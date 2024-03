Hamburg. FC St. Pauli III kann mit Sieg am Mittwoch gegen den ETV II ein historisches Duell der Stadtrivalen gegen den HSV III perfekt machen.

Die Chance auf ein historisches Endspiel bietet sich dem FC St. Pauli III im Halbfinale des Holsten-Pokals der Reservemannschaften gegen den Eimsbütteler TV II (Mi., 20 Uhr, Feldstraße). Siegen die Kiezkicker im Duell der Bezirksligisten, heißt das Finale: St. Pauli III gegen den HSV III.

Endspiel gegen HSV III „großer Anreiz“ für St. Pauli III

„Der mögliche Gegner ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz für uns, ins Pokalfinale einzuziehen. Eine Partie der beiden dritten Mannschaften des FC St. Pauli und des HSV würde sicher viele Fans anziehen“, sagt St. Paulis Trainer Christian Köpke. Er coacht die Mannschaft im gleichberechtigten Trainerteam mit Marius Breuch. „Wir müssen uns aber nach zuletzt schwachen Leistungen steigern“, so Köpke. „Doch unter Flutlicht an der Feldstraße wird auch das Halbfinale gegen den ETV II ein besonderes Spiel.“

Kommt das Traumfinale zustande, müsste der Hamburger Fußball-Verband es vermutlich sogar aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs ins Stadion Hoheluft verlegen.

Ein Endspiel der dritten Teams wäre eine Premiere

Die dritten Teams beider Vereine trafen noch nie in einem Pokalendspiel aufeinander. Favorit wird in jedem Fall der HSV III sein, der in der Landesliga spielt und als Tabellenführer auf dem besten Wege ist, wieder in die Oberliga Hamburg aufzusteigen. Der HSV III erreichte das Endspiel bereits am vergangenen Freitag durch ein 5:2 nach Elfmeterschießen gegen Landesligist Altona 93 II.

Verhindern will das kleine Stadtderby der beiden größten Fußballclubs der Stadt der ETV II – und glaubt seinerseits bei einem Finaleinzug an ein Endspiel mit vielen Zuschauern.

ETV-Trainer prophezeit auch viele Fans bei Finaleinzug seines Teams

„Klar wäre ein Finale zwischen dem HSV III und dem FC St. Pauli III eine coole Sache für Hamburg. Aber auch unser ETV kann sehr viele Fans mobilisieren. Unsere Mannschaft besteht ja zu 99 Prozent aus Eigengewächsen und der Zusammenhalt im Verein ist riesig. Das würde bei einem Finaleinzug sichtbar werden. Nun freuen wir uns aber erstmal auf ein spannendes Halbfinale beim FC St. Pauli III“, sagt ETV-II-Trainer Mehdi Mhadani.

Ein Duell, zu dem auf jeden Fall eine dreistellige Zuschauerzahl an der Feldstraße erwartet wird.