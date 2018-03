Klopp verliert Schlüsselspiel mit Liverpool bei ManUnited

Klopp verliert bei ManUnited

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool eine schmerzhafte Niederlage gegen den Erzrivalen erlitten. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers verlor das Prestigeduell beim Tabellennachbarn Manchester United am Samstag 1:2 (0:2), beide Tore für ManUnited erzielte Nationalstürmer Marcus Rashford (14./24.).

Im Rennen um den zweiten Platz der englischen Premier League fielen die Reds dadurch am 30. Spieltag zurück (60:65 Punkte) – beide Teams liegen weit hinter Dominator Manchester City (78) mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola.

Klopp schrie sich an der Seitenlinie wie gewohnt die Kehle aus dem Hals

Rashfords Doppelschlag war für Liverpool im Old Trafford ein Schock. United hatte das Spiel aggressiv und effizient voll im Griff, konzentrierte sich allerdings in der zweiten Halbzeit auf die Defensive und brachte die Gastgeber selbst ins Spiel zurück. Abwehrspieler Eric Bailly (66.) unterlief ein kurioses Eigentor mit der Hacke, bei dem sich der Unglücksrabe auch noch verletzte.

Profivertrag für Bremens Luca Plogmann

Werder Bremen hat einen weiteren Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Nach Angaben des Clubs erhält Torhüter Luca Plogmann bei den Norddeutschen einen Kontrakt für das Bundesliga-Team. "Luca gehört deutschlandweit zu den besten Torhütern seines Jahrgangs. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. Am Freitag hatte bereits Abwehrspieler Julian Rieckmann seinen ersten Profivertrag bei den Grün-Weißen unterschrieben.

Mertesacker beklagt Druck auf Profis

Weltmeister Per Mertesacker hat den enormen Druck auf die Fußball-Profis kritisiert und am eigenen Beispiel beschrieben. Dem Magazin "Spiegel" berichtete der 33 Jahre alte Abwehrspieler vom FC Arsenal, sein Körper habe auf die hohe Erwartungshaltung vor jedem Spiel mit Brechreiz und Durchfall reagiert. "Als sei das, was dann kommt, symbolisch gesprochen, einfach nur zum Kotzen", sagte Mertesacker, der seine Karriere nach dieser Saison beendet und beim FC Arsenal in London die Leitung der Nachwuchsakademie übernimmt.

Per Mertesacker, der seine Karriere nach dieser Saison beendet und beim FC Arsenal in London die Leitung der Nachwuchsakademie übernimmt

Der 104-malige Nationalspieler erklärte, man lerne im Fußballgeschäft schnell, "dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber". In einem Diktat aus Training und Spielen würden die Spieler nur auf ihre Performance reduziert. Verletzungen seien für ihn kein Drama gewesen, sondern der einzige Weg für eine legitimierte Auszeit. Sein Körper sei nicht bereit für eine weitere Anstrengung gewesen.

Polizei leitet Strafverfahren wegen Pyro-Feuerwerk ein

Nach dem Pyro-Feuerwerk von Fans des FC Schalke 04 im Spiel beim FSV Mainz 05 (1:0) hat die Polizei Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Bei den Vorkommnissen am Freitagabend habe es mehrere Verletzte gegeben, teilte die Polizei mit. Demnach meldeten sich neun Personen mit Augenreizungen und leichten Verbrennungen beim Sanitätsdienst, konnten nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden.

Pyro-Feuerwerk von Fans des FC Schalke 04

Vor und während der Partie, die erst mit sechsminütiger Verspätung angepfiffen werden konnte, waren im Gästefanblock immer wieder bengalische Feuer und Rauchtöpfe gezündet worden. Die Polizei hielt die Vorgänge auf Video fest und will nun die Täter ermitteln. "Wir wissen alle, dass wir eine saftige Strafe bekommen. Die Fans haben ein klein wenig übertrieben", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zu den Vorkommnissen. "Man hat mir gesagt, dass so etwas einmal in der Saison passiert. Ich hoffe, dass es damit erledigt ist. Auch wenn das bei uns keiner gutheißt."

Podolski verpasst mit Kobe knapp ersten Saisonsieg

Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe knapp den ersten Saisonsieg in der japanischen Liga verpasst. Beim 1:1 (1:0) bei Vegalta Sendai führte Podolskis Team am Sonnabend nach dem Führungstor von Masatoshi Mihara (27.) bis zur 86. Minute. Dann gelang den Gastgebern noch der Ausgleich durch Naoki Ishihara, anschließend wurde Podolski ausgewechselt. Kobe hat nach drei Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto, für Sendai war es der erste Punktverlust nach zuvor zwei Siegen.

