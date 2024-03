Hamburg. Flutlicht-Highlight: Am 32. Spieltag treffen die Hamburger Zweitligisten am Freitagabend, den 3. Mai, im Volksparkstadion aufeinander.

Das kann ein heißer Abend unter Flutlicht im Volksparkstadion werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Hamburger Stadtderby am 32. Spieltag der Zweiten Liga zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli für Freitag, den 3. Mai um 18.30 Uhr angesetzt. Das Hinspiel am Millerntor endete 2:2.

Die DFL teilte am Mittwoch die genau Terminierung der Spieltage 31 bis 33 mit. Genau eine Woche vor dem Stadtderby erwartet der FC St. Pauli am 26. April (18.30 Uhr) am Millerntor Hansa Rostock. Am 12. Mai (13.30 Uhr) tritt St. Pauli daheim gegen den VfL Osnabrück an. Der HSV spielt am 27. April (13 Uhr) bei Eintracht Braunschweig und tritt am 10. Mai (18.30 Uhr) beim SC Paderborn an.

Stadtderby birgt emotionale Sprengkraft

Die Ansetzung des 111. Stadtderbys an einem Freitagabend spricht für die Einschätzung der Polizei, dass sich das Verhältnis der Fangruppen beider Hamburger Vereine in den letzten Jahren etwas entspannt hat. Durch die Weitläufigkeit rund um das Stadion lassen sich die Anhänger auch besser trennen als am Millerntor.

Die Partie birgt dennoch emotionale Sprengkraft. Sollte der FC St. Pauli ausgerechnet beim HSV den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen und dem HSV gleichzeitig alle Chancen darauf nehmen. Das ist ein Szenario, von dem die St. Pauli-Fans träumen. Das Derby in der vergangenen Saison fand ebenfalls an einem Freitagabend statt und wurde beim 4:3-Sieg des HSV zu einem Fußballspektakel.

Die Kiezkicker haben bereits in der Woche zuvor gegen Hansa Rostock mit einem brisanten Gegner zu tun, der wahrscheinlich noch um den Klassenerhalt kämpft. Gleiches gilt für die Fahrt des HSV zu Eintracht Braunschweig.

Der 34. und letzte Spieltag der Zweiten Liga am 19. Mai wird in allen Stadien zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen. Der HSV empfängt dann den 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli reist zu Wehen-Wiesbaden.