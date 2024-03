Hamburg. Hamburger Tennisturnier kehrt zum ursprünglichen Datum zurück. Gespielt wird künftig wieder früher. Bis wann der neue Vertrag läuft.

Das Hamburger Herren-Tennisturnier kehrt an seinen ursprünglichen Termin in die Sandplatz-Saison im Frühjahr zurück und wird vom nächsten Jahr an wieder zur Generalprobe für die French Open in Paris. 2025 wird am Rothenbaum bereits vom 18. bis zum 24. Mai aufgeschlagen, damit direkt vor dem zweiten Grand-Slam-Event des Jahres in Roland Garros, das am 25. Mai beginnt.

In den vergangenen 15 Jahren wurde das Hamburger Turnier Mitte Juli ausgetragen, nach Wimbledon (Rasen) und vor der nordamerikanischen Hartplatzsaison, ein höchst unattraktives Datum für die besten Spieler der Welt, die nur noch mit viel Startgeld zum Rothenbaum zu locken waren.

Rothenbaum: Herren-Organisation ATP veröffentlicht neuen Terminplan

„Die Änderung im Kalender wird sich positiv auf das Hamburger ATP-Turnier auswirken und wird vor allem die Spieler freuen“, sagte Dietloff von Arnim, der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Wie aus dem am Freitagnachmittag veröffentlichten Turnierplan der Herren-Tennis-Organisation ATP für das kommende Jahr hervorgeht, findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Hamburg nur das kleinere 250er-Event in Genf (Schweiz) statt.

In diesem Jahr werden die sogenannten European Open noch im Juli ausgetragen, allerdings auch vor Paris, diesmal eine Woche vor den Olympischen Sommerspielen (26. Juli bis 11. August). Titelverteidiger Alexander Zverev (26) hat seine Teilnahme bereits zugesagt.

Münchner Turnier behält seinen Termin im April

Das ATP-Turnier in München, das im kommenden Jahr in die 500-er-Kategorie aufgewertet wird, bleibt bei seinem Termin im April (2025 vom 14. April an) und konkurriert in diesem Zeitraum mit der gleichrangigen Veranstaltung in Barcelona. Zwischen den beiden deutschen Sandplatz-Turnieren finden die hochwertigeren Masters-Turniere in Madrid und Rom statt.

Neben dem neuen Termin gibt es weitere gute Neuigkeiten für das traditionsreichste Tennisturnier Deutschlands. Die Lizenz als ATP-500er-Turnier wurde dem DTB für 15 Jahre – also bis mindestens 2037 – verlängert. Der neue Veranstalter Tennium will sich aber bemühen, den Turnierstatus aufzuwerten, damit Hamburg in die Reihe der 1000er-Turniere, den Masters, zurückkehrt. Diesen Status verlor der Rothenbaum im Jahre 2009 und damit auch den attraktiven Mai-Termin.