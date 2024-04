Hamburg. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und der Europameister von 1980 empfangen auf Kampnagel mehr als 1000 Freiwillige.

Andy Grote schaute in die Gesichter von 1100 glücklichen Menschen. „Das ist ein ziemlich cooler Anblick von hier oben“, sagte der Hamburger Innen- und Sportsenator am Dienstagabend auf der Bühne von Kampnagel in Winterhude. Grote begrüßte die Volunteers, die bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Hamburg als freiwillige Helfer dabei sind. 1600 werden es ingesamt sein, die sich um die Organisation der fünf EM-Spiele im Volksparkstadion kümmern.

EM 2024: 1600 Freiwllige kümmern sich um Spiele im Volkspark

Am Dienstagabend kamen sie auf Kampnagel zur Kickoff-Veranstaltung zusammen. Moderatorin Christina Rann, ehemalige Stadionsprecherin des HSV, sprach auf der Bühne neben Grote auch mit HSV-Nachwuchsdirektor und Europameister von 1980, Horst Hrubesch, sowie Football-Coach Patrick Esume, der bei der EM als Host City Ambassador dabei ist. „Alle die hier in diesem Raum sind, brauchen keine Motivationsansprache. Hamburg ist stolz auf euch“, sagte der Motivationscoach, der 2020 auch mal beim HSV gearbeitet hatte.

Hrubesch kam mit dem EM-Pokal auf die Bühne und sprach über den Titel 1980 und seine Erinnerung an die Volunteers. „Es war einer der Höhepunkte meiner Karriere. Ohne euch wäre ich in Rom nicht mehr nach Hause gekommen“, sagte Hrubesch, der nach der Pressekonferenz von den Helfern zurück ins Hotel gefahren wurde, weil der Mannschaftsbus schon abgefahren war. Der 73-Jährige versprach den Volunteers einen tollen Sommer. „Wenn alle zusammen anfassen, wird es ein Riesenevent und ein Riesenspaß.“

Grote: „Wollen die EM zu einem unvergesslichen Erlebnis machen“

Für Grote gibt es bis zur EM noch einiges zu organisieren. Sein Ziel aber ist klar: „Wir wollen die EM zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wir werden eine Stimmung haben, die uns alle zusammenbringt“, sagte der Senator. „Wir wollen die Active City auf allen Ebenen voranbringen und hoffen, das viele Volunteers den Weg in die Sportvereine finden.“

Mehr zur EM 2024

Hrubesch ist für die EM bereits akkreditiert. „Wir haben interessante Spiele in Hamburg“, sagte Hrubesch. Auch seine ehemalige HSV-Kollegin Rann ist voller Vorfreude. „Ich bin total gehyped auf diese EM. Es wird unvergesslich. Und es wird bunt“, sagte Moderatorin Rann.

Am 16. Juni geht es um 15 Uhr los mit dem ersten EM-Spiel in Hamburg zwischen Polen und der Niederlande. Die weiteren Spiele: Kroatien gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni, 15 Uhr), Georgien gegen Tschechien (Sonnabend, 22. Juni, 15 Uhr), Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni, 21 Uhr), Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli, 21 Uhr). Grote, Hrubesch, Esume und die 1600 Volunteers werden sich dann wiedersehen.