Leipzig erobert das Geisterhaus von Neapel im Sturm

Neapel. DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und Vizemeister RB Leipzig sind nach ihren Kurzauftritten in der Champions-League eine Etage tiefer erfolgreich in die Europa League gestartet. Der BVB setzte sich im Hinspiel der Zwischenrunde dank einer furiosen Schlussphase 3:2 (1:0) gegen Atalanta Bergamo durch, Leipzig gewann hochverdient 3:1 (0:0) beim italienischen Tabellenführer SSC Neapel.

Die letzten beiden Bundesliga-Vertreter in diesem Wettbewerb können in den Rückspielen am kommenden Donnerstag den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Für die deutschen Teams geht es in diesen Duellen auch um die Fünfjahreswertung der UEFA. Dort war Deutschland zuletzt als Vierter gegenüber dem Dritten Italien ins Hintertreffen geraten.