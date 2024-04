Hamburg. Souveräner Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten. Debüt von Ex-Welttorhüterin Almuth Schult im Tor verschiebt sich weiter.

Die HSV-Frauen haben durch ein 4:0 gegen den Vorletzten VfL Wolfsburg II ihre Chancen im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga gewahrt. Spannung kam dabei in dieser Partie nicht einmal in der Anfangsphase auf. Amelie Woelki und Larissa Mühlhaus schlossen die ersten beiden guten Angriffe vor 450 Fans auf der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt in der zweiten und dritten Minute sofort mit jeweils einem Tor ab. Die Partie war entschieden, kurz nachdem sie begonnen hatte.

In der 25. Minute gab es dann einen Treffer fürs Herz zu sehen. Außenbahnspielerin Jobina Lahr, die beim 1:3 in der Vorwoche beim FC Carl Zeiss Jena noch eingewechselt worden war, traf in ihrem ersten Startelfeinsatz nach siebenmonatiger Pause wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie zum 3:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Dana Marquardt mit dem 4:0 für den Endstand (72.).

Im Tor der Hamburgerinnen stand erneut - nahezu beschäftigungslos - die 18-jährige Jolina Zamorano. Das Debüt von Welttorhüterin Almuth Schult (33), deren Verpflichtung der HSV am 12. April bekannt gab, verschiebt sich also weiter.

In der Tabelle der 2. Bundesliga ist der HSV durch den Erfolg um einen Rang nach oben auf den vierten Tabellenplatz gerückt. Der Abstand auf die Aufstiegsplätze beträgt fünf Spieltage vor dem Saisonende weiterhin vier Punkte.