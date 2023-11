Tennis-Hammer für Hamburg: Damen-Elite erhält Turnier im Stadtpark

Hamburg. Die Damentennis-Profis der WTA-Tour treffen im Juli 2024 im Hamburger Stadtpark aufeinander. Die Hamburg European Open dienen als letzte Vorbereitung vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris. In der Hamburger Grünanlage wird ein Center Court errichtet – unweit von Planetarium, Stadtparksee und Freilichtbühne.

Tennis-Hammer: Damen-Elite schlägt im Stadtpark auf

„Unsere Message lautet: Damentennis gehört nach Hamburg, und ich bin sehr happy, dass wir diese geniale Lösung gefunden haben. Der Stadtpark ist eine Traum-Location! Wir sind mitten im Grünen, und die Stars werden hautnah zu erleben sein wie bei kaum einem anderen Turnier weltweit. Ich freue mich auf eine unglaublich familiäre Atmosphäre“, blickt Turnierdirektorin Sandra Reichel voraus.

Das 250er-WTA-Turnier, das unter dem Motto „Ladies first!“ steht, wird in dem zweiwöchigen Zeitfenster zwischen Wimbledon und den Olympischen Spielen zwischen dem 15. und 26. Juli ausgetragen. Das genaue Datum wird in Kürze von der Damentennis-Organisation WTA bekanntgegeben.

Petkovic: „Perfekte Vorbereitung für Olympia“

Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, selbst Olympia-Teilnehmerin in Rio 2016, sagt: „Ich sehe unser Turnier als perfekte Vorbereitung für Olympia: Wir spielen wie in Paris auf Sand, hier kommen die Spielerinnen in echter Idylle nochmal zur Ruhe, und die Wege nach Paris sind kurz.“

Die Rothenbaum-Finalistin des Jahres 2021 und ehemalige Weltranglistenneunte betonte, dass Hamburg eine Damentennis-Hochburg sei. In Tamara Korpatsch, Eva Lys, Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue und Ella Seidel sind momentan vier Hamburgerinnen in den Top-200. Petkovic: „Eine Stadt, die vier Weltklasse-Spielerinnen stellt, dürfte einmalig in der Welt sein! Deswegen war klar, dass wir für diese Spielerinnen, aber auch für alle Hamburger Tennisfans, auch im Jahr 2024 ein Frauenturnier ausrichten wollen!“

Vorverkauf startet, sobald Turniertermin feststeht

Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) blickt ebenfalls mit Vorfreude auf das Event: „Das Turnier wird 2024, kurz vor den Olympischen Spielen in Paris, ein hochkarätiges, spannendes Spielerinnenfeld nach Hamburg locken und den Hamburgerinnen und Hamburgern packende Matches garantieren.“

Der temporäre Center Court soll für rund 2000 Besucher Platz bieten und damit exklusives Flair schaffen. Bereits jetzt sind über den Ticketshop der Turnier-Website die ersten Gutscheine buchbar. Sobald der exakte Termin feststeht, beginnt auch der offizielle Kartenvorverkauf.

Hamburg European Open sind das zweitälteste WTA-Turnier der Welt

Die Historie des Hamburger Damenprofitennis-Turniers reicht bis ins Jahr 1896 zurück. Damit gilt es nach dem Frauen-Masters-Event in Kanada (1892) als zweitältestes WTA-Turnier der Welt. Im Jahr 2021 hatte die MatchMaker Sports GmbH von Turnierdirektorin Sandra Reichel die Damen mit einer neuen Lizenz nach 19-jähriger Abwesenheit zurück an den Hamburger Rothenbaum geholt. 2021 schlugen die Tennisdamen in der Vorwoche der Herren auf; 2022 und 2023 wurde die Veranstaltung als „Combined Event“ zusammen mit den Männern ausgetragen.