler habe am Vormittag einen Arzt aufgesucht.

Man müsse jetzt von Tag zu Tag schauen, ob Bittencourt dem Team von Chefcoach Stefan Ruthenbeck im Bundesligaspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim zur Verfügung stehen kann, sagte eine FC-Sprecherin.

Elber kritisiert Mertesacker-Aussagen

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Giovane Elber hat kein Verständnis für die Aussagen von Weltmeister Per Mertesacker über den hohen Druck im Profi-Fußball. "Per hat sich da ein Eigentor geschossen, glaube ich. Natürlich haben auch Fußballer Druck, aber mein Gott: Per ist Millionär. Keiner zwingt ihn dazu, Fußball zu spielen", sagte Elber im "Sportbuzzer"-Interview.

Der frühere Nationalspieler Mertesacker hatte im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter anderem über seine Versagensängste während der WM 2006 gesprochen. Die Privilegien seien ihm bewusst, aber "irgendwann realisierst du, dass alles eine Belastung ist, körperlich und mental. Dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn du verletzt bist", sagte Mertesacker.

Elber kann diese Aussagen nicht nachvollziehen. "Per ist ein richtig guter Kerl, aber wirklich Druck hat ein Mensch, der jeden Tag gegen sieben Uhr aufstehen muss, für 500 Euro im Monat arbeitet und trotzdem nicht weiß, ob er am Monatsende die Stromrechnung zahlen kann", sagte der Brasilianer.

Verwirrung um australischen WM-Boykott

Die australische Außenministerin Julie Bishop hat mit Aussagen zu einem möglichen Boykott der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) für Verwirrung gesorgt. "Es gibt eine Reihe von weiteren Maßnahmen, die getätigt werden können. Die WM ist eine davon", sagte Bishop am Dienstag, nachdem das Land in Folge des Skandals um den Anschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten zwei russische Diplomaten ausgewiesen hatte.

Wenig später stellte Bishop beim Kurznachrichtendienst Twitter klar, dass sie damit nicht gemeint habe, dass Australien einen Boykott der WM in Erwägung ziehe. "Das ist falsch", schrieb sie. Australien spielt in der Gruppe C gegen Frankreich, Dänemark und Peru.

"Der australische Fußball-Verband respektiert die Verantwortung der Regierung in Bezug auf diplomatische und internationale Beziehungen", teilte die FFA laut Fox Sports mit. Man habe eine "Klarstellung" zu den Äußerungen der Ministerin erfragt: "Stand jetzt werden alle qualifizierten Teams, inklusive England, an der WM teilnehmen. Das bleibt auch unsere Intention."

Nach brutalem Foul: Sportgericht verhängt kuriose Sperre

Der brasilianische Profi Rildo wurde nach einem brutalen Foul am Montag vom regionalen Sportgerichtshof (TJD) in Rio de Janeiro mindestens für die Zeit gesperrt, die sein Gegenspieler João Paulo nach einem Bruch des Schien- und Wadenbeins im rechten Bein für die Rückkehr ins Training braucht. Maximal gilt der Bann gegen den Stürmer von Vasco da Gama jedoch für 180 Tage. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden.

Rildo hatte am 18. März im Stadtderby gegen Botafogo FR nach nur zwei Minuten mit gestrecktem Bein in Höhe des Mittelkreises einen Klärungsversuch von João Paulo überhart unterbunden. Der Vasco-Spieler bekam dafür vom Schiedsrichter auf dem Platz jedoch nur die Gelbe Karte. Von den schockierenden TV-Bildern beeindruckt, sah der TJD Rildo auch wegen zweier "Aussetzer" in der Vergangenheit als Wiederholungstäter und statuierte deshalb ein Exempel.

Böse Schlappe für Ronaldo mit Portugal

Europameister Portugal hat knapp zwölf Wochen vor der Weltmeisterschaft in Russland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor am Montagabend ein Testspiel in Genf gegen die nicht für die WM qualifizierten Niederländer 0:3 (0:3).

Bereits bis zur Halbzeitpause hatte das Team von Trainer Fernando Santos drei Gegentore kassiert. Für die stark aufspielenden Niederlande trafen Memphis Depay (11. Minute), Ryan Babel (32.) und Virgil van Dijk (45.+2) vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang sah Portugals Defensivspieler João Cancelo die Gelb-Rote Karte (61.).

Für Bondscoach Ronald Koeman war es der erste Sieg mit dem Oranje-Team, das am Freitag noch 0:1 gegen England verloren hatte. Portugal hatte hingegen in seiner ersten Testpartie des Länderspielfensters mit 2:1 gegen Ägypten gewonnen.

( dpa/SID )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.