Hamburg. Team hat nach 8:0 gegen FTSV Altenwerder nun acht Punkte Vorsprung. HSV-Präsident Marcell Jansen mit lupenreinem Hattrick.

Defensiv stabil, offensiv eine Tormaschine, absolut dominant, HSV! Das dritte Team des größten Vereins der Stadt kehrt nach dem 8:0 gegen den bereits als Absteiger feststehenden FTSV Altenwerder fast sicher eine Saison nach dem Abstieg umgehend in die Oberliga Hamburg zurück.

HSV III: Marcell Jansen braucht für lupenreinen Hattrick nur zwölf Minuten

Sebastian Schmalbach (16., 33., 60.), Kevin Herbermann (26.) und Martin Fedai (45.) sorgten gegen chancenlose Gäste für einen 5:0-Vorsprung – dann trat HSV-Präsident Marcell Jansen auf den Plan. Eingewechselt in der 60. Spielminute erzielte Jansen einen lupenrenen Hattrick (73., 76., 85.) zum Endstand. „Marcell braucht nur eine halbe Stunde Spielzeit für das, was anderen Spielern in 90 Minuten gelingt“, sagte HSV-III-Trainer Marcell Gehrke. „Schön, dass er nach seiner Verletzung so zurückkommt. Grundsätzlich haben wir aber als Team eine sehr gute Leistung gezeigt.“

Die Krönung dieser Leistung fand auf einem anderen Platz statt. Niensteden schlug HSV-III-Verfolger Eintracht Norderstedt II mit 2:0. Der HSV III hat somit an der Tabellenspitze acht Punkte Vorsprung bei sieben ausstehenden Partien. „Wir müssen nun nachlegen und am Donnerstag daheim gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst gleich wieder siegen. Verlieren wir dann bei Norderstedt II nicht, dürfte das Ding erledigt sein“, so Gehrke. „Wir dürfen aber keinesfalls nachlassen. Noch sind wir nicht aufgestiegen.“ misch